Terwijl je qua verlichting, beweginssensoren, knoppen en andere slimme accessoires ruime keuze hebt tussen merken en modellen, is dat bij slimme deursloten met HomeKit niet bepaald het geval. Het aanbod van makkelijk verkrijgbare modellen is op één hand te tellen. Op iCulture kon je al eens de review van de Nuki 3.0 Pro lezen en nu is het tijd voor het Linus-slot van Yale. Hoe handig is dit HomeKit-slot in de praktijk, waar liepen wij bij het testen tegenaan en wat valt er tegen of juist mee? In deze review van de Yale Linus lees je het allemaal.

Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). Het Yale Linus-deurslot is getest in juli en augustus 2023 en beschrijft de situatie op dat moment. De Yale Linus is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.



Yale Linus deurslot in het kort

Slim deurslot met ondersteuning van HomeKit, Google Assistent en Amazon Alexa

Werkt met Bluetooth

Werkt ook met wifi via optionele Yale-bridge (niet vereist voor HomeKit)

Geschikt voor Europese deursloten

Vereist slot met noodfunctie

Montage aan binnenkant van de deur

Werkt op vier AA-batterijen

Verkrijgbaar in zwart en zilver

Prijs: zo’n €199,-

Yale Linus installatie

Het Yale Linus-slot bevestig je, net als nagenoeg alle andere slimme deursloten, aan de binnenkant van je deur. Op de website van Yale kun je checken of jouw deur geschikt is, maar in de meeste gevallen zal dat geen problemen geven. In het kort is jouw deur geschikt als deze een Euro-cilinderslot heeft, aan de binnenkant ook een sleutel heeft (en dus geen draaiknop) en de noodfunctie werkt. Dat wil zeggen dat je aan de buitenkant een sleutel kunt gebruiken als deze er aan de binnenkant ook nog in zit. Wat de Yale Linus namelijk in feite doet, is een altijd aanwezige sleutel aan de binnenkant met de motor omdraaien. Het is daarom belangrijk dat je dan alsnog aan de buitenkant ook een sleutel kunt gebruiken, mocht het slimme slot niet meer werken (bijvoorbeeld omdat de batterijen leeg zijn).

In ons geval ging de installatie redelijk soepel, hoewel we wel het cilinder van het slot moesten vervangen. Het slot monteer je met een tweetal klemmen aan een bevestigingsplaat bevestigen, die je eerst rondom het slot klemt. Daarna plak je nog de DoorSense-magneet op de deurpost, ter hoogte van het Yale-logo aan de voorkant van het slot. Deze magneet zorgt ervoor dat de Yale-app weet of de deur open of dicht is, via de magnetische verbinding tussen het slot en het magneetje. Er zit ook een plastic dopje bij zodat het magneetje niet al teveel opvalt. Eenmaal bevestigd, hangt het slot stevig op zijn plek.

De batterijen plaats je eenvoudig aan de voorkant van het slot. Je hoeft hem dus niet helemaal eraf te halen om de batterijen te vervangen. Ze zitten namelijk verstopt achter een magnetisch klepje, die je er heel eenvoudig af kan drukken. Het laatste proces van de installatie doe je via de Yale Home-app. Je scant daarvoor de QR-code achter het batterijklepje, waarna de app verbinding maakt met het slot.

Belangrijk voor een goede werking is de kalibratie. Hierbij is het belangrijk dat je stap voor stap de instructies opvolgt, zoals het open en dicht doen van het slot, zodat hij weet hoever hij bijvoorbeeld de sleutel binnenin moet draaien om het slot te kunnen openen. Dit is ook belangrijk voor het dagschoot, die je normaal gesproken opent met de deurklink. Het Yale Linus-slot kan namelijk niet alleen het slot van het nachtslot halen, maar ook de dagschoot openen zodat je de deur alleen nog maar open hoeft te duwen of te trekken. Dat is vooral belangrijk als je aan de buitenkant van de deur geen beweegbare klink hebt. In de laatste stappen voeg je het slot toe aan de Woning-app, door de HomeKit-code (eveneens aan de binnenkant van het batterijklepje) te scannen.

Yale Linus slot in HomeKit

Het Yale Linus-slot is vanuit de doos direct te koppelen aan HomeKit. Voor gebruik met andere assistenten heb je de Yale Wifi-bridge nodig, maar voor HomeKit is dat geen vereiste. Toch hebben wij in onze test gemerkt dat het wel degelijk verschil kan maken qua betrouwbaarheid. We hebben het slot getest zowel met als zonder bridge. En bij het gebruik van de Yale-bridge werkte het slot toch een stuk sneller, zowel in de Woning-app als via de Yale-app zelf. Zonder bridge werkt het slot met Bluetooth en met bridge kiest hij automatisch de beste verbinding (Bluetooth of wifi). Wat ons betreft kun je het Yale Linus-slot dus het beste gebruiken met wifi-bridge. Het slot werkt met bridge niet alleen sneller in de Yale-app, maar ook in HomeKit en de Woning-app.

De Yale-bridge is wel vereist om het slot op afstand via de Yale-app te gebruiken. Voor bediening op afstand via HomeKit heb je alleen een HomeKit-hub nodig.

Hou er wel rekening mee dat een enkele Yale-bridge slechts gekoppeld kan worden aan één accessoire. Heb je zowel je op zowel je voor- als achterdeur een Yale Linus-deurslot, dan heb je dus ook twee bridges nodig. Dat vinden we nogal een vreemde beperking, helemaal als je ook een Yale Cabinet Lock in huis hebt (waar je dus ook weer een aparte bridge voor kunt kopen).

Een andere vreemde beperking heeft betrekking op je huisgenoten die deel uitmaken van je HomeKit-woning. Iedereen die in het HomeKit-huis zit en het slot wil bedienen, moet verplicht de Yale-app installeren. Staat de Yale-app niet op het toestel, dan verschijnt in de Woning-app de melding Configuratie vereist. Na het installeren van de Yale-app (waarin je ook verplicht moet inloggen met een account), lukt het voor huisgenoten wel om het slot via de Woning-app te bedienen. Hoewel we hierbij in onze test ook wel nog tegen een aantal problemen liepen. Iedereen kan in de Yale-app inloggen met hetzelfde account, maar het is het beste om iedereen een eigen account aan te laten maken. Daarna kan de eigenaar van het slot andere gebruikers in de Yale-app uitnodigen en rechten toewijzen. In onze ervaring werkte dit het meest betrouwbaar.

Een andere belangrijke kanttekening voor wat betreft de werking in HomeKit, heeft te maken met het dagschoot. De Woning-app kan een slim deurslot vergrendelen en ontgrendelen. Bij het ontgrendelen wordt de deur van het complete slot gehaald én ook de dagschoot geopend. De dagschoot blijft dan voor een aantal seconden open staan en je kunt in de Yale-app zelf instellen hoe lang dat moet zijn. Maar de Woning-app kan niet alleen het dagschoot openen als het slot al ontgrendeld is. Dat is vooral onhandig als je aan de buitenkant geen deurklink hebt. Je doet de deur immers niet helemaal op slot als je van huis gaat terwijl een huisgenoot nog gewoon thuis is. Maar als je dan thuis aan komt, kun je het slot niet met de Woning-app openen. Dat is een beperking vanuit HomeKit waar Yale niet zoveel aan kan doen.

Er zijn manieren om dit te omzeilen. Zo kun je Siri gebruiken om alleen de dagschoot te openen. De assistent opent dan wel de deurschoot, zelfs als de deur al van het slot is. Je kunt ook de Yale-app gebruiken om alleen het dagschoot te openen. Heb je wel een beweegbare deurklink aan de buitenkant, dan zal dit probleem voor jou geen rol spelen.

Yale Linus slot in de praktijk

In het gebruik werkt het Yale Linus-slot naar behoren, al adviseren we zoals eerder gezegd wel om voor de meest betrouwbare verbinding en snelste werking de Yale-bridge te gebruiken. Het slot reageert dan snel en maakt niet al teveel geluid. Het geluid is net hard genoeg om op een afstandje te kunnen horen dat het slot open en dicht gaat, maar niet zo hard dat je ’s avonds laat iedereen thuis wakker maakt als je thuis komt. Overigens kan je via de Yale-app voor het slot ook een specifiek geluidje instellen. Dit geluidje is handig als extra bevestiging, om te horen of het slot open of dicht gaat.

Met een slim deurslot als de Yale Linus kun je in principe zonder sleutel de deur uit, omdat je het slot altijd met je iPhone of Apple Watch kan openen. Als je zo min mogelijk sleutels bij je wil hebben, is dat een uitkomst. Je kunt daarnaast het slot ook automatiseren, bijvoorbeeld in HomeKit. Je kunt het bijvoorbeeld zo instellen dat het slot open gaat zodra de eerste persoon thuis komt. Omdat het om een accessoire gaat waarmee je toegang geeft tot je woning, moet je de actie nog wel bevestigen. Je krijgt een melding op je iPhone of Apple Watch, waar vanuit je het slot in één tik kunt openen. Je hoeft daardoor niet meer handmatig de Woning-app te openen of Siri te gebruiken.

In de Yale-app heb je ook nog mogelijkheden om het slot verder te automatiseren. Je kunt hem bijvoorbeeld automatisch laten vergrendelen of ontgrendelen. Het automatisch vergrendelen zorgt ervoor dat het slot na een bepaald aantal minuten na het ontgrendelen weer op slot gaat. De automatisch ontgrendelfunctie maakt gebruik van Bluetooth, wifi en gps. Als je dichtbij het slot bent, wordt hij automatisch geopend. Hiervoor is dan geen bevestiging vanuit een melding nodig, zoals bijvoorbeeld bij HomeKit wel vereist is. Vind je dat geen prettig idee, dan kun je deze functie ook gewoon uit laten.

De Yale-app biedt nog meer functies, zoals het delen van sleutels en een activiteitenlijst waarmee je kan zien wie de deur wanneer geopend heeft. Ook kun je een melding krijgen zodra de deur geopend wordt of bijvoorbeeld open staat. Hierdoor ben je ook altijd op afstand op de hoogte van het deurslot van je huis. Een nadeel is wel dat je voor dergelijke instellingen binnen het Bluetooth-bereik van het slot moet zijn. Dit is vermoedelijk gedaan vanuit beveiligingsoogpunt.

Beveiliging van Yale Linus-slot

Het slot werkt dus op basis van Bluetooth Low Energy en bijbehorende encryptie, maar maakt ook gebruik van AES 128-bits- en TLS-encryptie. Dat is qua beveiligingsniveau vergelijkbaar met dat van internetbankieren. Het slot kan dus niet zomaar gehackt worden. Het Nuki-slot is wel eens negatief in het nieuws geweest, omdat de koppelknop voorop het slot vanuit buiten door inbrekers gemakkelijk in te drukken is, zodat ze hun eigen toestel kunnen koppelen. Bij het Yale-slot zit er aan de buitenkant geen koppelknop.

Wel zit er een draaiknop waarmee je de deur handmatig vanuit de binnenkant kan open draaien. Dit zorgt ervoor dat je wel goed moet nadenken op wat voor deur je het slot bevestigt. Een inbreker kan immers een raampje in de deur in slaan, waarna hij of zij vanuit buiten de draaiknop aan de binnenkant kan opendraaien om de deur te openen. Het is niet mogelijk om de draaiknop van het Linus-slot te deactiveren. Wel krijg je in dit geval een melding dat het slot geopend is. Dit geldt natuurlijk ook voor een gewoon niet-slim deurslot, als je de sleutel aan de binnenkant in het slot laat zitten.

Het Yale Linus-slot is verder ook nog te combineren met accessoire en andere systemen. Zo is er verbinding mogelijk met Philips Hue en is er ook een keypad beschikbaar, waarmee je het slot met een cijfercode kan openen. Dat laatste is vooral handig voor kinderen zonder smartphone. We vinden dit keypad wat minder mooi dan die van Nuki en het is jammer dat er geen ondersteuning is voor vingerafdruk. Helaas werkt het Yale Linus-slot ook niet met Apple’s digitale huissleutels in de Wallet-app. Sterker nog, er zijn nog helemaal geen slimme Europese sloten die hiermee samenwerken.

Score 7 Yale Linus €199 Voordelen + Eenvoudige montage

Batterijen makkelijk te bereiken

Strak ontwerp

Reageert snel (bij gebruik van Yale-bridge)

Veel opties in de app Nadelen - Werkt zonder Yale-bridge minder betrouwbaar

Yale-bridge kan maar aan één slot gekoppeld worden

Vereist Yale-app, ook voor HomeKit-gebruikers met wie je de woning deelt

Minder geschikt voor deuren met grote ramen vanwege inbraakgevoeligheid

Conclusie review Yale Linus slim deurslot

Ondanks dat er duidelijk wat minpunten zijn, zijn we over het algemeen wel tevreden met het Yale Linus slimme deurslot. De bouwkwaliteit is goed, het monteren ging soepel en het slot ziet er ook mooi uit. We adviseren wel om het Yale Linus-deurslot altijd te gebruiken in combinatie met de Yale-bridge, omdat je het slot dan veel sneller reageert en in de praktijk prettiger werkt. Hoewel dit dus niet verplicht is voor gebruik met HomeKit-vinden we dat toch een aanrader. Daarbij is het wel bijzonder vreemd dat je voor elk Yale-accessoire weer een aparte bridge nodig hebt. Overweeg je dit Yale-slot voor zowel je voor- als achterdeur, dan heb je dus twee bridges nodig. Ook vinden we het wat raar dat iedereen in het HomeKit-huis, verplicht is om de Yale-app op zijn of haar toestel te hebben, zelfs als je het slot alleen maar met HomeKit wil bedienen.

