In deze review lees je onze ervaringen met de slimme kluis van Yale, die geschikt is voor HomeKit. Is een slimme kluis wel zo handig of kun je beter voor een niet verbonden alternatief kiezen?

Op iCulture hebben we al veel verschillende soorten smart home-producten getest, maar een slimme kluis zat daar nog niet eerder bij. De slimme kluis van Yale, die al een tijdje verkrijgbaar is, is in dat opzicht dan ook een uniek product. Het voordeel van een slimme kluis is dat je geen pincode hoeft te onthouden en dat je meerdere personen toegang kan geven. Het leek ons dan ook ideaal om waardevolle spullen in een slimme kluis op te bergen, zodat de personen die toegang nodig hebben er altijd bij kunnen. Dat klinkt op papier allemaal mooi, maar hoe is dat in de praktijk? Wij hebben daarom de slimme kluis van Yale getest, die ook nog werkt met HomeKit.

Review, tekst en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De test is uitgevoerd in maart en april 2024 en beschrijft de situatie op dat moment. De kluis is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.

Yale slimme kluis in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Yale slimme kluis met HomeKit:

Slimme kluis met Bluetooth, geschikt voor thuis

Gehard staal in zwart, inhoud van 20,5 liter

Geschikt voor HomeKit

Werkt met Amazon Alexa en Google Home (vereist Yale Bridge)

Kluis is niet gecertificeerd, heeft geen brandbescherming

Te bevestigen aan muur of vloer

Openen via bedieningspaneel met cijfercode, Yale-app, HomeKit (Woning-app of Siri), noodsleutel en noodbatterij

Plank aan de binnenkant

Inclusief binnenverlichting

Prijs: ongeveer €250,-

Voor deze review focussen we ons vooral op de slimme functies. Hou er rekening mee dat deze kluis geen SKG-certificaat heeft en ook niet brandwerend is. Zijn dat voor jou wel belangrijke punten, dan kun je beter een alternatief kiezen. Informeer ook bij je verzekeraar hoe het zit met waardevolle spullen en gecertificeerde kluizen, in geval van inbraak. Deze slimme kluis is dan ook vooral bedoeld voor in huis, bijvoorbeeld voor het bewaren van een paspoort, documenten en wat waardevolle spullen.

Yale slimme kluis instellen

Het instellen van de slimme kluis van Yale zorgde in ons geval voor wat opstartproblemen. Wij hebben ervoor gekozen om de kluis los te plaatsen, maar om jezelf beter tegen diefstal te beschermen raden we aan om hem te monteren aan de vloer of wand. Daarvoor zijn de benodigde schroeven en pluggen meegeleverd. Waar we in het begin vooral wat moeite mee hadden, was het instellen van de slimme functies. Wat goed is om van tevoren te weten, is dat de kluis in de basis werkt met Bluetooth. Je moet daardoor dichtbij zijn om de kluis via de Yale-app te kunnen bedienen en instellingen aan te passen. Denk aan het instellen van een toegangscode.

Bij het instellen van de kluis liepen we tegen meerdere foutmeldingen aan. Het installatieproces moest daardoor meerdere keren opnieuw, totdat het uiteindelijk wel lukte om verbinding met de kluis te maken. Nadat je de koppeling succesvol hebt gemaakt, kun je anderen toegang geven tot de kluis. Het is voor zowel jou als de medebewoners vereist om een Yale-account te gebruiken, inclusief de Yale Home-app. Via de Yale-app kan de eigenaar vervolgens toegang tot de kluis verschaffen. Iedereen kan dan voor zich een toegangscode instellen. Het voordeel hiervan is dat je dan in een tijdlijn precies kan zien wie wanneer de kluis open gemaakt heeft. Je kan ook tijdelijk gasttoegang geven.

Binnenin de deur is een batterijklepje waar je de vier AA-batterijtjes in moet doen. Mochten de batterijen leeg zijn, dan kun je nog steeds toegang krijgen door de noodsleutel te gebruiken of door een 9V-batterij tegen de contactpunten aan de buitenkant te houden. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je geen toegang meer hebt tot je waardevolle spullen.

Slimme functies Yale kluis in gebruik

Het aanmaken van een cijfercode in de Yale-app is een fluitje van een cent. Als je dat gedaan hebt, zijn er dus meerdere manieren om de kluis te openen. In de praktijk bleek toch dat we de kluis voornamelijk met de cijfercode openen, simpelweg omdat dat sneller gaat. Voor het openen en sluiten van de kluis bleken de slimme functies toch wat minder praktisch dan we van tevoren dachten.

Dat komt echter niet omdat de kluis zo traag verbinding maakt. De Bluetooth-verbinding tussen je iPhone en de kluis wordt telkens snel gemaakt. Maar het is simpelweg sneller om de code in te toetsen dan om je iPhone te pakken, de app te openen en de kluis te ontgrendelen. In het dagelijks gebruik vinden we de slimme functies dan ook toch niet zoveel toevoegen. Het zorgt er vooral voor dat het instellen van unieke toegangscodes per gebruiker makkelijker is.

Het voordeel van een slimme kluis is dat je meldingen kan krijgen als hij geopend of vergrendeld is. Dat kan je wat extra gevoel van veiligheid geven. Om echter alle soorten meldingen te kunnen krijgen, is de Yale Wifi Bridge vereist. Per Yale-accessoire is een aparte bridge vereist. Als je al een Yale Linus-slot met bridge hebt, kun je diezelfde bridge niet ook voor het slot gebruiken. Een vreemde beperking dus.

De slimme kluis werkt standaard alleen via Bluetooth. Daarmee krijg je alle basisfuncties die je nodig hebt. Het grootste nadeel is dat je zonder Yale Wifi Bridge de kluis niet op afstand kan openen met de Yale-app. Maar hoe vaak zul je dat nou in de praktijk nodig hebben? Als je de kluis opent, ben je toch nagenoeg altijd zelf bij de kluis aanwezig. En is dat toch niet het geval, dan kun je diegene altijd de toegangscode geven om die handmatig in te toetsen. Je kunt dan zelf daarna een nieuwe toegangscode maken, mocht je niet willen dat diegene nog toegang heeft.

Een andere slimme functie die wel van pas komt, is dat je kan kiezen tussen twee bedieningsstanden. Met de normale modus is de kluis op alle manieren te ontgrendelen en vergrendelen. Maar er is ook een privacystand. Daardoor kan de kluis alleen geopend worden met de app of de noodsleutel. Het toetsenpaneel wordt dus uitgeschakeld. Daarmee voorkom je dat iemand die mogelijk de toegangscode weet, de kluis kan openen. Dat zorgt dus voor extra veiligheid.

Zoals bij veel van soortgelijke kluizen, valt de deur automatisch open zodra hij van het slot gehaald wordt. In het geval van de slimme kluis kan dat soms wat onhandig zijn, omdat je hem altijd dicht moet duwen voordat je hem kan vergrendelen. Dat maakt het vergrendelen op afstand soms wat onhandig.

Yale kluis in HomeKit

De slimme Yale-kluis is ook geschikt voor HomeKit en andere smart home-platformen. Het voordeel van de HomeKit-integratie, is dat de Yale-bridge niet nodig is. De kluis maakt via Bluetooth verbinding met een HomeKit-woninghub, zoals een HomePod of Apple TV. Daardoor is de kluis ook meteen via HomeKit op afstand te openen, dus zelfs zonder Yale-bridge. Voor Apple-gebruikers die HomeKit gebruiken, vinden we de Yale-bridge voor de kluis daarom ook wat overbodig. Door de koppeling met HomeKit heb je nagenoeg alle functies die je ook hebt als je de Yale-app gebruikt in combinatie met de Yale-bridge.

De slimme kluis wordt in de Woning-app gezien als een deurslot. Daardoor zijn de mogelijkheden ook wel beperkt. Je kunt de kluis met de Woning-app ontgrendelen en vergrendelen: meer opties zijn er niet. Wel kun je hem natuurlijk koppelen aan je andere HomeKit-apparaten, zoals je verlichting. Zo kun je bijvoorbeeld een alarm af laten gaan op een HomePod of AirPlay 2-speaker als de kluis geopend wordt, terwijl er niemand thuis is.

Score 8 Yale slimme kluis €238 Voordelen + Reageert snel bij bediening via de app

Extra privacystand voor alleen ontgrendelen via de app

Meldingen krijgen als de kluis ontgrendeld of vergrendeld wordt

HomeKit-ondersteuning, te automatiseren met andere accessoires

Meerdere toegangscodes maken en intrekken Nadelen - Slimme functies voor openen en sluiten bij normaal gebruik niet zo nuttig

Door ontbreken van wifi is per kluis een Yale-bridge vereist voor sommige extra functies (niet nodig als je HomeKit gebruikt)

Niet gecertificeerd en ook niet brandwerend

Conclusie Yale slimme kluis

De extra slimme functies komen dus vooral van pas voor de extra veiligheid en niet zozeer voor het normale gebruik. De extra meldingen bij openen en sluiten zijn prettig, de privacystand om hem alleen te kunnen openen met de app zorgt voor extra gemoedsrust en het aanmaken van extra toegangscodes voor huisgenoten is een fluitje van een cent. De HomeKit-ondersteuning is prettig, omdat je de kluis daardoor makkelijk kan automatiseren met andere accessoires en zo inbrekers kan afschrikken.

Maar door het testen van de Yale slimme kluis, kwamen we ook tot het besef dat een kluis met slim slot wel iets anders is dan bijvoorbeeld een slim deurslot. Waar je een slim deurslot op allerlei praktische manieren kan automatiseren (ontgrendelen als je thuiskomt, bijvoorbeeld), doe je dat met een kluis niet. Deze hoeft immers niet automatisch ontgrendeld te worden zodra je thuiskomt. Je bent er daardoor eigenlijk altijd bij als je de kluis opent en daardoor is het bedienen via de toegangscode op de kluis zelf toch handiger. Tel daarbij op dat de kluis niet gecertificeerd en ook niet brandwerend is. Dat zorgt ervoor dat niet iedereen baat zal hebben bij dit model.

Lees ook ons overzicht van HomeKit deursloten.