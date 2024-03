Nuki Smart Lock 4.0 Pro is het nieuwste slimme deurslot van deze Oostenrijkse fabrikant. Wij hebben de afgelopen weken de Nuki 4.0 Pro uitgebreid getest en in deze review lees je onze ervaringen.

Nuki Smart Lock 4.0 Pro: dit is er nieuw

Het Nuki Smart Lock 3.0 (Pro) hangt inmiddels in heel wat Europese huizen, maar na twee jaar werd het volgens de fabrikant wel eens tijd voor een nieuwe generatie. Deze is op diverse punten verbeterd, al zie je dat niet direct aan de buitenkant. Het Nuki Smart Lock 4.0 (Pro) ziet er namelijk hetzelfde uit als zijn voorganger en is net als voorheen verkrijgbaar in wit en zwart. Binnenin is alles echter compleet vernieuwd: een krachtiger motor, verbeterde software, een nog stillere werking en een langere batterijduur (30% meer). Maar de belangrijkste wijziging is wel dat je vanaf nu Matter-over-Thread kunt gebruiken. Hoe goed bevalt dit en is het echt beter dan versie 3.0? Je leest het in deze Nuki Smart Lock 4.0 review!

Review, tekst en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in december 2023 t/m maart 2024 en beschrijft de situatie op dat moment. Het deurslot is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.

Nuki Smart Lock 4.0 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de vierde generatie Nuki:

Twee varianten: 4.0 (wit) en 4.0 Pro (wit en zwart met aluminium draaiknop)

4.0 Pro heeft ingebouwde wifi-module

Ondersteuning voor HomeKit (dankzij Matter)

Ook ondersteuning voor Thread (HomeKit via Bluetooth vervalt)

Te monteren over bestaande cilinder en met bestaande sleutels

Uit te breiden met nummerpad, vingerafdrukscanner en fob

Chip is iets krachtiger geworden ivm Matter-ondersteuning

Afmetingen: 110 x 60 x 60 mm

Gewicht: 580 gram

Verkrijgbaar bij Coolblue, Bol.com en diverse andere winkels

Upgraden van Nuki 3.0 naar 4.0 of niet?

Heb je momenteel een Nuki 3.0 deurslot en vraag je je af of het zin heeft om te upgraden naar deze nieuwe versie, dan vind je in onderstaande tabel een handig overzicht van alle eigenschappen. Veel is hetzelfde gebleven, waaronder de adviesprijs. We konden op dit moment maar weinig leuke koopjes vinden voor de Nuki 3.0. Het lijkt erop dat de meeste winkels de vorige generatie al uit het assortiment hebben gehaald. Mocht je voor de keuze staan om een nieuw deurslot van Nuki te kopen, dan zit je dus sowieso aan de 4.0 vast. Wie krap bij kas zit zou de Nuki 3.0 tweedehands op Marktplaats kunnen kopen en ook dan heb je een prima aankoop.

Een interessantere vraag is of je moet upgraden als je nu de Nuki 3.0-serie hebt. Daar is geen simpel antwoord op. Als je voldoende bereik via Bluetooth hebt en HomeKit gebruikt, voegt de Thread-ondersteuning van de Nuki 4.0-serie niet zo veel toe. En aan de Matter-ondersteuning heb je ook niet zoveel, want Nuki werkte altijd al goed via HomeKit.

In ons geval (moeilijk bereik en meerdere verdiepingen) is wel gebleken dat het een goed idee was om te upgraden. Zeker sinds de Matter-over-Thread update is uitgekomen reageert het deurslot vlotter. Het slot lijkt ook iets minder lawaai te maken, al heeft dit natuurlijk niets meer Thread te maken.

De Nuki 3.0 dateert nog uit een tijd voordat Thread en Matter op brede schaal kwamen, dus als je graag een deurslot hebt dat van beide gebruik maakt, is het tijd om te upgraden. Andere grote, spectaculaire vernieuwingen zitten er niet in de Nuki 4.0, waardoor mensen met een Nuki 3.0 vaak nog geen dringende reden zullen zien om over te stappen.

Lees ook ons Nuki 3.0 Pro review als je meer wilt weten over de vorige generatie.

Nuki 4.0 Pro: design en verpakking

Zoals gezegd is er weinig nieuws te ontdekken aan het uiterlijk van de vierde generatie Nuki. We hadden dan ook net zo goed foto’s van de vorige generatie kunnen gebruiken en het zou niemand zijn opgevallen. De standaardversie is alleen verkrijgbaar in wit, terwijl je bij de iets robuuster uitgevoerde Pro-versie de keuze hebt uit wit of zwart.

Omdat we het slot hebben getest op een witte binnendeur, kozen we voor de witte variant van de Pro-versie. Deze heeft een draaiknop van geborsteld aluminium. De behuizing meet 110 x 60 x 60 mm en dat is vrij fors. Over de hoogte hoef je je niet druk te maken, maar de breedte kan op sommige deurposten wel eens een probleem geven. Toen we het Yale Linus deurslot testten, paste dit maar nét en die meet 150 x 58 x 58 mm. De Nuki is nog eens 2 mm breder, maar wel een stuk korter.

In de doos vind je de het deurslot met alle onderdelen en wat hulpmiddelen voor de installatie. Bij de Pro-variant krijg je er ook nog een kabel bij om de Power Pack op te laden. Heb je de standaardversie van het slot gekocht, dan kun je de Power Pack achteraf nog aanschaffen, als je het verwisselen van de batterijen zat begint te worden.

Het mooie van Nuki is dat er allerlei accessoires verkrijgbaar zijn: er is een nummerpad, een nummerpad met vingerafdrukscanner en nu ook een nieuwe nummerpad die verzonken in de deur weggewerkt kan worden. Dit laatste betekent overigens wel dat je een passende holte in de deur moet frezen – en daar zijn we maar niet aan begonnen. Gelukkig werkt de Nuki 4.0 ook met de Nuki Keypad 2.0 (zie review) die we eerder al eens hadden geïnstalleerd.

Je kunt ook nog een afstandsbediening (Nuki Fob) en een Nuki Door Sensor (€49,-) aanschaffen, een magneetsensor waarmee je kunt controleren of de deur dicht is. De deursensor werkt niet met HomeKit en biedt geen automatiseringen. Wij hebben daarom gekozen voor een raam- en deursensor met HomeKit van Aqara (een ander merk kan natuurlijk ook). Die bieden meer automatiseringsmogelijkheden dan zeer beperkte deursensor van Nuki zelf. De enige reden om voor de Nuki-deursensor te kiezen is dat in de Nuki-app kunt zien of de deur open staat. Verder krijg je een melding via de Nuki-app als de deur langere tijd open staat. Maar dat alles kun je ook via HomeKit regelen met een deursensor van een ander merk.

Nuki 4.0 Pro installatie

Op de website van Nuki staat een tool om te kijken of het slot op jouw deur past. Heb je al een Nuki 3.0 deurslot, dan kan de installatie niet simpeler zijn. Je hoeft niet eens alles te verwijderen maar kunt het nieuwe slot op de bestaande montageplaat vastmaken, die al met schroeven aan de deur vast zit.

Ter illustratie hebben we de montageplaat op de foto hieronder vastgemaakt op een tuindeur. De plaat past precies over het ronde deel van het slot en met drie schroefjes rondom kun je zorgen dat het goed vastklemt. Aan weerszijden bevinden zich nog twee schroefgaten om aan de deur vast te maken. In dit geval gaat het om een metalen deur, waar we niet in willen boren. Je kunt dan ook de meegeleverde plakstrip gebruiken.

Ga je voor het eerst een Nuki-deurslot installeren, dan werkt dit op dezelfde manier als bij de vorige generaties. Je plaatst het slot over de bestaande cilinder heen. Omdat Nuki een Europese fabrikant is, is rekening gehouden met gangbare Europese deursloten. Het is aan te raden dat je cilinder beschikt over een zogenaamde nood- of paniekfunctie. Dat wil zeggen, dat je sleutels aan de binnen- en buitenkant gelijktijdig in het slot mogen zitten. Bij Nuki blijft de sleutel aan de binnenkant namelijk permanent in het slot zitten. Je plaatst het slot hier overheen en vervolgens zorgt het draaimechanisme in de knop voor het ronddraaien van de sleutel. Aan de binnenkant fungeert dit als een gewone draaiknop: je draait aan de knop om het slot te openen. Dit is vooral handig in noodgevallen, zodat je zeker weet dat je in geval van brand de woning uit kunt vluchten, zonder eerst op zoek te gaan naar een sleutel.

Heeft jouw cilinder geen paniekfunctie, dan kun je nog steeds een Nuki-slot gebruiken, maar is er wel één groot nadeel. Je kunt in dat geval niet meer een normale deursleutel vanaf de buitenkant gebruiken. We hebben nog nooit meegemaakt dat dit nodig was, maar mocht de elektronica het opeens begeven, dan is het een prettige gedachte dat je alsnog met een normale sleutel naar binnen kunt. Of dit in jouw situatie nodig is, kunnen we niet voor je beslissen. Ligt er een sleutel voor de (niet-slimme) achterdeur bij de buren, dan is het wat minder belangrijk. En als je gemakkelijk via een raampje naar binnen kunt klimmen… tja, dan heb je een heel ander probleem dat je misschien eerst zult moeten oplossen.

Beschik je niet over de juiste cilinder, dan kun je er eentje bij Nuki kopen voor een heel redelijke prijs van 80 euro, inclusief 5 sleutels en een SKG-keurmerk met 3 sterren (het maximaal haalbare).

Goed om te weten: slimme deursloten zoals deze hebben geen SKG-keurmerk. Dat komt omdat ze over de bestaande cilinder heen worden gemonteerd – en die moet uiteraard wél over een SKG-keurmerk beschikken.

Nuki 4.0 ingebruikname en app

Als je het slot geïnstalleerd hebt zul je het moeten koppelen. Dit kan in de Nuki-app, waar je als enige vernieuwing de mogelijkheid ziet om Matter te gebruiken. Je voegt het deurslot toe aan de app, koppelt het wifi-netwerk en kalibreert het slot. Hiervoor volg je de aanwijzingen op het scherm. Vervolgens kun je de app verder gaan ontdekken. Op het beginscherm zie je of het deurslot open of gesloten is. Heb je de Nuki-deursensor gekocht (en toegevoegd), dan kun je ook daarvan de status aflezen.

De Nuki kan automatisch het slot ontgrendelen als je in de buurt bent (Auto Unlock). Dit gebeurt op basis van je gps-locatie (bijv. 100 meter) of op basis van de Bluetooth-verbinding met je iPhone. Omdat wij het slot op de voordeur van een appartement hebben gemonteerd, is het geen probleem dat de slot al een paar minuten te vroeg wordt geopend. De kans dat de buren binnensluipen is toch nihil. En als ze het doen, worden ze meteen betrapt door de beveiligingscamera in de hal. Heb je een voordeur direct aan de straat, dan wil je misschien liever dat het deurslot pas open gaat als je binnen Bluetooth-bereik bent.

Je kunt in de app aangeven welke meldingen je wilt ontvangen. Tot zover niets nieuws in vergelijking met de Nuki 3.0. Dat geldt ook voor veel andere functies, zoals de automatische vergrendeling ‘s avonds na tienen (of een ander zelfgekozen tijdstip), waarna het slot in energiespaarstand gaat. Het toegang geven aan andere gebruikers is ook hetzelfde gebleven: je kunt 200 toegangsautorisaties aanmaken voor bijvoorbeeld de schoonmaker of oppas. Gasten hoeven niet zelf te beschikken over de Nuki-app. Je kunt ze een toegangscode geven die alleen op bepaalde tijdstippen of op bepaalde dagen werkt en die ze kunnen intikken op de Nuki Key Pad. Familieleden en huisgenoten kun je onbeperkte toegang geven met een toegangscode, vingerafdrukscan of HomeKit. Door “Open de voordeur” te zeggen gaat de deur dan vanzelf open.

Nuki 4.0 Pro met HomeKit, Matter en Thread

Als je een slim deurslot met goede smart home-functionaliteit zoekt, dan zit je goed met Nuki. Het deurslot werkte al met HomeKit, Alexa, Google Home, SmartThings en dergelijke. Daar zijn nu Matter en Thread bijgekomen. Matter-ondersteuning is voor HomeKit-gebruikers niet zo relevant, omdat het deurslot al goed met HomeKit werkte. Maar wil je het deurslot met een minder bekend smart home-platform aansturen, dan kan dit een uitkomst zijn. Hiervoor heb je wel een Matter-bridge nodig, bijvoorbeeld een HomePod mini. In de praktijk merken we geen verschil tussen de vorige situatie (alleen HomeKit) en de nieuwe situatie (HomeKit via Matter).

Wat wél verbetering heeft gebracht is overstap van Bluetooth naar Thread. In ons geval reageert het deurslot vlotter en levert het minder fouten op. Dezelfde HomePod mini die we bij de voordeur hadden gezet als Woning-hub via Bluetooth, kan nu ook dienst doen als Thread Border Router. Voor mensen met een wat groter huis of meerdere verdiepingen is de Thread-ondersteuning een welkome toevoeging, want daardoor heb je een groter bereik en ben je niet meer afhankelijk van Bluetooth.

In onze situatie (een huis met meerdere verdiepingen) was bereik een serieus probleem. Onze Apple TV staat op de 4e verdieping, terwijl de voordeur met Nuki zich op de 2e verdieping bevindt. Die afstand is te groot voor Bluetooth. Om dit op te lossen hebben we ooit een extra Apple TV HD in de meterkast neergelegd, zonder dat er een tv aan was gekoppeld. Belachelijk eigenlijk, maar op dat moment was het de goedkoopste manier om een extra woninghub bij te plaatsen. De HomePod mini was er op dat moment nog niet.

Met de komst van de HomePod mini is dat onze extra woninghub geworden. Het is een stuk goedkoper, werkt net zo goed en een speaker in de hal een veel logischer apparaat dan een niet-aangesloten Apple TV.

Nu denk je misschien: in de Nuki Pro-modellen zat al een wifi-module ingebouwd. Dat geeft al een veel groter bereik, dus waarom heb je dan nog Thread nodig? Dat klopt, maar de wifi-verbinding is niet te gebruiken voor HomeKit-deursloten en dat is een bewuste keuze uit oogpunt van beveiliging. Via wifi kun je wel allerlei dingen in de Nuki-app regelen, zoals het uitgeven van toegangscodes als je een AirBnb hebt. Maar het openen van de deur met HomeKit werkt op dit moment alleen via Bluetooth en in de toekomst via Bluetooth en Thread. HomeKit is trouwens ook het enige platform waarmee je de Nuki lokaal kunt openen via Bluetooth (dus zonder de cloudfuncties van Nuki). Via Google Home of Alexa lukt dit niet.

Mensen die het standaardmodel van de Nuki 4.0 willen kopen moeten er rekening mee houden dat ze voor het activeren van Matter en Thread €39,- moeten betalen. Voor bestaande klanten is het gratis en bij de Nuki Pro 4.0 is het standaard inbegrepen.

Nuki 4.0 Pro tijdens dagelijks gebruik

Over de Nuki Smart Lock 3.0 Pro waren we al heel tevreden. Dat we een HomePod mini moesten aanschaffen om het bereik goed te krijgen, was ons enige kritiekpunt. Maar sinds we dat voor elkaar hebben, werkt het slot elke dag probleemloos. Het gebeurt wel eens dat we voor een dichte deur staan en dat de automatische ontgrendeling niet heeft plaatsgevonden, maar er is dan altijd wel een logische verklaring voor. Ons deurslot gaat om 22:00 uur in nachtstand en heeft dan een extra bevestiging nodig om te openen. En als de batterij van je iPhone leeg is (wat overigens nooit gebeurt), zal de geofencing ook niet werken. Maar kun je het slot nog steeds met een sleutel, vingerscan, toegangscode, Siri-spraakopdracht en andere manieren.

Voor ons heeft de Nuki 4.0 een paar fijne verbeteringen gebracht, die niet wereldschokkend zijn maar het wel even nét iets beter maken. Hij werkt op precies dezelfde manier en is net zo betrouwbaar. Dat geldt ook voor het open- en sluitmechanisme, de draaiknop en dergelijke. Het geluidsniveau lijkt iets minder en dat zou door de vernieuwde (krachtiger) motor kunnen komen.

Wat prettig is, is dat er heel wat in te stellen valt bij dit slot. Je kunt het Nuki-slot helemaal naar jouw hand te zetten, met allerlei instellingen en functies. Er zit alleen niets nieuws bij als je al de Nuki 3.0 gewend was. De instellingen regel je trouwens het beste in de Nuki-app, want met HomeKit kun je alleen openen, sluiten en automatiseringen met open/dicht maken. Je kunt bijvoorbeeld niet de nachtstand inschakelen of andere geavanceerde instellingen regelen via HomeKit, maar dat valt de fabrikant niet aan te rekenen. Dat zijn waarschijnlijk beperkingen vanuit Apple.

Nuki 4.0 of 4.0 Pro, welke moet je hebben?

Twijfel je tussen de 4.0 en de 4.0 Pro, dan is het handig om te weten wat de belangrijkste verschillen zijn. De standaardfuncties zijn op alle modellen hetzelfde. Met de Nuki-app kun je de deur ontgrendelen met een simpele swipe of volledig automatisch met Auto Unlock. Je kunt maximaal 200 individuele toegangscodes toewijzen en het gebruik ervan volgen in het logboek. De vierde generatie beschikt ook over Thread en Matter, zodat je niet meer afhankelijk bent van Bluetooth en een groter bereik hebt. Bovendien werkt het daardoor met veel meer smart home-platformen samen.

Bij de Pro-versie heb je een aantal voordelen:

Keuze uit meer kleuren (wit of zwart)

Betere materialen en luxere uitstraling met aluminium draaiknop (hij is daardoor ook een stuk zwaarder, namelijk 580 gram vs. 460 gram)

Ingebouwde wifi-module, geen Nuki Bridge nodig

Geïntegreerde Power Pack, langere batterijduur en geen losse batterijen nodig

Ben je onderweg en ben je bang dat je de deur niet op slot hebt gedaan, dan kun je op afstand de deur sluiten. Bij de Pro-versie kan dat via wifi, maar bij de standaardversie kan het alleen als je er een Nuki Bridge bij hebt aangeschaft. Die Nuki Bridge betekent dat je weer een extra apparaat aan het stroom moet hangen, vlakbij het deurslot. De Pro-versie heeft bovendien een ingebouwd batterypack, die lang meegaat en die je ongeveer elk halfjaar even moet opladen. Het batterypack biedt een extra aansluiting continu met een stroomkabel verbonden te zijn, wat een uitkomst kan zijn in een vakantiehuis waar je niet zo vaak komt.

Ga je de genoemde accessoires (bridge en batterypack) los aanschaffen bij het standaardmodel, dan ben je uiteindelijk meer geld kwijt (€169 + €95 + €49 = €313) dan de Pro-versie van €279. Het zal in de meeste woonhuizen dan ook slimmer zijn om meteen voor de Pro-versie te kiezen.

Score 9 Nuki Smart Lock 4.0 Pro €279 Voordelen + Veel instellingsmogelijkheden via Nuki-app

Betrouwbaar

Eenvoudig te installeren

Wifi ingebouwd, geen bridge nodig

Past op vrijwel elk Europees deurslot

Je kunt bestaande cilinder + sleutels blijven gebruiken

Groter bereik dankzij Thread Nadelen – Behalve Matter en Thread geen grote nieuwe functies

Matter voegt voor HomeKit-gebruikers niet zoveel toe

Standaardmodel heeft betaalde Thread/Matter-update

Los verkrijgbare deursensor niet geschikt voor HomeKit (en automatiseringen)

Conclusie Nuki Smart Lock 4.0 Pro review

Zoek je een slim deurslot met HomeKit, dan raden we vrienden en familie vrijwel altijd het Nuki-deurslot aan omdat het gewoon feilloos werkt en op bijna elk bestaand deurslot past. Wat ons betreft is de Nuki het beste HomeKit-slot dat momenteel te koop is. Het Yale Linus-deurslot is een goede tweede kandidaat, maar heeft wat meer nadelen, zoals het feit dat iedereen die het slot via HomeKit wil bedienen verplicht is om de Yale-app te installeren en een eigen Yale-account aan te maken. Dat is omslachtig als je het slot wilt gebruiken in een woning met meerdere huisgenoten. Ook ben je verplicht de Yale-bridge aan te schaffen, terwijl dergelijke functionaliteit bij de Nuki Smart Lock 4.0 Pro al zit ingebouwd.

De Nuki 4.0 Pro is net als zijn voorganger eenvoudig te monteren, biedt een enorme hoeveelheid opties en werkt betrouwbaar. De smart home-integratie is goed geregeld en als je voor de Pro kiest is alles inbegrepen (ook de ingebouwde wifi-module en de oplaadbare batterij). Je bent dan in één keer klaar. Wil je geld besparen, dan heb je met de goedkopere Nuki 4.0 ook een prima deurslot in handen, die qua softwarefuncties precies dezelfde mogelijkheden biedt. Maar je zult dan nog wel €39,- moeten betalen voor de Thread/Matter-update.

Toch zijn de verbeteringen van de Nuki 4.0 niet spectaculair ten opzichte van de Nuki 3.0, waardoor het voor bezitters van de vorige generatie niet dringend nodig is om te upgraden. Heb je goed bereik via Bluetooth, dan kun je prima de Nuki 3.0 blijven gebruiken. De iets langere batterijduur (+30%) van het nieuwste model is mooi meegenomen, maar de Matter-integratie voegt voor HomeKit-gebruikers niet zoveel toe.