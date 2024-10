Review: Aqara U200 met Wallet-support is het beste HomeKit-deurslot van dit moment

In deze review lees je onze ervaringen met het Aqara U200 deurslot, dat werkt met Matter en HomeKit. Het is het eerste slimme Europese deurslot dat werkt met Apple's huissleutels in de Wallet en is daarom voor veel Apple-gebruikers al de moeite waard. Wij hebben het slot uitvoerig getest.

De afgelopen jaren zijn we op iCulture bezig geweest met het zoeken van het beste slimme HomeKit-deurslot voor Apple-gebruikers. We hebben veel verschillende sloten getest: van de bekende Nuki en de slimme deursloten van Yale, tot de iets mindere bekende als die van SwitchBot. Hoewel alle slimme sloten ruime voldoende van ons kregen in de reviews, was geen een slot echt perfect. Er waren altijd wel nadelen, in het ene geval wat groter dan het andere.

Review, tekst en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De test is uitgevoerd in juni en juli 2024 en beschrijft de situatie op dat moment. Voor deze review hebben we twee exemplaren van het Aqara U200-deurslot getest: de zwarte is beschikbaar gesteld door de fabrikant, de zilveren is door ons zelf aangeschaft via Kickstarter.

Waar Apple-gebruikers vooral om zaten te springen, was een slim deurslot dat werkt met Apple Home Keys. Dat is de officieuze naam voor Apple’s huissleutels in Wallet. In de VS zijn er al meerdere slimme deursloten met deze functie te koop, maar in Europa was zo’n slim deurslot alleen nog maar iets om van te dromen. Aqara, een populair merk onder HomeKit-gebruikers, maakt dat nu eindelijk realiteit. Het Aqara U200-deurslot, dat werkt met Matter (en dus HomeKit) is het eerste Europees geschikte deurslot dat werkt met Apple’s huissleutels in Wallet. Maar dat niet alleen: het is ook op andere vlakken een heel prettig deurslot. In deze review van de Aqara U200 lees je over onze uitgebreide ervaringen.

Aqara U200 deurslot met Matter en Home Keys in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van het Aqara U200-deurslot:

Slim deurslot dat werkt met Matter (en dus HomeKit)

Verbinding via Thread (bediening buitenshuis) en Bluetooth (bediening nabij)

Geleverd met keypad met vingerafdrukscanner en NFC

Werkt met Apple’s Home Keys: huissleutels in Wallet-app

Geschikt voor Europese deursloten, montage over je bestaande cilinderslot en huissleutel

Deurslot werkt met oplaadbare accu (batterijduur van zo’n 6 maanden), keypad met AAA-batterijen of bedraad

Werkt met dag- en nachtschoot

Zeven ontgrendelmethodes

Verkrijgbaar in zwart en zilver

Adviesprijs: €269,99



Om het slot met HomeKit te kunnen gebruiken, heb je een HomeKit-hub met Thread nodig. Dit zijn momenteel de tweede generatie HomePod, de HomePod mini, de Apple TV 4K uit 2021 en het Wi-Fi + Ethernet-model van de Apple TV 4K 2022. Zonder hub kun je het slot alleen gebruiken met de Aqara-app, maar dan mis je wel alle handige HomeKit-functies.

De grootste uitdaging bij een slim deurslot, is of je deur geschikt is en de installatie zelf. Is je deur niet geschikt, dan kun je dit vaak nog oplossen met een ander cilinderslot. De installatie van een slim deurslot gaat over het algemeen redelijk soepel, zo hebben we afgelopen jaren ervaren met diverse slimme deursloten. Helaas was dat (in ieder geval bij ons) niet het geval bij het Aqara U200-deurslot.

Installatie en kalibratie Aqara U200: een moeizaam proces

Net als ieder ander slim Europees deurslot, bevestig je de Aqara U200 over je bestaande cilinderslot. Het enige waar je op moet letten, is dat de sleutel niet te dik is, ver genoeg uit steekt (maar ook niet te ver) en dat het cilinderslot zelf ook ver genoeg uit het sluitwerk steekt zodat het slot genoeg grip heeft. Je bevestigt de Aqara U200 over je bestaande sleutel heen. De motor van het slimme slot draait dus gewoon de sleutel om die permanent aan de binnenkant van de deur zit. Daarom is het officieel nodig dat het cilinderslot een paniekfunctie heeft.

Dat betekent dat je aan de buitenkant alsnog een sleutel kan gebruiken als er aan de binnenkant een sleutel in zit. Dat is een extra veiligheidsfunctie: mocht het slimme slot om wat voor reden dan ook niet functioneren, dan kan je alsnog met een traditionele sleutel naar binnen. In ons geval had het cilinderslot zo’n paniekfunctie niet. We hebben er niet voor gekozen om het cilinderslot te vervangen, omdat we nog (in geval van nood) andere manieren hebben om de woning binnen te komen. Wil je toch het zekere voor het onzekere nemen, dan moet je dus alsnog je cilinderslot vervangen door eentje met paniekfunctie.

De basisplaat van de Aqara U200 bevestig je met een drietal schroefjes op het cilinderslot. Het is vergelijkbaar met de eerste Yale Linus: met een klein inbussleuteltje draai je de drie kleine schroefjes tegen het uitstekende deel van het cilinderslot aan, zodat hij zich vanzelf vastklemt. Vervolgens schuif je de motor zelf over de drie grote uitstekende pinnen en over de sleutel in de deur. Daarna is het een kwestie van de schroefjes vastdraaien en klaar. Tot zover was de montage een fluitje van een cent.

Kalibreren: vallen en opstaan

Het Aqara U200 deurslot in gebruik nemen doe je in eerste instantie via de Aqara Home-app. Door de koppelcode binnenin te scannen, voeg je het slot toe aan de Aqara-app. Deze stap is vereist, omdat het slot eerst gekalibreerd moet worden voor jouw deur. Dit is niet mogelijk met de Woning-app, dus je kunt niet zonder de Aqara-app (zoals bij alle andere slimme deursloten ook het geval is met de app van de fabrikant).

In het geval van Aqara, kun je het slot op twee manieren kalibreren: handmatig of automatisch. Met de automatische optie gaat het slot automatisch kijken hoe ver hij op slot kan en open moet. In onze test zorgde dit direct al voor een niet werkend slot. Het slot kon wel openen, maar opnieuw sluiten met de app ging niet. De app zei wel dat het slot weer vergrendeld was, maar de motor bewoog verder niet. Er zat dus niets anders op dan de handmatige kalibratie te doen.

Bij de handmatige kalibratie moet je een aantal stappen doorlopen, zoals het handmatig dichtdraaien van het slot met de draaiknop, het openen van de deur, het sluiten van de deur, etcetera. De stappen zijn soms wat onduidelijk, maar uiteindelijk was de kalibratie voltooid. Dachten we, want ook hier functioneerde het slot niet zoals gewenst. Toen we na meerdere poging eindelijk een goed gekalibreerd slot hadden, besloten we het slot toe te voegen aan de Woning-app.

Toevoegen aan Woning-app

Het toevoegen van het slot aan de Woning-app gaat via de Matter-code binnenin. Door deze te scannen, voeg je het slot net als ieder ander HomeKit-accessoire toe aan de Woning-app. Dit ging erg snel en gemakkelijk en binnen een paar minuten stond het slot in de Woning-app. Maar toen ging het ook daar uiteindelijk mis. De status in de Woning-app was precies het tegenovergestelde van de status in de Aqara-app: zei de Aqara-app dat het geopend was, dan was het in Apple’s Woning-app gesloten (en andersom). Uiteindelijk hebben we dit aan de praat gekregen en sindsdien functioneert het slot goed. De kalibratie was dus op z’n zachtst gezegd uitdagend. Uiteindelijk zijn we hier zo’n twee uur mee bezig geweest.

Het is ons onduidelijk waardoor de kalibratie zo moeizaam ging. Wellicht dat het te maken heeft met onze deur, want je moet de deurklink eerst omhoog doen voordat hij op slot kan. Hoe dan ook was dit de meest langdurige installatie van elk slot dat we tot nu toe getest hebben. Gelukkig hoeft dit slechts eenmalig.

Overigens ondersteunt de Aqara U200 ook het intrekken van de dagschoot. Dat is nodig als je aan de buitenkant bijvoorbeeld geen beweegbare deurklink hebt. Omdat dit bij ons niet nodig is, hebben we dit verder niet getest.

Keypad instellen een fluitje van een cent

Om het slot te gebruiken, dien je ook de keypad in gebruik te nemen. Deze gebruik je niet alleen als contactpunt voor de NFC-sleutel in Wallet, maar ook om toegangscodes in te stellen en vingerafdrukken toe te voegen. Zo kun je elke gebruiker zijn of haar eigen toegangscode geven. Het keypad is al gekoppeld en kun je bevestigen door te plakken of schroeven. Hij draait op AAA-batterijen, maar als je een bedrade aansluiting hebt (vergelijkbaar met een deurbel) dan kun je hem ook daarop aansluiten. De keypad heeft een IPX5-beoordeling en kan dus tegen regen, stof en wind.

In tegenstelling tot een aantal andere slimme sloten (zoals van SwitchBot of Yale), wordt er bij de Aqara U200 geen magneet meegeleverd. Bij veel andere deursloten dient de magneet als een sensor, zodat het slot weet dat de deur open of gesloten is. Zo kan je ook via de app zien of de deur open of dicht is. Bij de Aqara kan dat dus niet, dus je kunt het beste zelf een eigen raam- of deursensor op bevestigen als je deze functie erbij wil.

Aqara U200 deurslot in gebruik

Sinds de installatie draait het slot als een zonnetje. De verbinding tussen het keypad en het slot zelf is zeer stabiel, evenals de verbinding tussen het slot en de Aqara-app en Woning-app. In onze test reageert het slot een stuk sneller dan andere sloten. Ook de motor zelf functioneert sneller dan bijvoorbeeld de slimme sloten van Yale en SwitchBot. Het prettige van het slot is dat er zoveel manieren van ontgrendelen en vergrendelen zijn. Zo kan iedereen in huis zelf kiezen welke methode zij het prettigst vinden. Dat zal vooral handig zijn voor huisgenoten die niet zulke smart home-liefhebbers zijn en eigenlijk het liefst gewoon een sleutel gebruiken. Toegangscode, vingerafdruk, NFC, met je stem, automatisch of gewoon met een sleutel: het kan allemaal.

Wat ons tijdens het testen wel op viel, is dat het slot behoorlijk veel geluid maakt tijdens het openen en sluiten. De motor draait behoorlijk snel, maar dat gaat dus wel ten koste van het geluid. Gelukkig is er een mogelijkheid om het slot veel langzamer te laten draaien en daarmee ook veel stiller. Je kan dit per keer regelen via de keypad en vanaf een later moment is dit ook in te stellen in de Aqara-app. Op dit moment kan het via de Aqara-app nog niet.

Er zijn nog tal van andere mogelijkheden om het slot te openen of te vergrendelen. Dit kan natuurlijk met de Aqara-app (als je binnen Bluetooth-bereik bent), maar er is ook een functie waarmee het slot automatisch op slot gaat. Dit werkt dankzij de sensoren in de deur, waardoor hij weet wanneer hij dicht is. Omdat wij de klink eerst omhoog moeten doen, hebben wij deze functie niet kunnen testen. Maar wat ons betreft is zo’n functie ook niet per se nodig: een druk op het slotje van de keypad is genoeg om het slot te vergrendelen.

Gastgebruikers en tijdelijke toegangscodes

In de Aqara-app kun je ook gasten een eigen toegangscode geven en zelfs tijdelijke toegangscodes aanmaken, die bijvoorbeeld maar eenmalig te gebruiken zijn. Dat laatste is bijvoorbeeld handig voor de pakketbezorger of een buurman, waarvan je niet wil dat die onbeperkt toegang krijgt tot je woning. Met een periodieke toegangscode kun je ook bijvoorbeeld voor bepaalde dagen een code instellen.

Het is dan ook gewoon fijn dat je bij de Aqara U200 meteen een keypad meegeleverd krijgt (al is de prijs daar ook wel naar). Dankzij het keypad zijn er veel meer mogelijkheden met toegangscodes, vingerafdruk en NFC en dat maakt het slot erg veelzijdig.

Bediening op afstand

Om het slot via de Aqara-app op afstand te kunnen bedienen, is wel een Aqara-hub nodig. De enige hub die daar momenteel voor geschikt is, is de M3 Hub. Ten tijde van onze test was deze functie niet beschikbaar, maar we hebben het eerlijk gezegd ook niet gemist. Onze voornaamste manier om het slot te openen of te vergrendelen, is namelijk via de Woning-app. Het enige wat je daarvoor nodig hebt, is een HomeKit-hub met Thread. Daarmee kan je het slot ook op afstand bedienen, dus ook als je niet thuis bent.

Aqara U200 in HomeKit

De voornaamste reden waarom we enthousiast zijn over het slot, is de uitgebreide ondersteuning voor HomeKit. Het slot werkt via Matter en ondersteunt via die weg ook de huissleutels in Wallet. Zodra je het slot toevoegt aan de Woning-app, wordt je vanzelf in de Woning-app gevraagd om een persoonlijke toegangscode in te voeren. Deze kan verschillend zijn van die in de Aqara-app. Iedereen in huis die toegang heeft tot de Woning-app, moet zelf zijn of haar eigen persoonlijke toegangscode instellen. Daarna wordt automatisch de huissleutel aan de Wallet-app toegevoegd. De NFC-kaart in de Wallet-app is dus eigenlijk een soort snelkoppeling voor het invoeren van de persoonlijke toegangscode die je voor HomeKit ingesteld hebt.

In de praktijk vinden we het ontgrendelen met de Wallet-sleutel verreweg de makkelijkste manier. Het is sneller dan een toegangscode invoeren. Je vingerafdruk scannen op de keypad is ook snel, maar daar is de foutmarge weer groter. De NFC-kaart scannen werkt altijd: hou gewoon even je iPhone of Apple Watch tegen het onderste deel van de keypad en je bent binnen. Dit werkt voor zowel vergrendelen als ontgrendelen.

Extra handig met Express-modus

Het grote voordeel is dat er geen actie vereist is: je hoeft zelfs niet twee keer op de zijknop van je iPhone of Apple Watch te drukken, zoals je met Apple Pay gewend bent. Dit is mogelijk dankzij de Express-modus. Er is dan dus ook geen Face ID nodig. Je iPhone fungeert dan dus echt zoals een gewone sleutel. Een ander voordeel hiervan is dat de sleutel zelfs werkt als je iPhone of Apple Watch moet worden opgeladen. Kom je dus ‘s avonds laat thuis na een avond stappen en is je iPhone of Apple Watch leeg, dan kan je alsnog je huis in. Ideaal.

Zodra je het slot aan HomeKit toegevoegd hebt, krijg je ook de mogelijkheid om binnen de Woning-app gasten toe te voegen. Je kan zo op die manier anderen toegang geven tot je woning, zonder dat zij lid hoeven te zijn van het HomeKit-huis. Dat is vooral handig als je liever niet de Aqara-app gebruikt. Het is helaas niet mogelijk om anderen buiten je HomeKit-huis een digitale huissleutel in Wallet te geven. Dat is alleen voorbehouden aan gebruikers die al je HomeKit-apparaten mogen bedienen.

Design Aqara U200

De Aqara U200 heeft geen zeer uitgesproken ontwerp. Hij ziet er vrij standaard uit en is daardoor niet zo kenmerkend zoals bijvoorbeeld een Nuki dat is. Qua ontwerp lijkt de Aqara U200 nog het meest op de eerste generatie Yale Linus. De Aqara is verkrijgbaar in twee kleuren (zilver en zwart), waarbij ook de kleur van de keypad overeenkomt met het slot zelf. Wij hebben zowel de zilveren als zwarte variant mogen testen en hebben niet per se een voorkeur. Dat er twee varianten zijn, is alleen maar goed. Zo is er altijd voor iedereen wel een kleur die past bij de rest van je deur.

Overigens vinden we het slot wel wat aan de forse kant. Het is het breedste en grootste slimme slot dat we getest hebben. Het midden van het cilinderslot moet daardoor minimaal 55mm van de deuropening vandaan zitten, omdat het deurslot anders tegen de deurpost aan gaat. Bij bijvoorbeeld de Yale Linus moet dat 35mm zijn. Dat kan net het verschil maken als het cilinderslot relatief dicht tegen de deurpost aan zit.

Batterijduur Aqara U200

De Aqara U200 werkt zoals gezegd op een oplaadbare batterij. Deze gaat volgens Aqara zo’n 6 maanden mee, afhankelijk van de instelling. Opladen doe je met de meegeleverde usb-c-kabel, al moet je wel zelf een stroomadapter gebruiken. Wat slim is, is dat je het slot ook tijdens het opladen kan gebruiken. Je kan hem bijvoorbeeld opladen via een powerbank, die je met het meegeleverde tasje aan het slot of de deurklink kan hangen.

Score 9.2 Aqara U200 €269,99 Voordelen + Hele stabiele en betrouwbare verbinding, reageert supersnel

Geleverd met keypad

Geschikt voor veel Europese deursloten

Geschikt voor HomeKit

Werkt met Apple Home Key (huissleutel in Wallet)

Veel manieren om slot te ontgrendelen en vergrendelen

Oplaadbare batterij gaat lang mee Nadelen - Kalibratie verliep moeizaam

Slot net wat aan de grote kant

Weet niet of de deur open of dicht is

Conclusie Aqara U200 deurslot met HomeKit

Het Aqara U200-deurslot is een van de beste HomeKit-deursloten die we getest hebben. Dankzij de Thread-verbinding werkt het slot heel betrouwbaar met een snelle verbinding, ook bij bediening buitenshuis. De motor in het slot draait de sleutel binnenin razendsnel om, waardoor het ontgrendelen van je deur nog veel makkelijker en sneller gaat dan met een normale sleutel. Maar de kracht van de Aqara U200 zit hem niet alleen in het slot zelf. Het meegeleverde keypad speelt misschien nog wel een grotere rol.

Dankzij het keypad zijn er (naast bediening met de app) nog veel meer mogelijkheden om het slot te ontgrendelen en vergrendelen. Een toegangscode, vingerafdruk, NFC: er zit voor iedereen wel een bedieningsmogelijkheid bij die hij of zij prettig vindt. Wat ons betreft is het gebruik van de huissleutel in de Wallet-app het meest praktisch. Het werkt snel, feilloos en je hoeft niks te onthouden. Het heeft lang geduurd, maar we zijn blij dat er eindelijk een Europees HomeKit-deurslot is dat gebruikmaakt van deze functie. Dat is toch een flinke voorsprong op andere concurrerende modellen.

Het Aqara U200-slot is echter niet perfect. Zo vinden we hem wel wat aan de forse kant en gaat het kalibreren met de deur (in ieder geval bij ons) nogal moeizaam. Ook is het jammer dat het slot niet de status van de deur doorgeeft (geopend of gesloten), zoals bij enkele andere deursloten wel het geval is. Maar gelukkig is dat weer op te lossen met een simpele raam- en deursensor.

Het Aqara U200-deurslot met HomeKit is vanaf nu verkrijgbaar voor €269,99.

