Yale Smart Storage-productlijn

Yale breidt het smart home-aanbod uit met twee producten: de Yale Smart Safe en de Yale Smart Cabinet Lock. Deze zijn net als het eerder uitgebrachte Yale Linus deurslot te bedienen via de Yale Access-app. Beide bespreken we hieronder wat uitgebreider. Ze werken met spraakassistenten zoals Siri, Amazon Alexa en Google Assistent, zodat je ze zonder sleutel kunt bedienen.



Yale Smart Safe

Yale maakte al kluizen voor het opbergen van je waardevolle voorwerpen, maar met de Yale Smart Safe krijg je er wat extra mogelijkheden bij. Deze kluis is voorzien van Bluetooth en wifi en is overal te plaatsen. Maak je verbinding met de Yale Connect WiFi Bridge, dan kun je via de Yale Access-app de kluisdeur openen, sluiten en zelfs op afstand toegang geven. Daarnaast kun je gebruik maken van het nummerpad. De toegangscode kan daarbij steeds gewijzigd worden, ook met behulp van toegangscodes die maar tijdelijk werken.

Je kunt hierin kostbaarheden zoals sieraden, documenten en elektronica veilig opbergen. De kluis kan bijvoorbeeld handig zijn voor mensen die thuiswerken en met vertrouwelijke informatie te maken hebben. Denk hierbij aan medische dossiers of werklaptops met concurrentiegevoelige informatie. Voor extra veiligheid heeft de kluis een vergrendelingsmechanisme met twee zaagbestendige vergrendelingsbouten. De Yale Smart Safe kan ook worden gebruikt in vakantiehuizen en -appartementen: gasten kunnen dan hun reisdocumenten, paspoorten, geld en sieraden opbergen terwijl ze een dagje naar het strand zijn. Ook handig: als je de deur opent gaat de verlichting aan. Er zijn planken en haakjes aanwezig om alles goed te kunnen ophangen en neerleggen.

Na 5 mislukte pogingen wordt de kluis gedurende 5 minuten vergrendeld, om ongewenste toegang te voorkomen. Kom je thuis met je handen vol dure spullen die je in de kluis wil leggen, dan kun je met Siri de kluisdeur openen. Het kan ook via de Woning-app. Er zijn nog geen prijzen en afmetingen bekend, aangezien het een vroege aankondiging betreft.

Yale Smart Cabinet Lock

Het tweede nieuwe product dat Yale aankondigt is een slim kastslot. Dit kan op bijna elk type (keuken)kastje worden geïnstalleerd en is bijna onzichtbaar. Het is ook in een lade te installeren. Je opent en sluit het slot via de Yale Access-app of via HomeKit. Achteraf kun je in het logboek zien wanneer het slot is geopend. Je kunt dit slot bijvoorbeeld gebruiken op een kastje met medicijnen, schoonmaakmiddelen of alcohol. Zo kun je je huis kindveiliger maken. Je kunt ook toegang geven aan dienstverleners zoals schoonmakers, klusjesman of de thuiszorghulp. Dit kan alleen op afstand als je de Yale Connect Wifi Bridge hebt aangesloten.

Een dergelijk slim kastslot kan ook van pas komen als je je huis verhuurt tijdens de vakantie. De waardevolle privéspullen stop je dan in een kast, zodat de vakantiegangers er niet bij kunnen. De versie met Bluetooth kost $80 en die met WiFi kost $130. Europese prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.

Heb je de wifi-versie van het slot, dan kun je ook gebruik maken van Apple HomeKit, Smart Things, Google Assistent en Alexa, met hun bijbehorende spraakassistenten. En je krijgt een realtime notificatie als iemand in je kastje probeert te snuffelen, ongeacht waar je je ter wereld bevindt.

Meer over de Yale deursloten met HomeKit lees je in onze round-up.