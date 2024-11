Nuki is een van de bekendste makers van slimme sloten. Na de Nuki 4.0 van afgelopen jaar, is het binnenkort tijd voor een nieuwe variant: de Nuki Ultra. Aan dit slot is vier jaar gewerkt en brengt een aantal grote veranderingen naar de line-up van slimme deursloten. Tegelijkertijd is er ook een belangrijke aankondiging voor Apple-gebruikers gedaan: het bedrijf gaat eindelijk de huissleutels in Apple’s Wallet-app ondersteunen. Daarmee kun je gemakkelijker de deur ontgrendelen met iPhone en Apple Watch.

Nuki Ultra: kleinste deurslot van Nuki ooit

Bij veel HomeKit-deursloten plaats je de motor over je huidige slot, terwijl de sleutel aan de binnenkant zit. Wat zo’n motor in feite doet, is de sleutel aan de binnenkant omdraaien waardoor de deur dus vergrendeld en ontgrendeld kan worden. Maar bij de Nuki Ultra gaat dat anders. Voor dit nieuwe slot dien je de cilinder te vervangen door de meegeleverde Nuki Universele Cillinder. Je plaatst de Nuki Ultra namelijk niet over een sleutel aan de binnenkant, maar bevestigt hem aan de nieuwe cilinder. Nuki belooft dat de installatie alsnog minder dan 15 minuten duurt, met duidelijke instructies voor het vervangen van je cilinder. Technische kennis is niet nodig, aldus de fabrikant. Nuki zegt dat ze voor de toekomst aan een verbetering werken waardoor het vervangen van een cilinder niet nodig is.

De Nuki Ultra is het eerste slot met borstelloze motor. Daardoor is het slot qua formaat een derde van de vorige generatie Nuki, terwijl de motor wel drie keer zo snel werkt. Er zijn drie snelheidsstanden. Met Insane gaat het ontgrendelen en vergrendelen het snelst, namelijk in minder dan anderhalve seconde. Met Standard duurt dat twee seconden en met Gentle gaat het ontgrendelen en vergrendelen het langzaamst. Het voordeel is dan wel dat het slot zo veel minder geluid maakt.

De Nuki Ultra is niets meer dan een ronde draaiknop die je dus op de nieuwe cilinder plaatst. Qua ontwerp lijkt hij heel erg op de vorige generaties, maar dan zonder het blok aan de onderkant. De lichtgevende ring is er nog steeds en de ring aan de achterkant is er in zowel zwart als wit, zodat je zelf kunt kiezen wat het beste past bij jouw deur. Er zit een ingebouwde lithium-polymeerbatterij in die maanden mee gaat. Opladen gaat met een eigen magnetische oplaadkabel. In twee uur is de accu volledig opgeladen.

Het slot werkt via wifi en Matter-over-Thread. Je kunt hem bedienen via de Nuki-app, maar ook via Apple HomeKit. Voor gebruikers die al een Nuki-slot hebben, komt er een speciale migratiefunctie waarmee je al je instelling over kan zetten naar de nieuwe Nuki Ultra. De nieuwe Nuki Ultra is vanaf nu als pre-order beschikbaar via de Nuki Shop. Hij kost €349,- (inclusief cilinder) en wordt vanaf begin december geleverd. De Universele Cilinder is ook los verkrijgbaar voor €99,- en werkt met eerder Nuki-sloten vanaf de tweede generatie.

Nuki kondigt Apple HomeKey aan

Tegelijkertijd laat Nuki weten dat de nieuwe Nuki Ultra én de vorige Matter-geschikte Nuki-deursloten ondersteuning krijgen voor Apple’s HomeKey-functie. Daardoor kun je een digitale huissleutel in de Wallet-app bewaren, zodat je alleen maar via NFC de deur hoeft te ontgrendelen en vergrendelen door je iPhone of Apple Watch tegen bijvoorbeeld een keypad hoeft te houden. Om dit mogelijk te maken, maakt Nuki gebruik van de nieuwe Aliro-standaard, dat in de zomer van 2025 (of uiterlijk in de tweede helft van 2025) verwacht wordt.

Bekijk ook Aliro is een nieuwe standaard voor deursloten, gebaseerd op Apple Home Key Apple’s Home Key gaat de basis vormen voor een nieuwe standaard voor slimme deursloten. Apple, Google en Samsung doen mee aan Aliro.

Om de Wallet-huissleutels bij Nuki-sloten met Matter te kunnen gebruiken, is een nieuw apparaatje voor buiten nodig. Hier hou je je iPhone of Apple Watch tegenaan. Als voorbeeld noemt Nuki een keypad, maar een geschikt exemplaar van Nuki zelf is nog niet formeel aangekondigd. Huidige Nuki Keypads ondersteunen geen NFC, wat een vereiste is voor Apple’s Wallet-sleutels.