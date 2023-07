SwitchBot Lock nu met Matter

SwitchBot is vooral bekend van de gordijnmotortjes, waarmee je een gordijn over de rails kunt laten bewegen. Maar ze maken nog meer smart home-accessoires, waaronder het SwitchBot Lock, dat ook in Nederland goed verkrijgbaar is. Na de Matter-update is hij ook vanuit de Apple Woning-app aan te sturen. Je monteert dit slimme deurslot net als bij Nuki, Yale en Tedee simpelweg over het bestaande cilinderslot. Daarvoor moet je een cilinderslot met een zogenaamde ‘paniekfunctie’ hebben, Dit houdt in dat je aan de binnen- en buitenkant gelijktijdig een sleutel kunt insteken.



Om het werkend te krijgen heb je wel de SwitchBot Hub 2 nodig, die ca. 80 euro kost . De fabrikant heeft voor zowel het deurslot (versie 6.5) als de hub (versie 1.0-0.8) een firmware-update uitgebracht. Als je vervolgens ook nog versie 7.3 van de SwitchBot-app op de iPhone hebt geïnstalleerd, kan er eigenlijk niets meer misgaan. De SwitchBot Hub 2 werd begin van dit jaar uitgebracht en vervangt de eerdere vierkante hub. Ook zit er nu een display op en vind je binnenin sensoren voor temperatuur en luchtvochtigheid.

Het SwitchBot Lock is op meerdere manieren te openen, bijvoorbeeld met een NFC-tag of met een keypad, waarop je zowel een nummerpad als een vingerafdrukscanner vindt. Deze keypad lijkt sterk op die van Nuki, die we eerder getest hebben. Als bijzondere extra functie is ook gedacht aan een zogenaamde SOS-vingerafdruk. Als je die gebruikt om te ontgrendelen, dan wordt er een noodbericht verstuurd. De ervaringen met het SwitchBot Lock zijn relatief goed: hij is goedkoop en gemakkelijk te plaatsen, mits je over de juiste cilinder beschikt. Wel is de motor relatief zwak en heeft het slot soms wat moeite om de sleutel om te draaien.

Zoals gezegd: de SwitchBot Lock is in Nederland gemakkelijk verkrijgbaar. Je betaalt vrijwel altijd de vaste prijs van 129 euro.