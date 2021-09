Verwarming met HomeKit

Met HomeKit regel je allemaal zaken in huis vanaf je iPhone of iPad, zo ook de temperatuur in je huis. Er zijn veel verschillende thermostaten en radiatorknoppen met HomeKit uitgebracht, zodat je alles via de Woning-app of Siri kunt regelen. Dit zijn de bekendste merken thermostaten met HomeKit op een rijtje:

Als je de temperatuur in huis wil regelen met Siri of met een HomeKit-app, dan moet je één van onderstaande accessoires hebben. Van thermostaten tot radiatorkranen waarmee je de verwarming eenvoudig een tandje warmer kunt zetten, allemaal werken ze met HomeKit. Let bij de keuze van je thermostaat niet alleen op de ondersteuning voor HomeKit, maar ook of het met jouw verwarmingssysteem werkt. De meeste bieden ondersteuning voor modulerende systemen én aan/uit-systemen, maar dit werkt niet altijd optimaal waardoor je toch last krijgt van verliezen. Verder is het zo dat de in Nederland veelgebruikte Toon-thermostaat niet met HomeKit samenwerkt en dat geldt ook voor de populaire Nest thermostaat. Je kunt wel gaan knutselen met HomeBridge en soortgelijke oplossingen om het toch werkend te krijgen, maar niet alle fabrikanten zijn geneigd om HomeKit -ondersteuning in te bouwen.

Een ander punt om op te letten is Thread-ondersteuning. Hiermee heb je een stabielere verbinding omdat de accessoires samen een beter dekkend netwerk vormen, zonder dat je afhankelijk bent van een hub. Onder andere Eve biedt ondersteuning voor Thread.

De beste slimme thermostaat: Tado

OpenTherm: ja | Modulerend: ja | Zelflerend: ja | HomeKit: ja

De Slimme Thermostaat van tado werkt met HomeKit (sinds V3) en is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: een bedrade en een draadloze versie. Ook kun je diverse starterkits krijgen met bijvoorbeeld twee radiatorknoppen. De radiatorknoppen kun je verder uitbreiden met pakken van 1 tot 4 stuks. Deze producten zijn vaak in de aanbieding of verkrijgbaar als bundel. Daarnaast kun je een draadloze temperatuursensor kopen voor in de afzonderlijke kamers. Na installatie kun je met Siri of de Woning-app de verwarming aansturen. Door slim te automatiseren kun je bijvoorbeeld je thermostaat hoger zetten zodra je in de buurt van je huis bent of juist lager zodra je weg gaat. Deze thermostaat werkt met 95% van de verwarmingssystemen, waardoor de kans groot is dat hij geschikt is voor jouw type verwarming.

De fabrikant belooft dat je tot 31% op je verwarmingskosten kunt besparen. Begin je met het systeem, dan heb je de starterkit nodig. Door slimme radiatorknoppen toe te voegen kun je ook de verwarming in aparte kamers regelen. Dit kan minder aantrekkelijk zijn in een huurwoning.

Je kunt alles locatiegebaseerd aansturen, door bijvoorbeeld automatisch de verwarming uit te zetten wanneer de laatste persoon de woning verlaat. Voor bepaalde functies zoals Auto-Assist heb je een betaald abonnement nodi is vanaf €2,99 per maand af te sluiten en biedt o.a. open raam-detectie en geofencing. Heb je Tado V3 dan kun je voor eenmalig €19,99 upgraden naar de V3+ app.

Ook kun je de verwarming aanpassen aan de weersvoorspelling en krijg je een melding als er plotselinge verandering in temperatuur of luchtvochtigheid plaatsvindt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er een raam of deur open waait. De verwarming zal dan automatisch worden uitgeschakeld om energie te besparen. Hiervoor het je de eerder genoemde betaaloptie Auto-Assist nodig.

Uiteraard krijg je regelmatig een rapportage van je besparingen. De tado Slimme Thermostaat is ook zelflerend, zodat het systeem op basis van de bouwkenmerken van je huis steeds zuiniger leert verwarmen. Het pakket bevat een thermostaat, drie AAA-batterijen en montagemateriaal (schroeven of kleefstrips). Kies voor het nieuwste model, de V3+.

Eve Thermo radiatorknop

OpenTherm: n.v.t. | Modulerend: n.v.t. | Zelflerend: n.v.t. | HomeKit: ja

Je kunt je eigen radiatoren met draaiknop eenvoudig geschikt maken voor HomeKit dankzij de Eve Thermo-radiatorknoppen. Deze gebruik je ter vervanging van de standaard radiatorknoppen op je eigen verwarming. Vervolgens kun je de verwarming op afstand regelen, zonder dat je er een aparte thermostaat voor nodig hebt. Deze radiatorkraan is compatibel met HomeKit, zodat je op basis van aanwezigheid, regels en scenario’s je de kamertemperatuur automatisch kunt regelen. Bovendien is al ondersteuning voor Thread, het nieuwe protocol dat voor een betere verbinding zorgt. Je zult dan wel de nieuwste radiatorknoppen van de vierde generatie (2020) of later moeten hebben.

Dit is een radiatorknop en regelt dus alleen de verwarming in één kamer. Je kunt hiermee niet je complete cv-installatie of cv-ketel aansturen. Bedienen doe je via Siri, de Eve-app, Apple Woning-app, het bedieningspaneel of de capacitieve aanraakbediening. Het werkt met Bluetooth, dus je hebt geen hub nodig en de toevoeging van Thread maakt een centrale hub helemaal overbodig.

De knop herkent wanneer een raam open staat, heeft een beveiliging voor je kraan en biedt een vakantiemodus, zodat hij niet onnodig je woning gaat opwarmen als je langere tijd afwezig bent. In de verpakking vind je een radiatorkraan, twee AA-batterijen, een bevestigingsschroef en adapters voor Danfoss RA, RAV en RAVL. Eve biedt ook duoverpakkingen met twee knoppen, waarmee je iets goedkoper uit bent.

Netatmo-thermostaat en radiatorkraan

Standaardversie: OpenTherm: nee | Modulerend: nee | Zelflerend: nee | HomeKit: ja

Modulerende versie: OpenTherm: ja | Modulerend: ja | Zelflerend: nee | HomeKit: ja

Netatmo heeft sinds oktober 2020 twee modellen: een gewone thermostaat en een modulerende variant. Bij de gewone Netatmo-thermostaat moet je de speciale HomeKit-versie hebben, die je kunt aanvullen met slimme radiatorknoppen en andere accessoires van Netatmo. Die zijn overigens niet allemaal HomeKit geschikt. Zo is de windmeter al jarenlang op de markt, maar is nog steeds niet geschikt voor HomeKit omdat dit niet een productcategorie is die door Apple wordt ondersteund. Het Netatmo weerstation werkt wel met HomeKit.

Netatmo heeft een door Philippe Starck ontworpen thermostaat met oranje rand, die een wat uitgesprokener design heeft dan de meeste thermostaten van andere merken. Terwijl andere thermostaten vaak zo onopvallend mogelijk met je interieur proberen te versmelten, is de oranje kleur van de Netatmo eerder bedoeld als blikvanger. Of je het mooi vindt? Dat is een kwestie van smaak. Gelukkig levert Netatmo ook andere kleuren mee in de verpakking in de vorm van kleefstrips in de kleuren geel, blauw en groen (naast oranje). Vind je die kleuren ook niet mooi, dan gebruik je de knop zonder kleefstrip.

Je kunt vanaf je iPhone of iPad de verwarming bedienen, vanuit je bed of vanaf de andere kant van de wereld. De Auto Adapt-functie van Netatmo berekent wanneer de verwarming ingeschakeld moet worden, zodat jij in een behaaglijk huis binnenstapt op het moment dat je thuis komt. Daarbij wordt rekening gehouden met je leefpatroon. Elke maand krijg je een rapport met schatting van je energiebesparing en je ziet ook het verbruik van voorgaande maanden. In de verpakking vind je de thermostaat, mobiele standaard, een relais, een adapter voor de boiler, een lichtnetadapter, usb-kabel en drie AAA-batterijen. De radiatorknoppen van Netatmo hebben open raam-detectie als gratis functie, terwijl dit bij concurrent Tado geld kost.

De Slimme Modulerende Thermostaat van Netatmo heeft dezelfde functies als de gewone slimme thermostaat, maar dan met de toevoeging van het modulerende systeem en de ondersteuning voor OpenTherm. De prijs is van dit model wel hoger.

Bekijk ook Netatmo introduceert nieuwe modulerende thermostaat met HomeKit in Nederland Netatmo heeft een nieuwe Slimme Modulerende Thermostaat in Nederland uitgebracht. Deze nieuwe thermostaat zorgt voor een nauwkeurigere regeling van de temperatuur in huis en werkt ook met OpenTherm.

Honeywell Lyric T6 en T6R thermostaat

OpenTherm: ja | Modulerend: ja | Zelflerend: ja | HomeKit: ja

Honeywell heeft twee thermostaten die samenwerken met HomeKit: de bedrade Lyric T6 in wit en zwart en de draadloze Lyric T6R. Beide thermostaten zijn programmeerbaar, maar alleen de T6R is op afstand te programmeren en wordt geleverd met een voet, zodat je hem overal kunt plaatsen. Dankzij HomeKit-integratie kun je de temperatuur opvragen via Siri en regelen in de Woning-app. Je kunt de thermostaat zo instellen dat deze op basis van tijd of jouw locatie ingesteld wordt op een bepaalde temperatuur.

Deze thermostaat bestaat al wat langer en is geschikt voor HomeKit, maar krijgt iets minder vernieuwingen en updates dan de andere merken. Je kunt bedienen via Siri, de Woning-app of de Lyric-app van Honeywell zelf. Ook kun je een compleet tijdschema instellen, de verwarming op afstand regelen via je iPhone of gebruik maken van locatieafhankelijke temperatuurregeling, zodat de verwarming aangaat nog voordat je thuiskomt. Er zit een groot en duidelijk touchscreen-display op.

Wil je niet boren of installeren, dan kies je voor de Lyric T6R, want daarbij krijg je een voetje meegeleverd om de thermostaat bijvoorbeeld op een tafel te zetten. Je hebt dan nog wel een stopcontact in de buurt nodig. De Lyric T6 sluit je rechtstreeks aan op een stroomdraad.

Let op dat Honeywell geen bijpassende slimme radiatorknoppen heeft.

Fibaro Radiatorthermostaat

OpenTherm: n.v.t. | Modulerend: n.v.t. | Zelflerend: n.v.t. | HomeKit: ja

Fibaro heeft twee productlijnen: een serie producten die voor HomeKit geschikt zijn en een Z-Wave-serie die met eigen protocollen werkt. De Fibaro radiatorknop heet voluit Fibaro Heat Controller en is ook verkrijgbaar in een variant voor HomeKit.

De Fibaro radiatorthermostaat met HomeKit heeft hetzelfde kogelvormige design als het eerdere Z-Wave-model. Je kunt op deze manier de temperatuur per individuele kamer regelen en met de ingebouwde temperatuursensor weet je altijd precies hoe warm (of hoe koud) het is.

Volgens de fabrikant heb je geen extra gereedschap nodig om de radiatorknop te kunnen installeren. Er zitten ook functies op zoals open raam-detectie, ontkalking en bevriesbeveiliging. Werkt met oplaadbare batterij. Dit is een radiatorknop en regelt dus alleen de verwarming in één kamer. Je kunt hiermee niet je complete cv-installatie of cv-ketel aansturen.

Bosch thermostaat + knoppen

OpenTherm: onbekend | Modulerend: onbekend | Zelflerend: onbekend | HomeKit: ja

Bij tink vind je het complete assortiment van Bosch Smart Home. De Smart Home Controller vormt de basis en hierop kun je allerlei slimme apparaten aansluiten. Bijvoorbeeld een thermostaat met radiatorknoppen. Je kunt individuele tijdschema’s instellen.

De kamerthermostaat kost rond de 70 euro en voor de losse knoppen en voor de radiatorknop betaal je zo’n 60 euro. Maar het is vaak veel goedkoper om in een bundel aan te schaffen. Bovendien ben je dan in één keer klaar. Het werkt ook met HomeKit.

Bosch EasyControl”>Bosch EasyControl

OpenTherm: onbekend | Modulerend: onbekend | Zelflerend: onbekend | HomeKit: nee

De Bosch EasyControl-thermostaat (voorheen Nefit Easy, zie verderop) is aan te sluiten op recente cv-ketels van Bosch, Nefit en Buderus. Deze slimme thermostaat werkt direct samen met deze ketels. Je hoeft alleen de huidige thermostaat te vervangen.

Bedienen doe je via de app op je smartphone. De verwarming kan automatisch uitgeschakeld worden als je van huis gaat. In de app kun je timers instellen. Werkt met Amazon Alexa, Google Assistent en IFTTT, maar niet met HomeKit.

Andere thermostaten (niet-HomeKit)

Er zijn nog veel meer slimme thermostaten, die niet allemaal geschikt zijn voor HomeKit. Hieronder geven we je nog een paar tips als je verder wilt kijken dan het huidige aanbod van HomeKit-thermostaten:

Nest Thermostat (ca. 230 euro: wordt gemaakt door Google, geen HomeKit-ondersteuning gepland.

(ca. 230 euro: wordt gemaakt door Google, geen HomeKit-ondersteuning gepland. Nest Thermostat E (ca. 200 euro): goedkopere uitvoering van de standaard Nest-thermostaat, gemaakt van plastic in plaats van glas en metaal

Nefit Easy : bestaat niet meer, opgevolgd door Bosch Easycontrol. Werkte met diverse Nefit-ketels via een eigen app, maar kon met adapter ook op cv-ketels van andere merken worden aangesloten. Werkte met geen enkel smart home-protocollen.

: bestaat niet meer, opgevolgd door Bosch Easycontrol. Werkte met diverse Nefit-ketels via een eigen app, maar kon met adapter ook op cv-ketels van andere merken worden aangesloten. Werkte met geen enkel smart home-protocollen. Toon (via je energiebedrijf): werkt met Google Assistent en via een omweg met Alexa (via Olisto). Gebruikers vragen al jarenlang om HomeKit-ondersteuning, maar de leverancier lijkt dit niet van plan.

(via je energiebedrijf): werkt met Google Assistent en via een omweg met Alexa (via Olisto). Gebruikers vragen al jarenlang om HomeKit-ondersteuning, maar de leverancier lijkt dit niet van plan. Remeha eTwist (ca. 150 euro): werkt met Remeha cv-ketels, maar voorzover wij konden nagaan werkt het met geen enkel smart home-platform

(ca. 150 euro): werkt met Remeha cv-ketels, maar voorzover wij konden nagaan werkt het met geen enkel smart home-platform Ecobee (verkrijgbaar in buitenland): werkt officieel met HomeKit maar is nooit officieel in Nederland verkocht. Wel handig is dat je er remote sensoren op kunt aansluiten, om bijvoorbeeld de verwarming af te stemmen op de temperatuur in kamers

(verkrijgbaar in buitenland): werkt officieel met HomeKit maar is nooit officieel in Nederland verkocht. Wel handig is dat je er remote sensoren op kunt aansluiten, om bijvoorbeeld de verwarming af te stemmen op de temperatuur in kamers Honeywell Evohome (ca. 230 euro): werkt met Google Assistent

Verwarming meten met sensoren

Wil je de verwarming in huis aanpassen aan de temperatuur in bepaalde kamers? Dat kan, maar dan heb je wel een sensor nodig die de temperatuur kan meten in een specifieke kamer. Soms zit zo’n sensor ingebouwd in een radiatorknop of in een bewegingssensor of hub, maar je kunt ook kiezen voor een losse sensor. Uiteraard werken onderstaande sensoren voor temperatuur en luchtkwaliteit met HomeKit!

Bekijk ook Luchtkwaliteit meten met HomeKit-sensoren: zo pak je het aan Schone lucht is belangrijk om je binnenshuis prettig te voelen. In deze tip leggen we uit hoe je met luchtsensoren en HomeKit kunt zorgen dat de lucht binnenshuis niet te veel CO2 en vluchtige deeltjes bevat.

Netatmo’s Healthy Home Coach houdt het binnenklimaat in de gaten. Dit zuiltje meet luchtkwaliteit, geluidsniveau, luchtvochtigheid en temperatuur in huis en waarschuwt als de waarden buiten een bepaalde limiet komen. Bedoeld voor een gezond leefklimaat in huis. Je verwacht het misschien niet, maar de Hue Motion Sensor is een bewegingssensor die tegelijk de temperatuur en lichtsterkte meet. Eve Degree is een weerstation voor in de kamer. Meet temperatuur, luchtvochtigheid en luchtdruk.

