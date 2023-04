De Aqara G4-deurbel met HomeKit Secure Video is de allereerste (!) HomeKit deurbel die op batterijen te gebruiken is. Een handige oplossing als je niet (eenvoudig) bij de bedrading kan. Wij hebben de Aqara Video Doorbell G4 uitgebreid getest en in deze review lees je onze ervaring.

We hebben hier op iCulture nooit onder stoelen of banken gestoken dat we fan van het merk Aqara zijn. De accessoires hebben een strak wit design, zijn gemakkelijk te installeren, werken vaak met HomeKit en zijn vriendelijk geprijsd. Vandaar dat we ook enthousiast werden van de Aqara G4 videodeurbel, die sinds kort in de winkel ligt voor €119,-. Dat is een heel schappelijke prijs voor een uniek product, want er was nog niet eerder een deurbel met HomeKit Secure Video die ook nog eens draadloos te gebruiken is. Maar werkt hij ook goed? Dat lees je in deze Aqara G4 deurbel met HomeKit review!

Review, tekst en foto's: Gonny van der Zwaag (@gonny). De videodeurbel is getest in maart/april 2023 en beschrijft de situatie op dat moment.



Aqara G4 Video Doorbell in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van deze deurbel:

Videodeurbel met HomeKit en HomeKit Secure Video (ook bij draadloos gebruik)

Werkt ook met Google, Alexa en IFTTT

Met stroomkabel en/of op batterijen te gebruiken

Te bevestigen met schroeven of plakstrip (meegeleverd)

Beschermingsgraad: IPX3 (spatwaterdicht)

162º groothoeklens

1080p resolutie van camerabeelden

Afmetingen: hoogte 14 cm, breedte 6,5 cm en dikte 2,4 cm

Gewicht: 163 gram

Beelden opslaan in iCloud, op lokaal micro-sd geheugenkaartje of NAS

Gratis 7-dagen cloudopslag bij Aqara

Lokale gezichtsherkenning en logbestanden

Geluidsterkte deurbel: 95 dB

Onder andere verkrijgbaar voor €119,- of geselecteerde verkooppunten.

Waarom de Aqara G4 deurbel met HomeKit uniek is

Zoek je een deurbel met HomeKit of HomeKit Secure Video (HSV of HKSV), dan kom je terecht bij Netatmo (geen HSV, komt ook niet), de Logitech (alleen VS), WeMo (alleen VS) of Robin (vrij prijzig en vooral voor nieuwbouwprojecten). Een deurbel met HomeKit Secure Video die zowel bedraad als draadloos te gebruiken is, was er nog niet in een betaalbare variant. Aqara vraagt er €119,- voor en dat is een heel redelijke prijs waarmee je weinig risico op een financiële flater loopt (en je kunt ‘m altijd nog retour sturen of verkopen als het niet bevalt). Zo’n draadloze oplossing komt van pas als je geen stroomkabel bij de voordeur hebt en ook geen zin hebt om gaten te boren, bijvoorbeeld bij een huurhuis of een appartementencomplex met gezamenlijk trappenhuis.

Het gebouw waar we deze Aqara-videodeurbel hebben gemonteerd, is recent gerenoveerd waarbij dure materialen zijn gebruikt, waarbij je niet zomaar in de deur of in het kozijn gaat boren. Gelukkig kun je deze deurbel ook opplakken met de bekende 3M plakstrips aan de achterkant, waarbij we maar hopen dat het na verloop van tijd zonder verfschade weer verwijderd kan worden.

Verpakking en design Aqara G4 videodeurbel

We reviewen hier de internationale uitvoering en niet de Chinese versie die al iets eerder is verschenen. In de verpakking vind je de deurbel, de chime (tevens ‘hub’) met kabel, 6 stuks AA-batterijen, bevestigingsmateriaal, minischroevendraaier, 20° wigbeugel en handleiding. Het enige wat je verder nodig hebt is een usb-aansluiting voor de chime. Wil je de deurbel bekabeld gebruiken, dan kun je hiervoor de draadjes van de vorige deurbel gebruiken. Deze sluit je aan in de videodeurbel waarbij de batterijen dan als reserve-accu worden gebruikt.

De Aqara valt op door z’n minimalistische design. Het is een zwart kastje van 14 x 6,5 centimeter met twee cirkels: de camera en de belknop. De belknop is voorzien van een belicoon en een gekleurde ledverlichting rondom. Indien gewenst kun je de verlichting uitschakelen. Door de volkomen zwarte uitvoering valt de deurbel op een donkere voordeur nauwelijks op, dus houd daar rekening mee. Aan de voorkant vind je de camera, microfoon, een lichtsensor voor omgevingslicht, bewegingssensoren (infrarood) en de lamp voor nachtzicht (ook infrarood). Links is een speakergrille aanwezig. De deurbel staat via een eigen WiFi-band in verbinding met de chime, die één van de drie instelbare dingdong-geluiden afspeelt. Als je wilt, kun je ook je eigen belgeluid uploaden.

Chime van de Aqara Video Doorbell

De chime hang je aan het stopcontact, op een geschikte plek binnenshuis en niet te ver van de deurbel (maximaal 5 meter). Hij speelt een geluid van 95 decibel af als er iemand aanbelt, maar je kunt dit ook wat dempen als het luid genoeg is. Met een knop kun je het belgeluid onderbreken, als je toevallig in de buurt van de chime staat. Hangt de chime te ver van de woonkamer, dan kun je het deurbelgeluid ook via de HomePod afspelen. Dit is een handige functie die voor elke Homekit-deurbel werkt; helaas kun je daarbij niet uit meerdere geluiden kiezen.

De chime doet echter veel meer dan een dingdong-geluid afspelen. Hij zorgt voor verbinding met HomeKit en WiFi-netwerk (via het 2,4Hz-netwerk) en bevat een micro-sd geheugenkaartslot voor lokaal opslaan van de videobeelden. Je hebt daardoor altijd nog lokale beelden als de deurbel wordt gestolen. De functie als WiFi-repeater is handig, omdat de deurbel vaak niet in de buurt van je router hangt. Tot slot bevat de chime ook nog een knop om de deurbel naar fabrieksinstellingen terug te zetten.

Beide onderdelen zijn gemaakt van matzwart plastic. Bij Aqara zijn we meestal helder wit plastic gewend, maar we zijn blij dat in dit geval voor zwart is gekozen. Het wordt minder snel vies en verkleurt niet in de zon. Over zon gesproken: fabrikant Netatmo zegt dat HomeKit Secure Video bij hun deurbellen zorgde voor oververhitting, waardoor ze hebben besloten om de functie niet te gaan ondersteunen. Dit hebben we bij de Aqara nog niet gemerkt, maar het is de afgelopen tijd ook nog niet overdreven zonnig geweest. Op internet lezen we vooralsnog geen verhalen dat de Aqara bezwijkt onder hitte.

Installatie Aqara Video Doorbell G4

Er zijn twee opties om te bevestigen: met 3M plakstrips die al aan de achterkant zitten of met de meegeleverde schroefjes. Wij kozen voor opplakken, aangezien we geen gaten in de deur wilden boren. Al snel bleek dat er te veel wit hout van de deurpost zichtbaar was op het camerabeeld door het fish-eye effect. We hebben de deurbel voorzichtig met een mesje weer losgehaald en op de meegeleverde 20° wigbeugel bevestigd, waardoor de camera iets meer gekanteld is richting de bezoeker.

Om de batterijen te plaatsen zul je de deurbel moeten openschroeven. De schroef zit achter een rubberen beschermdopje aan de rechterkant. Dit levert meteen problemen op als je de deurbel aan de rechterkant van de deur wil installeren, want dan kun je niet meer goed bij de schroef. We hadden liever gezien dat de schroef aan de onder- of bovenkant zit; dan kun je er altijd bij. Dat is ook meestal het geval bij dit soort deurbellen, dus merkwaardig dat Aqara voor deze plek heeft gekozen.

Binnenin wordt de meeste ruimte in beslag genomen door de 6 AA-batterijen; het lijkt wel een batterijlader. Ik had liever een oplaadbare batterij gehad die je eruit kunt halen, of een oplaadbare accu met batterijen als backup. Je vindt hier ook een resetknop, maar om het hele systeem naar fabrieksinstellingen terug te zetten heb je de knop nodig die je in de chime vindt en daar kun je buitenshuis niet zomaar bij.

Hoe goed is de Aqara-videodeurbel beschermd?

Omdat de deurbel gemakkelijk aan de zijkant met een schroevendraaier geopend kan worden, maak ik me wat zorgen over de kans op diefstal. Er zit een ‘anti-tamper alarm‘ in, dat afgaat als iemand probeert om de deurbel te ontmantelen. Je krijgt dan ook een melding als je zelf de batterijen wil vervangen. Met een mesje kun je de vastgeplakte deurbel loswrikken, zo hebben we zelf wel gemerkt toen we de deurbel toch op een andere manier wilden bevestigen. De videobeelden laten weliswaar zien hoe de dief eruit ziet, maar is de diefstal van een €119 kostende deurbel ernstig genoeg om een opsporing in gang te zetten?

De deurbel is voor normaal gebruik stevig genoeg uitgevoerd, maar extreem robuust is hij niet. Bij vallen en grof geweld zal het zwarte plastic waarschijnlijk erg beschadigd raken. Wat mij ook wat bevreemdt is dat de IP-rating van deze deurbel maar IPX3 is, oftewel spatwaterdicht. Dat is aan de lage kant voor een deurbel die aan alle weersinvloeden bloot zal staan, waaronder striemende regen en dooiend water na een sneeuwbui. Het heeft de afgelopen dagen best fors geregend en dat heeft de Aqara G4 Doorbell voorlopig nog prima doorstaan.

Aqara Video Doorbell G4 in gebruik

Het toevoegen van de Aqara-deurbel aan HomeKit en de Aqara-app verloopt op dezelfde manier als het aansluiten van een Aqara-hub of -camera. Het is geen ‘child device‘ dat via Zigbee moet worden gekoppeld aan een hub, maar hij staat rechtstreeks in verbinding met WiFi. Na het koppelen van de chime is de deurbel meteen daarmee verbonden.

In de Woning-app zie je vervolgens de beelden van de camera, alsof het een gewone beveiligingscamera is. Drukt er iemand op de deurbel, dan krijg je een melding en kun je eventueel met ‘Praat’ een gesprek beginnen. Dit werkt in twee richtingen. Het openen van de deur is uiteraard niet mogelijk, want daar heb je een slim deurslot voor nodig. Het bekijken van de beelden verloopt hetzelfde als bij een normale beveiligingscamera. Jammer is dat Aqara heeft gekozen voor een breedbeeldlens in horizontale richting. Daardoor zie je bijna de hele straat in twee richtingen, terwijl ik de voorkeur geef aan een wat verticaler beeld om pakketjes te kunnen zien en de persoon wat beter in beeld te krijgen.

Je kunt via HomeKit Secure Video (HSV) opnames terugzien, er is een nachtzichtfunctie (met infrarood) en de PIR-sensor (infrarood) kan mensen en huisdieren detecteren. Onderdeel van HSV is ook de mogelijkheid om personen te herkennen op een privacyvriendelijke manier. We kozen uit de foto-app de drie vaste bezoekers en kregen bij de volgende keer aanbellen een melding dat “misschien persoon X” aan de deur was. Een andere functie van HSV is om activiteitenzones aan te geven, zodat je alleen een melding krijgt als er een persoon op jouw tuinpad staat en geen mensen die verderop over de stoep lopen. We probeerden iOS pakketjesherkenning, maar dit lijkt alleen te werken als de bezorger alweer is vertrokken en het pakket op de stoep heeft achtergelaten (iets wat in Nederland zelden gebeurt). Bovendien moet het pakket dan erg ver van de voordeur staan, om überhaupt bij de Aqara G4 in beeld te komen, vanwege de eerder gemelde horizontale breedbeeldlens.

Zoals wel vaker bij Aqara mis je een hoop als je je beperkt tot de Woning-app. Via de Aqara-app kun je nog veel meer instellen, zoals de taal, beeldkwaliteit (maximaal 1080p bij HSV), niet storen-tijdstippen, waarschuwingen voor het anti-tamper-alarm en waarschuwingen voor te hoge temperatuur. Je kunt ook aangeven hoe de opnames eruit moeten zien, met bijvoorbeeld een datum- en tijdstempel. Daarnaast kun je veel gerichter de videobeelden filteren, bijvoorbeeld wanneer iemand lange tijd bij de deur rondhing zonder aan te bellen, of als iemand probeerde de deurbel los te halen. Van Aqara krijg je gratis de mogelijkheid om de beelden tot 7 dagen terug te bekijken, wat ons ruim voldoende lijkt als er iets is gebeurd. Standaard neemt de deurbel alleen op als er beweging wordt gedetecteerd. Je kunt ook 24 uur per dag opnemen, waarbij de oude beelden op het SD-kaartje steeds worden overschreven, maar dat lijkt ons niet nodig. Dit is alleen aan te raden als je de Aqara G4 op het stroomnet hebt aangesloten en als je alleen je eigen tuinpad filmt. De hele dag de hele straat in de gaten houden is in Nederland niet toegestaan.

Bij de meldingen heb je enorm veel keuze uit gezichts- en bewegingsdetectie, met of zonder opname en met een zelf te kiezen frequentie en gevoeligheid. Je kunt triggers zoals ‘bekend gezicht herkend’ en ‘batterij bijna leeg’ gebruiken om allerlei automatiseringen te maken, zoals het afspelen van een zelfgekozen alarmgeluid.

Over de batterijduur zijn we niet enthousiast. Al na een week moesten we de 6 AA-batterijen vervangen omdat ze leeg waren. Dat kan zijn omdat we iets te fanatiek alle functies hadden getest, of omdat we de Woning-app op ons testtoestel per ongeluk de hele nacht open hadden laten staan, waardoor er continu live beelden werden gestreamd. Om de batterijduur enigszins te verbeteren heeft de Aqara een energiezuinige modus. Daarbij gaat de camera in slaapstand, totdat er iemand aanbelt of er beweging wordt gedetecteerd.

Score 8.3 Aqara Video Doorbell G4 €119,- Voordelen + Duidelijk beeld met ultragroothoek

Geschikt voor HomeKit

HomeKit Secure Video met lokale gezichtsherkenning en iCloud-opslag

Eenvoudig te installeren

Werkt op batterijen en/of bedraad

Extra functies via Aqara-app

Prima prijs Nadelen - Batterij gaat snel leeg

Demontage-schroef aan zijkant moeilijk bereikbaar

HomeKit heeft soms geen verbinding

Kan geen pakketjes op de grond zien

Ik ben wat bezorgd over diefstal, schade en weersinvloeden

Liever een oplaadbare batterij dan 6 losse AA's

Conclusie Aqara Video Doorbell G4 review

De videodeurbel van Aqara is vriendelijk geprijsd en wat ons betreft een logische keuze als je een draadloze deurbel met HomeKit Secure Video wil. Sterker nog: het is op dit moment de enige deurbel met deze eigenschappen. Wel zijn er nog wat verbeteringen mogelijk. Zo hadden we de schroef om de deurbel te monteren liever aan de onderkant gezien en hadden we liever een verticaal breedbeeld willen gezien om tot op de grond te kunnen kijken. Ook lijken de batterijen in de korte periode dat we getest hebben erg snel leeg te gaan en was een oplaadbare batterij handiger geweest. Gelukkig biedt deze deurbel de mogelijkheid om deze op het stroomnet aan te sluiten en/of met batterijen gebruiken. Heb je de mogelijkheid om stroom aan te sluiten, dan is dit wat ons betreft de beste HomeKit Secure Video-deurbel die je op dit moment kunt aanschaffen. Nu alleen nog een slim deurslot van Aqara verkrijgbaar in Nederland en we zijn helemaal tevreden.

Aqara Video Doorbell G4 kopen

Aqara Video Doorbell G4 kopen