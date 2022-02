Matter komt eraan: in de loop van 2022 komen de eerste producten met Matter-certificaat beschikbaar. Wat betekent het voor jou als HomeKit-gebruiker? Moet je nog op het HomeKit-logo letten of zit je met Matter beter?

Veelgestelde vragen over Matter

2022 wordt het jaar van Matter. Dit jaar zal de standaard voor het eerst beschikbaar komen en dat heeft niet alleen impact op fabrikanten, maar ook op eindgebruikers. Vanaf de zomer zullen de eerste producten met Matter in de winkel liggen en dan vraag je je misschien af: moet ik nog wel op het HomeKit-logo letten of is Matter voldoende? Daarnaast gingen we op zoek naar het antwoord op andere veelgestelde vragen over Matter. Is Matter nieuw voor je? Lees dan eerst onze Matter-uitleg! Deze FAQ gaat veel meer in op de praktische aspecten en legt uit wat het voor jou betekent.

Voor dit artikel hebben we gebruik gemaakt van informatie uit een interview met Florian Deleuil, VP Product Management en bij Netatmo verantwoordelijk voor Matter-projecten. Daarnaast hebben we uitspraken van Matter-officials en informatie van de Matter-website gebruikt om de FAQ samen te stellen. Niet alle uitspraken zijn daarom aan Deleuil toe te schrijven.

#1 Wat is het verschil tussen HomeKit en Matter?

HomeKit en Matter zijn beide standaarden voor je smart home. Het grote verschil is dat HomeKit exclusief werkt op de iPhone, iPad, Mac, Apple Watch en Apple TV, terwijl Matter werkt op zowel Android- als Apple-apparaten. Werkt een product met Matter, dan kun je het bedienen met alle bekende stemassistenten zoals Siri, Google Assistent en Amazon Alexa. Een HomeKit-product kan alleen bediend worden met Siri, tenzij er ook apart ondersteuning toegevoegd wordt voor andere assistenten. Met Matter is een product dus in één keer geschikt voor alle stemassistenten en smart home-systemen.

#2 Wanneer komen de eerste Matter-producten uit?

In juni/juli worden de eerste Matter-producten verwacht, als de standaard klaar is en de fabrikanten hun eerste producten af hebben. iOS 15, iPadOS 15 en macOS Monterey bieden ondersteuning voor Matter-accessoires. Om een Matter-accessoire te kunnen gebruiken, heb je dus wel deze software-updates nodig.

#3 Kunnen we een stortvloed aan Matter-producten verwachten?

Waarschijnlijk niet. Producten komen naar verwachting vanaf de zomer maar mondjesmaat beschikbaar. Het kost moeite voor fabrikanten om ervaring op te doen met het protocol en hun producten ervoor aan te passen. Bovendien moeten de producten getest en gecertificeerd worden. Je kunt als fabrikant dus niet zomaar ‘Matter’ op de verpakking zetten. Producten moeten door de CSA (Connectivity Standards Alliance) worden goedgekeurd, net zoals HomeKit-producten door Apple moeten worden goedgekeurd. Dit betekent een langere doorlooptijd. Fabrikanten hoeven bij Matter geen royalties of licentiekosten te betalen, omdat het een open-source standaard is.

#4 Een Matter-product in gebruik nemen: hoe werkt dat?

Als je nu al HomeKit gebruikt ben je het wel gewend: je opent de Woning-app en scant een QR-code die op de verpakking staat. Bij Matter gaat het op een soortgelijke manier: ook dat werkt met codes die je vanuit de Woning-app kunt scannen.

Na het toevoegen kun je de accessoires aansturen, automatiseren en gebruiken in scenes. Ook belangrijk om te weten is dat Matter niet de remote aansturing specificeert. Voor het op afstand bedienen van je smart home-producten zul je nog steeds moeten beschikken over een geschikte HomeKit-hub, zoals een HomePod mini.

#5 Welke Matter-productcategorieën zijn er?

Bij HomeKit heeft Apple precies bepaald welke productcategorieën zijn toegestaan. Zo kun je wel sprinklers en garagedeuropeners met HomeKit vinden, maar geen slimme stofzuigers omdat deze categorie nog niet is toegestaan.

Bij Matter gaat het op een soortgelijke manier, met een beperkt aantal productcategorieën. Bij de start zijn dit lampen en aanverwante producten (schakelaars, slimme stekkers), deursloten, thermostaten en airco-bediening, rolgordijnen, beveiligingssensoren (deur en raam, beweging, rook), garagedeurbediening, draadloze toegangspunten en bridges, televisies en streaming videospelers. Een opvallende categorie ontbreekt echter: camera’s. Dat betekent ook dat slimme deurbellen voorlopig niet meedoen (aangezien een slimme deurbel wordt beschouwd als een camera).

#6 Hoe komen er nieuwe Matter-productcategorieën bij?

Bij HomeKit heeft Apple alles voor het zeggen, maar bij Matter hebben de deelnemende fabrikanten meer inbreng. Ze kunnen voorstellen om een nieuwe productcategorie toe te voegen, maar moeten dan wel een team van 2-3 fabrikanten bij elkaar zoeken om bezig te gaan met een standaard voor het betreffende product. Volgens Chris LaPré, hoofd technologie van CSA (de organisatie achter Matter) is de kans groot dat camera’s snel zullen volgen. Er zijn relatief veel fabrikanten van camera’s (Arlo, Eve, TP-Link) die er belang bij hebben dat hun producten met Matter gaan werken. Andere productgroepen die kunnen volgen zijn huishoudelijke apparatuur, robotstofzuigers en energieproducten (zonnepanelen, opladers voor elektrische auto’s en dergelijke), al kon Florian Deleuil daar nog geen uitspraken over doen.

#7 Krijgt HomeKit meer categorieën dankzij Matter?

Zodra Matter beschikbaar komt, neemt het aantal ondersteunde productcategorieën toe. In de Woning-app vind je dan alle productcategorieën die HomeKit ondersteunt, aangevuld met de productcategorieën van Matter.

Apple focust met HomeKit nu nog voornamelijk op verlichting, thermostaten, camera’s, deursloten en andere soortgelijk apparaten in huis, maar huishoudelijke apparaten ontbreken. Daar kan met Matter dus verandering in komen, mits genoeg fabrikanten bij de organisatie van Matter aankloppen om ondersteuning toe te voegen voor de desbetreffende productcategorie.

#8 Worden mijn huidige apparaten aangepast voor Matter?

Het zou natuurlijk mooi zijn als je huidige producten met Matter gaan werken, dankzij een firmware-update. Maar dat zal vaak niet het geval zijn. Matter stelt behoorlijke hardware-eisen aan de producten: er moet een zwaardere chip in en er is meer geheugen nodig. Bestaande producten zijn daardoor vaak niet geschikt en er zullen nieuwe uitvoeringen moeten worden uitgebracht van populaire accessoires.

#9 Wat is het voordeel als mijn huidige HomeKit-apparaten ondersteuning krijgen voor Matter?

Als je een HomeKit-gebruiker bent, maakt Matter voor je huidige HomeKit-accessoires niet veel verschil. Matter zorgt ervoor dat producten geschikt worden voor de Woning-app en Siri en te combineren zijn met andere HomeKit-producten. Maar dit geldt al voor accessoires die nu al samenwerken met HomeKit. Het maakt dus niet veel uit of je huidige HomeKit-accessoire een update krijgt voor Matter of niet. Andersom geldt dat dus wel: dankzij ondersteuning voor Matter kan een niet-HomeKit product toch met Siri en in de Woning-app gebruikt worden en combineer je het in scènes en automatiseringen met andere HomeKit-accessoires.

Apple zorgt ervoor dat een Matter-product via de Woning-app kan communiceren met HomeKit-gecertificeerde producten. Alle functies van de Woning-app zijn beschikbaar voor een Matter-accessoire, zo legde Apple zelf eerder al uit. Dit is geen onderdeel van het Matter-protocol zelf, maar Apple zorgt er in iOS 15 voor dat het naadloos met elkaar samenwerkt.

#10 Welke producten zullen het eerst worden aangepast voor Matter?

Dit zal per fabrikant verschillen, maar bij Netatmo is gekozen voor de Smart Security Sensor met Matter en Thread. Florian Deleuil legde uit dat bewust is gekozen voor een accessoire dat simpel en nuttig is en dat goed met een spraakassistent gebruikt gaat worden. Een thermostaat zou te complex zijn om mee te beginnen, een slimme knop is een betere keuze. We verwachten in het begin dan ook vooral knoppen, schakelaars, sensoren en andere kleine accessoires. Voor Netatmo geldt: “We willen de technologie eerst onder de knie hebben”.

Bekijk ook Netatmo onthult Smart Security Sensor met Matter en Thread Netatmo, bekend van diverse smart home-accessoires, kondigt haar eerste product met Matter én Thread aan. De Smart Security Sensor ziet niet alleen of een raam of deur open is, maar heeft ook nog iets extra's.

Een ander bedrijf dat al toezegging gedaan heeft om Matter te gaan ondersteunen, is Philips Hue. De Hue-bridge krijgt een update naar Matter, waarna alle aangesloten accessoires geschikt worden voor het Matter-ecosysteem. Bedrijven die gebruikmaken van een hub, kunnen de update naar Matter op deze manier beschikbaar maken aan alle gekoppelde accessoires.

#11 Werkt Matter altijd via Thread?

Nee, er zijn drie opties mogelijk: Thread, WiFi en Ethernet. Voor kleine apparaten op batterij zal meestal voor Thread worden gekozen. Dit heeft in vergelijking met Bluetooth het voordeel dat er een mesh-netwerk ontstaat waardoor het netwerk bij meer producten steeds sterker wordt. Bluetooth kan alleen gebruikt worden voor de eerste configuratie. Bedrijven die in het verleden volop ingezet hebben op verbinding via Bluetooth, zoals Eve, vissen qua Matter dus achter het net. Vandaar dat je de laatste jaren steeds vaker ondersteuning voor Thread ziet van apparaten die eerder via Bluetooth werkten.

Bekijk ook Wat is Thread en wat kun je ermee in jouw smart home? Thread is een nieuwe, energiezuinige netwerktechnologie die je de HomePod mini en Apple TV 4K (2021) aantreft. Ook producten van Nanoleaf , Eve en andere fabrikanten zijn steeds vaker geschikt gemaakt voor Thread. Wat is het en wat kun je ermee? Dat lees je hier.

#12 Waarom zou ik nu al een Matter product kopen?

Matter belooft een algemene standaard, waardoor alle ondersteunde producten met elkaar samenwerken. De eerste iteratie van Matter is er echter vooral op gericht om producten geschikt te maken voor digitale assistenten, waaronder Siri. Je kunt dus nog best even wachten met het aanschaffen van producten, totdat het aanbod wat groter is.

#13 Moet ik nog wel HomeKit-producten kopen?

Op zich is het goed om nog steeds op het HomeKit-logo te letten. Matter is namelijk 100% lokaal en regelt niet de bediening op afstand buitenshuis. Bovendien worden niet alle functies door Matter geregeld. Een goed voorbeeld daarvan zijn camerafuncties, die Matter (nog) niet ondersteunt. HomeKit heeft dus nog steeds zin. Voor het remote aansturen van je apparaten heb je nog steeds een Woninghub nodig, zoals een HomePod mini of Apple TV.

Florian Deleuil voegt daar echter aan toe, dat voor Apple-gebruikers het verschil tussen HomeKit en Matter vrijwel onzichtbaar zal zijn.

#14 Waarom zou een fabrikant nog HomeKit-producten uitbrengen?

Voor fabrikanten zit er dubbel werk aan het uitbrengen van een product met HomeKit én Matter. Het klinkt eenvoudiger om een product in de toekomst alleen geschikt te maken voor Matter, omdat het dan toch al met alle protocollen samenwerkt. Toch kan het voor fabrikanten verstandig zijn om ook in de toekomst nog steeds HomeKit-certificatie aan te vragen, omdat de naamsbekendheid van HomeKit veel beter is en consumenten specifiek naar HomeKit-producten op zoek zijn. Bovendien regelt HomeKit bepaalde functies die je in Matter niet hebt (zoals de eerder genoemde bediening op afstand).

#15 Hoe herken ik een Matter-product?

De Matter-producten die gecertificeerd zijn, zijn te herkennen aan het logo van drie naar elkaar toe wijzende pijtjes. Fabrikanten moeten meedoen aan speciale events van CSA, waar ze hun producten kunnen demonstreren. Daarna volgt de certificering en mag het logo op de verpakking gezet worden.

#16 Heb ik nog steeds apps van derden nodig?

Matter specificeert geen apps. Ook komt er geen speciale app van Matter. Voor de bediening maakt het niet uit welke app je gebruikt: je kunt vanuit de ene app accessoires van een ander merk in- en uitschakelen. Voor functies die Matter niet ondersteunt kunnen wel apps van fabrikanten nodig blijven. Als een thermostaat-fabrikant uit Scandinavië bijvoorbeeld een speciale ‘vriesmodus’ voor koude regio’s heeft ontwikkeld, dan zal dat vanuit andere apps niet altijd worden ondersteund.

Wel is het mogelijk dat sommige apparaten en apps overbodig worden door Matter. Voor het wisselen van je tv-kanaal of tussen twee HDMI-aansluitingen kun je dan Matter gebruiken in plaats van een speciale afstandsbediening.

#17 Als er één apparaat binnen mijn netwerk niet reageert, wat gebeurt er dan?

Dit heeft geen impact. Matter is verantwoordelijk voor de samenwerking tussen apparaten en regelt niet de verbinding in huis. Daar worden protocollen als Thread en verbindingsmethodes zoals wifi voor gebruikt. Als een apparaat in huis niet reageert, heeft dat dus niet per se impact op de werking van andere accessoires.

#18 Hoe zit het met beveiliging en privacy?

Smart home brengt een beveiligingsrisico met zich mee. Daarom is de nadruk bij Matter sterk op beveiliging gericht. Dit is ook de reden waarom er aan de producten hogere hardware-eisen worden gesteld: een krachtige chip en voldoende RAM voor de cryptografie. Matter maakt gebruikt van certifaten, om zeker te weten dat de producten vanaf de fabriek en bij latere firmware-updates extra beveiligd zijn tegen kwaadwillenden.

Wat privacy betreft legt Matter zelf geen data vast, maar ben je afhankelijk van het beleid van de deelnemende fabrikanten. Wat zij met je data doen is te vinden in de respectievelijke privacystatements van de makers van de accessoires en apps die je gebruikt. Een fabrikant van een Matter-product kan dus nog steeds een eigen clouddienst bieden (zoals nu ook vaak het geval is) met de daarbij behorende privacyvoorwaarden.

#19 Worden Matter-producten duurder?

Ja, volgens Netatmo zullen producten zo’n 1-2 dollar duurder worden. Of je dat in de verkoopprijs gaat merken, verschilt per product. Dit zal bij premium producten niet zo merkbaar zijn, maar bij goedkope accessoires wel. Dat komt omdat de marge bij goedkopere producten een stuk lager is, waardoor er minder ruimte is om de hogere kosten door de fabrikant op te vangen. De kans dat dit dus doorberekend wordt aan de gebruiker is bij dit type producten groter.

Meer weten? Lees onze uitleg over Matter voor meer informatie.