SwitchBot Lock Pro: nieuw HomeKit-deurslot met Matter

De SwitchBot Lock lijkt op het eerste gezicht een deadbolt-variant voor de VS omdat je er ook deuren met draaiknoppen mee kunt openen. Maar schijn bedriegt: SwitchBot heeft twee varianten. De EU-versie is geschikt voor deuren met een normaal slot met sleutel, maar ook voor diverse sloten met draaiknoppen aan de binnenkant van de deur. Dankzij de Matter-ondersteuning kun je het slot ook via HomeKit aansturen. Of ook Apple Home Key in de Wallet-app ondersteund wordt is nog niet bekend. Dat zou het nóg makkelijker maken, want je kunt dan de deur openen door je iPhone of Apple Watch bij het slot te houden. Het aankomende Europese Aqara U200-deurslot gaat wel ondersteuning voor Home Key krijgen.

Ondertussen wordt er ook alweer gewerkt aan een andere variant, Aliro. Dit is afgeleid van Home Key, maar is niet alleen voor iPhone-gebruikers bedoeld. Aankondigingen voor Aliro zijn er nog niet geweest.

De SwitchBot Lock Pro werkt alleen als je het combineert met een Matter-hub voor integratie in je thuisnetwerk. De nieuwe modellen zijn vanaf maart beschikbaar. Prijzen zijn nog niet bekend, maar om een indicatie te geven: de huidige (niet-Pro) versie met hub kost tussen de 120 euro en 150 euro, afhankelijk van het land waar je koopt. Dat eerdere model werkt met Samsung SmartThings, Alexa en Siri Shortcuts, maar is niet compatibel met HomeKit. Wel kun je het slot openen met NFC-tags, een app op je Apple Watch, widgets en uiteraard ook met een normale sleutel. De Pro-versie biedt echter nog meer methoden om te openen en is daarom de moeite waard om nog even op te wachten, als je van plan was er eentje in huis te halen.

Het nieuwste model, de SwitchBot Lock Pro.

Hij heeft een iets ander uiterlijk gekregen (zie foto hierboven), werkt op vier AA-batterijen en gaat 6 tot 9 maanden mee. Met een optioneel verkrijgbare stroomconvector kun je dit verlengen tot 12 maanden.

Meer HomeKit-deursloten vind je in onze round-up.