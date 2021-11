Nuki is vernieuwd! Het slimme deurslot van Nuki is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de populairste deursloten voor HomeKit-gebruikers. Nu is er een nieuwe versie, waarbij vooral de Nuki Pro interessant is. Wij hebben 'm getest en in deze Nuki 3.0 Pro review vertellen we hoe dat is bevallen.

Nuki 3.0 (Pro) slim deurslot

Er zijn van het Nuki deurslot 2.0 heel wat exemplaren verkocht. Logisch, want zoals je in ons Nuki 2.0 review kon lezen. Versie 2.0 voegde ondersteuning voor HomeKit toe en bij versie 3.0 kun je kiezen voor een Pro-versie die voorzien is van extra’s zoals ingebouwde wifi en een standaard meegeleverde battery pack (Nuki Power Pack). Bevalt deze Nuki net zo goed als de vorige generatie? En heeft het zin om te upgraden?

Review, tekst en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). Het Nuki 3.0 Pro deurslot is getest in oktober/november 2021 en beschrijft de situatie op dat moment. Het deurslot is voor de officiële release beschikbaar gesteld door de fabrikant om alvast te kunnen testen.



Nuki 3.0 deurslot in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van het Nuki 3.0 deurslot:

Derde generatie van het Nuki-deurslot

Verkrijgbaar in normale versie (wit) en Pro-versie (zwart of wit)

Te gebruiken met je bestaande (euro-)cilinder.

Werkt met Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa en IFTTT.

Verkrijgbaar bij diverse winkels

Prijs: €149 voor Nuki Smart Lock 3.0 en €249 voor Nuki Smart Lock Pro (via Nuki (€30,- korting met code REFFC9HT7Y87Y )

) Optionele deursensor verkrijgbaar voor €39

Universele slotcilinder verkrijgbaar voor €79 (om indien nodig je bestaande cilinder te vervangen)

Dit is het Nuki-deurslot

Voor wie het Nuki-deurslot nog niet zo goed kent: dit is een slim deurslot met HomeKit, dat je via de Nuki bridge ook op afstand kunt bedienen. Je kunt de deur openen met je stem, via de app, via HomeKit, met een traditionele sleutel en meer. Gaandeweg heeft Nuki steeds meer accessoires uitgebracht, zoals de Nuki Power Pack (oplaadbare batterij), Nuki Fob (sleutelhanger-afstandsbediening met drukknop), Nuki Keypad (cijfercode-pad voor naast de deur) en een Nuki Opener (voor gebouwen/appartementen met intercomsysteem). Het handige is dat je je bestaande deurslot kunt blijven gebruiken. Aan de binnenkant plaats je de Nuki over de slot met sleutel heen, terwijl de deur er aan de buitenkant nog ‘normaal’ uitziet.

Het Oostenrijkse Nuki richtte zich eerst op particulieren die hun deurslot achteraf slim wilden maken, maar inmiddels wordt het Nuki-deurslot ook in nieuwbouwprojecten en bij bedrijven gemonteerd. Inmiddels zijn er volgens het bedrijf al meer dan 200.000 Europese deuren ‘slim’ gemaakt. Nuki is een interessante partij omdat het zich uitsluitend richt op de Europese markt. Er zijn ook wel Amerikaanse aanbieders van slimme deursloten, maar die bieden vaak alleen het Amerikaanse draaiknop-systeem, dat minder veilig is en voor onze deuren ook ongeschikt is.

Nuki 3.0 deurslot: nu ook als Pro

Kijk je naar de ‘gewone’ Nuki Smart Lock 3.0, dan is er op het eerste gezicht niet zo heel veel verbeterd. Dit is volgens de fabrikant een “betaalbare starter met bewezen Nuki-technologie”. De Nuki Smart Lock 3.0 Pro is dan ook het meest interessant: deze is verkrijgbaar in twee kleuropties (zwart en wit) en heeft wifi ingebouwd. Dit heeft als voordeel dat de aparte Nuki Bridge niet meer nodig hebt. Ook heeft de Pro-versie een ingebouwde Power Pack, oftewel een oplaadbare batterij die je via usb-c kunt opladen. Deze Power Pack was eerder al los te koop voor het standaard Nuki-deurslot en bleek niet aan te slepen. Hij is bij de diverse winkels dan ook continu uitverkocht. Bij de Pro-versie zit ‘ie er al meteen standaard in.

Dat het Nuki deurslot nu standaard in wit is uitgevoerd, zal veel mensen aanspreken. Voorheen was deze kleur nog een Special Edition, terwijl het nu de standaardkleur is geworden. Onze binnendeur is wit en dat zal vermoedelijk bij meer mensen het geval zijn.

We hebben bij het PR-bureau van Nuki navraag gedaan wat er nu eigenlijk nieuw is bij de standaardversie van de Nuki 3.0 en dat maakte duidelijk dat er voor huidige bezitters van de Nuki 2.0 een paar redenen zijn om te upgraden:

De Nuki 3.0 is er alleen in witte kunststof en dat past wellicht beter bij je interieur.

Er is nu een LED-lampje dat aangeeft wanneer de accu bijna leeg is.

De tandwielen zijn verbeterd waardoor het slot stiller is (hangt af van de deur).

De instapprijs is lager. De 3.0 kost nu nieuw €149 en de 2.0 kostte bij introductie €199.

Dat laatste is vooral interessant voor mensen die nu pas willen instappen. Je oude slot verkopen kan een idee zijn als je graag een wit exemplaar wilt. Om de upgrade aantrekkelijk te maken geeft Nuki bestaande gebruikers een gratis deursensor t.w.v. €39,- (zie foto). Die deursensor werkt echter niet met HomeKit (zie verderop). Vanwege chiptekorten zullen bestaande gebruikers nog even geduld moeten hebben: vanaf februari 2022 zal het upgrade-programma van start gaan.

Ook voor de aanschaf van het deurslot zelf zul je als nieuwe klant waarschijnlijk wat geduld moeten hebben. Vanwege tekorten verkoopt Nuki het deurslot voorlopig alleen via de eigen shop. Andere retailers zijn pas in de loop van 2022 aan de beurt.

Nuki stopt met de verkoop van het Nuki 2.0 deurslot, al zullen er in de winkels nog wel voorraden zijn.

Upgraden naar de Nuki Pro heeft zin als je voor het eerst een slim deurslot aanschaft en in één keer klaar wilt zijn met een totaalpakket. Je bespaart dan de aankoop van de bridge en de Power Pack.

Heb je al een Nuki 2.0 met allerlei extra’s, zoals een Power Pack en een deursensor, dan heeft de update minder zin. Je zou de 3.0 Pro dan alleen moeten kopen als je van de losse bridge af wil of als je een witte variant mooier vindt.

Installatie van de Nuki 3.0 Pro

Zelf hadden we al een Nuki deurslot 2.0, waardoor de installatie wel erg makkelijk is. Alle afmetingen zijn hetzelfde, dus we konden de metalen bevestigingsplaat van de vorige generatie laten zitten en het nieuwe deurslot er gemakkelijk op schuiven. Bij de Pro zitten twee zwarte bevestigingsplaten, die niet van metaal, maar van kunststof zijn gemaakt. Dat oogt iets minder luxe, maar na installatie en tijdens het gebruik zie je er toch niets van.

Vervolgens moet je nog wel door een stuk of twintig schermen tappen om het nieuwe slot toe te voegen aan je account. Dit is even een klusje, maar het is gelukkig eenmalig en alle stappen wijzen zich vanzelf. De belofte dat je in 3 minuten kunt monteren is natuurlijk wat optimistisch (dat lukt alleen als je smart home-monteur bent en als dit je dagelijkse werk is). Binnen een kwartiertje ben je toch wel klaar. Bij de eerste installatie waren we heel wat uren kwijt, maar daarbij ging de meeste tijd op aan het verwijderen van het oude cilinderslot en het werkend en passend krijgen van de Nuki, die toen nog redelijk nieuw was.

Ondertussen heeft Nuki zich verder ontwikkeld en krijg je duidelijke instructies hoe je het slot moet installeren. In de periode sinds juni 2019 tot nu hebben we meermaals per dag het Nuki-slot gebruikt en nooit problemen gehad. Het enige wat soms niet functioneerde was het keypad op de deur: soms kon er geen goede Bluetooth-verbinding tussen de keypad en het slot worden gemaakt en ging de deur niet open. In dat geval openden we het slot via de Woning-app of gebruikten we in het uiterste geval de fysieke sleutel.

Wat we wel hebben moeten doen is het plaatsen van een extra Apple TV in de meterkast, vlakbij de voordeur. Onze Woning-hubs (Apple TV en HomePod) bevindt zich namelijk twee verdiepingen hoger in de woonkamer en qua Bluetooth-bereik overbrug je die twee verdiepingen niet. Nu de Nuki 3.0 Pro is voorzien van wifi is dat niet meteen opgelost en blijft de Apple TV voorlopig bij de voordeur staan. De Nuki gebruikt voor de internetverbinding en bediening op afstand (bv. om externen toegang te geven) wel wifi, maar de HomeKit-verbinding loopt nog steeds via Bluetooth. Iets om rekening mee te houden als je een ‘groot’ huis hebt.

Gebruik van de Nuki 3.0 Pro

Qua gebruik is er bij de Nuki 3.0 niets veranderd. Je kunt nog steeds op verschillende manieren de deur openen: met een traditionele sleutel, de Nuki KeyPad nummerpad, door aan de knop te draaien of te drukken, via de app, enzovoort. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je bij brand niet meer de deur uit komt, of dat je bij een lege iPhone niet meer binnenkomt. Het slot waarschuwt tijdig als het batterijniveau aan de lage kant is en bij een lege iPhone kun je altijd nog met de normale sleutel erin. Mocht het noodlot toeslaan en zit echt alles tegen (handtas met iPhone én deursleutel ergens laten liggen) dan kun je eventueel via een webinterface de deur openen. Dat is een stuk goedkoper dan ‘s avonds voor €150 een slotenmaker inschakelen. Wat dat betreft vinden we een slim slot eigenlijk handiger: als je de sleutel kwijt bent zijn er nog genoeg andere manieren om als eigenaar het slot te openen, zonder dat ongewenste gasten de mogelijkheid hebben om binnen te komen.

Dat je met de Pro-versie geen Bridge meer nodig hebt is mooi meegenomen. Het scheelt een extra apparaat in de hal, waar je een stopcontact voor nodig hebt. In ons geval speelt het wat minder, omdat we de Bridge in de meterkast konden wegwerken.

De ingebouwde Power Pack in de Pro-versie is erg praktisch, aangezien je geen losse batterijen meer nodig hebt. Eens in de zoveel tijd hang je een powerbank aan je deurslot (of je sluit deze op een permanente stroomvoorziening aan, maar dan zit je met een kabeltje dat je niet zo makkelijk kunt wegwerken). Je zou ook de Power Pack eruit kunnen halen en een nachtje aan de oplader hangen: opladen duurt 10 uur en in de tussentijd heb je een ‘dom’ deurslot, dat je met de draaiknop aan de binnenkant kunt openen en sluiten. Dit hebben we allemaal besproken in ons eerdere Nuki Power Pack-review.

Bij het standaard Nuki-slot krijg je een houder waar je losse AA-batterijen in moet stoppen. Je kunt eventueel het Power Pack los hierbij aanschaffen en hebt dan als voordeel dat je twee opties hebt: terwijl de Power Pack aan de lader hangt kun je zolang de houder met AA-batterijen in het slot stoppen, zodat digitaal bedienen op elk moment mogelijk blijft. Nu we zijn overgestapt op het Pro-model hebben we die mogelijkheid niet meer. Op zich vinden we dat niet erg, want opladen doe je maar twee of drie keer per jaar.

Maakt het Nuki deurslot veel geluid?

Volgens de fabrikant is het geluidsniveau van het deurslot verbeterd dankzij verbeterde tandwielen. In ons geval kunnen we dit goed meten, omdat we twee verdiepingen hoger in de woonkamer zitten en ‘s avonds om 22:00 uur duidelijk de binnendeur op slot hoorden gaan. Met het nieuwe Nuki-slot is het gezoem iets minder, maar de klikjes wanneer de sleutel wordt rondgedraaid klinken nog ongeveer even luid. Voor ons niet storend.

Nuki deursensor

We ontvingen bij de Nuki 3.0 ook de nieuwe Nuki deursensor. Deze bestaat uit twee blokjes die je respectievelijk op de deurpost en op de deur zelf moet plakken, zoals je wellicht al kent van Eve of Aqara. Zo kun je zien of de deur open staat: als de blokjes ver genoeg van elkaar verwijderd zijn, moet de deur wel open staan. Dit werkt zoals verwacht, alleen vinden we het een tegenvaller dat de Nuki deursensor niet met HomeKit werkt. Daardoor kun je ‘m niet in Woning-app terugvinden en kun je ook geen HomeKit-automatiseringen ermee uitvoeren. De enige optie is om de Nuki-app te openen om te kijken of de deur open of dicht is. Wat ons betreft een gemiste kans. Je kunt dit oplossen door een raam- en deursensor van een ander merk aan te schaffen: Aqara, Eve, Fibaro… er zijn genoeg fabrikanten die hun raam- en deursensoren wel HomeKit-geschikt hebben gemaakt.

We deden navraag bij de fabrikant waarom er geen HomeKit-ondersteuning aanwezig is en kregen als antwoord van oprichter Martin Pansy: “We zijn nog steeds met Apple aan het werk om een oplossing te vinden om HomeKit-certificatie voor elkaar te krijgen. Op het moment is er nog geen planning bekend en we kunnen hierover dan ook verder niets communiceren.”

Nuki: Matter en Thread?

Een heel ander verhaal is of Nuki ook nieuwe standaarden zoals Matter en Thread gaat ondersteunen (waarmee je een mesh-netwerk van smart home-apparaten kunt creëren, zodat je een betere verbinding hebt). Het zijn ontwikkelingen die oprichter Martin Pansy met interesse volgt, maar de focus ligt nu op één ding: de Bluetooth-verbinding tussen smart lock en smartphone. Zo heb je meer zekerheid dat de eigenaar ook echt vlakbij de deur staat. We begrijpen waarom Nuki hiervoor kiest, maar een groter mesh-netwerk zou wel ons verbindingsprobleem met de Woning-hub oplossen. We hoeven dan niet langer een extra Apple TV of een HomePod mini in de meterkast te zetten. Tegelijk zal dat niet voor iedereen spelen.

Apple HomeKit vereist dat deursloten via Bluetooth werken, dus dat zou ondersteuning van beide protocollen wel eens in de weg kunnen staan.

Nuki: voor wie?

Om met een positieve noot te eindigen: wat Nuki zo handig maakt is niet alleen de veiligheid, maar ook de vele mogelijkheden die je hebt om bijvoorbeeld het slot automatisch te ontgrendelen als je thuiskomt, een logboek bijhoudt van wie de deur opent of sluit, pushmeldingen stuurt als de deur open of dicht gaat, gebruikers beheren, toegangscodes uitgeven, smartwatches als sleutel gebruiken (ook Garmin, Galaxy en meer). Daardoor is het voor een grote gebruikersgroep interessant, zowel voor particulieren als voor organisaties, vakantieverhuur en dergelijke. Er is aan heel veel scenario’s gedacht en er zijn allerlei aanvullende accessoires om het gebruik nog makkelijker te maken.

Op één vraag kregen we echter geen antwoord tijdens de online persmeeting: kun je meerdere cilinders met dezelfde sleutel aanschaffen, zodat je bijvoorbeeld de voor- en achterdeur met dezelfde sleutel kunt openen? Het is mogelijk om bij één cilinder meer dan vijf sleutels te bestellen, zodat je bijvoorbeeld alle medewerkers van een bedrijf een fysieke sleutel kunt geven. Maar het omgekeerde (één sleutel die op meerdere deuren past) blijft nog even een mysterie.

Score 8.8 Nuki Smart Lock 3.0 Pro €149,00 Voordelen + Standaarduitvoering is goedkoper geworden

Nu ook verkrijgbaar in wit

Pro-versie met meer opties

Slot maakt ietsje minder geluid

Wat ons betreft het beste HomeKit-slot wat momenteel te koop is

Veel functies, opties en accessoires

Geschikt voor nieuwbouw en inbouw achteraf Nadelen – Deursensor werkt niet met HomeKit

Beloofde installatietijd is wel erg optimistisch geschat

Conclusie Nuki 3.0 deurslot review

De Nuki 3.0 met HomeKit is een verbeterde versie van het populaire slimme deurslot. Echt grote sprongen zijn er niet gemaakt: het deurslot is een tikje stiller en is nu standaard uitgevoerd in de kleur wit. De nieuwe Nuki Pro-uitvoering heeft alle gemakken ingebouwd (wifi en een oplaadbare batterij), maar de functies en werking zijn nog steeds hetzelfde. Wij hebben de afgelopen twee jaar geen moment erover gedacht om naar een ander slim deurslot over te schakelen, want Nuki biedt eigenlijk alle functies en accessoires die je nodig hebt, ook als je huisgenoten zonder smartphone hebt.

Heb je een Nuki 2.0 deurslot en ben je daar tevreden mee, dan is er geen directe reden om over te stappen, tenzij de Bridge erg in de weg zit. De witte kleur zal ook veel mensen aanspreken. Voor nieuwe gebruikers is deze nieuwe Nuki wel een interessante aankoop: het nieuwe model is lager geprijsd zodat je nu voor €149 klaar bent. De Pro-versie van €249 is ook best aantrekkelijk, als je bedenkt dat je de Nuki Bridge (€90) en de Nuki Power Pack (€50) niet meer los hoeft aan te schaffen.