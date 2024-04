De Yale Linus L2 is de nieuwste tweede generatie van het Yale Linus-deurslot. Dit model heeft diverse verbeteringen en pakt wat minpuntjes van de vorige generatie aan, maar is tegelijkertijd voor Apple-gebruikers nog geen aanrader. In deze review van de Yale Linus L2 lees je ons eindoordeel.

In 2023 kon je op iCulture al de review lezen van het Yale Linus slimme deurslot, wat een van de weinige beschikbare HomeKit-deursloten is. Net als het Nuki-deurslot plaats je de Yale Linus en de nieuwe Yale Linus L2 aan de binnenkant van je deur, voor je bestaande cilinder en deurbeslag. Het voordeel hiervan is dat de kans groot is dat het met jouw deur werkt. Dat geldt ook voor de nieuwste Yale Linus L2, wat de directe opvolger is van het Yale-slot dat we eerder getest hebben. Hoewel we tevreden waren over het eerste Yale Linus-slot, hadden we er ook nog genoeg op aan te merken. De meeste pijnpunten zijn met het Yale Linus L2-slot aangepakt en opgelost. Maar toch vinden we dat de Yale Linus L2 op dit moment voor Apple-fans nog geen absolute aanrader is. De reden? Er zit (nog) geen ondersteuning in voor HomeKit. In deze review van het Yale Linus L2-slot lees je hoe dat precies zit en hoe we het slot tijdens onze test ervaren hebben.

Review, tekst en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De test is uitgevoerd in maart en april 2024 en beschrijft de situatie op dat moment. Het deurslot is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.

Yale Linus L2 deurslot in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de tweede generatie Yale Linus, de L2:

Slim deurslot dat je aan de binnenkant op je bestaande cilinder bevestigt

Heeft standaard ondersteuning voor Google Assistent en Amazon Alexa

Nog geen ondersteuning voor Apple HomeKit

Ondersteuning voor HomeKit gepland voor later dit jaar, dankzij Matter-over-Thread support

Werkt met Bluetooth en ingebouwde wifi

Geleverd met oplaadbare accu

Slot ook via NFC te openen dankzij meegeleverde Yale Dot

Aangepast design en vernieuwde montage

Geschikt voor Europese deursloten

Verkrijgbaar in zwart en zilver

Prijs: €229,-

Yale Linus L2 installatie

Belangrijk bij het installeren van een slim HomeKit-deurslot is om te checken of je deur geschikt is. Op de Yale-website is een cilinderchecker beschikbaar, waarbij je in een paar stappen kan zien of de Yale Linus op jouw deur kan. Kortgezegd: je moet een Euro cilinderslot hebben, er moet aan de binnenkant een sleutel in kunnen en de sleutel mag niet te dik en te lang zijn. Yale adviseert ook nog een cilinder met paniekfunctie te gebruiken. Dat wil zeggen dat je alsnog de sleutel aan de buitenkant kan gebruiken als er aan de binnenkant ook een sleutel in zit. Dit is geen strenge eis, maar is een extra veiligheidsmaatregel om te voorkomen dat je buitengesloten wordt.

De Yale Linus L2 plaats je namelijk, zoals bijna alle slimme deursloten, over je huidige sleutel aan de binnenkant. Het slimme slot draait dus eigenlijk alleen maar de sleutel om die aan de binnenkant zit. In ons geval konden we geen sleutel aan de buitenkant meer gebruiken, maar dat is niet zo’n probleem omdat we nog een andere deur hebben die met dezelfde sleutel werkt. Mocht het Yale-slot om wat voor reden dan ook niet meer werken (bijvoorbeeld omdat de batterij leeg is), dan kunnen wij alsnog via een andere deur naar binnen. Maar hou daar wel rekening mee of vervang desnoods de cilinder.

Installatie L2 vs eerste generatie

Waar we bij de eerste Yale Linus van onder de indruk waren, was de gemakkelijke installatie. Met twee kleine schroefjes klem je de montageplaat tegen je cilinder aan. Daarna was het een kwestie van het slot zelf erop klikken en met twee klemmetjes vastzetten. Bij de Yale Linus L2 is de montage aangepast, maar dat ging in ons geval niet zo soepel als bij de eerste Yale Linus. De basisplaat klem je nu in zijn geheel over de cilinder. Vervolgens draai je de klem met een schroefje bovenaan de cilinder vast. We hadden echter wat moeite om de cilinder tussen de klemmen van de basisplaat te plaatsen: het leek net alsof de cilinder zelf te breed was. Het was bovendien wat lastig om de opening bij de basisplaat wat groter te maken, zodat we hem daarna weer konden vastdraaien.

Na wat wrikken en duwen is het alsnog gelukt om het cilinder in de bevestigingsplaat te krijgen en deze daarna klem te schroeven. Maar ook de bevestiging van het slot zelf op de plaat is veranderd: er zitten deze keer geen klemmetjes aan beide zijkanten, maar een schuifknop binnenin. We vinden dit deel van de montage wel makkelijker. Bij de klemmen aan de zijkanten van de eerste Yale Linus kan een latje op de deur wel eens in de weg zitten, afhankelijk van hoe jouw deur afgewerkt is. Bij de Yale Linus L2 zul je daar geen last van hebben, omdat de knop voor het vastzetten van het slot dus binnenin zit. Het maakt dan niet uit hoe je deur of kozijn afgewerkt is.

Toch hebben we gemerkt dat de eerste Yale Linus in ons geval wat steviger bevestigd is. Bij de Yale Linus L2 is er wat meer beweging in het slot. In de praktijk merken we hierin echter geen belemmeringen. Je moet hoogstens het slot eens in de zoveel tijd even aanduwen.

Oplaadbare accu in plaats van batterijen

Bij de Yale Linus L2 is ook een oplaadbare accu meegeleverd. Deze laad je op via de usb-c-poort, maar een kabel en stroomadapter is niet meegeleverd. Dat is wat onhandig, omdat de accu in onze test niet bij elke usb-c-oplader goed op bleek te laden. Yale zegt dat de meeste telefoonladers voldoende zijn, maar als je niks geschikts in huis hebt is het wel wat onpraktisch dat er geen oplader bij zit. In zo’n twee uur is de batterij volledig opgeladen. Daar moet je ook wel rekening mee houden voordat je het slot gaat installeren.

Van de accu is overigens niet zo eenvoudig te zien hoeveel deze nog opgeladen is. De Yale-app geeft geen percentage weer, maar alleen of de batterijlading bijvoorbeeld “Hoog” is. Het is een klein detail, maar wij hadden liever een exact percentage gezien. Alleen al zodat je dan beter kan inschatten of je moet bijladen of niet. Je krijgt wel een melding zodra de batterij bijna leeg is. Wij hebben het slot nu een maand getest, maar opladen was nog niet nodig. Yale zelf belooft een batterijduur van zo’n zes maanden.

Yale Linus L2 koppelen aan de app

De montage is slechts de eerste stap, want het slot moet ook nog aan de app toegevoegd worden en gekalibreerd worden op jouw deur. Zo kan de Yale Linus L2 (net als de eerste generatie) ook het dagschoot intrekken voor de gevallen dat je aan de buitenkant geen beweegbare deurklink hebt. Tijdens het installatie- en kalibratieproces in de app kun je dit allemaal aangeven. De stappen verlopen vrij soepel, al is het bij het kalibreren soms onduidelijk wat je precies moet doen. Sommige instructies en knoppen in de app zijn ook niet helemaal vertaald en dat maakt een beetje een slordige indruk. Desalniettemin is je slot in ongeveer anderhalf uur gemonteerd en in de app gekoppeld en daarmee klaar voor gebruik. De beloofde “paar minuten” bleek in ons geval niet haalbaar.

Yale Linus L2 in gebruik

Het voordeel van de L2 ten opzichte van de eerste Yale Linus, is dat er standaard wifi in zit. De eerste Yale Linus werkt standaard alleen met Bluetooth. Voor HomeKit was dit ook voldoende, zolang je maar wel een woninghub binnen Bluetooth-bereik hebt. Wilde je ook bediening op afstand via de Yale-app en een snellere reactietijd, dan moest je daar nog de Yale-bridge voor kopen. Bij de Yale Linus L2 zit dat er allemaal al meteen in. Dat zorgt ervoor dat het slot meteen sneller reageert en makkelijker te bedienen is. Bovendien scheelt dat ook weer gedoe met het kiezen van de juiste positie voor de Yale-bridge: deze moest wel binnen het bereik van je router liggen, maar ook relatief dichtbij het Bluetooth-bereik van het slot. Dankzij ingebouwde wifi hoef je daar geen rekening mee te houden.

Qua reactietijd functioneert de Yale Linus L2 in onze ervaring net iets beter dan de eerste Yale Linus met wifi-bridge. Vermoedelijk is dit omdat het slot niet eerst met een bridge hoeft te communiceren, maar zelf rechtstreeks met je wifi-netwerk de verbinding maakt. Ook de motor zelf lijkt wat sneller te werken, waardoor het slot ook wat sneller draait. Een bevestigingstoontje én een lampje rondom het Yale-logo bevestigen dat het slot vergrendeld of juist ontgrendeld is. Je kunt deze toon ook uitschakelen, mocht je dit bijvoorbeeld in de nacht vervelend vinden. Je kan helaas niet het geluidsvolume aanpassen.

Yale Dot: openen via NFC

Net als de vorige generatie Yale Linus (en veel andere slimme deursloten), kun je het slot uitbreiden met extra accessoires. Denk aan een keypad, zodat je ook toegang kan krijgen met een cijfercode die je van buitenaf in voert. Deze keypad is niet standaard meegeleverd, maar de Yale Linus L2 heeft in de doos wel iets anders: de Yale Dot. Dit is een klein plastic rondje die je aan de buitenkant van je deur of woning plakt. In de Yale Dot zit een NFC-chip, die rechtstreeks communiceert met je iPhone. Je hoeft dan in het vervolg alleen maar je iPhone tegen de Yale Dot te houden, waarna er een NFC-melding in beeld komt. Tik hierop en de Yale-app wordt automatisch geopend én het slot wordt meteen ontgrendeld of vergrendeld.

We vinden de Yale Dot een erg handige toevoeging. Het is een alternatief voor Apple’s eigen huissleutels in de Wallet-app, dat nog steeds op geen enkel Europees slim deurslot beschikbaar is. Apple’s oplossing is wel een stuk gestroomlijnder: je hoeft daar alleen maar je iPhone tegen het NFC-punt aan te houden en je deur wordt geopend. Bij de Yale Dot moet je eerst op de melding tikken die in beeld verschijnt nadat je met NFC de iPhone bij de sensor houdt. Het is dan ook niets meer dan een snelkoppeling naar de Yale-app. Bovendien werkt dit niet met de Apple Watch, terwijl dat bij Apple’s huissleutels in Wallet wel het geval is.

Een gemis: (nog) geen HomeKit

De Yale Linus L2 werkt met Philips Hue, Google Home en Amazon Alexa, maar ondersteuning voor HomeKit is er deze keer (nog) niet bij. We vinden dat voor Apple-gebruikers op dit moment echt een groot gemis, helemaal omdat de eerste Yale Linus die HomeKit-ondersteuning wel had. Een kleine pleister op de wond: Yale heeft beloofd dat er later dit jaar een update voor het Yale Linus L2-slot komt, waardoor hij via Matter alsnog met HomeKit werkt. Dit verloopt via een Matter-over-Thread verbinding, waardoor je dan dus ook niet meer afhankelijk bent van Bluetooth of wifi.

We weten nog niet wanneer deze update uit komt en ook niet waarom dit niet al meteen beschikbaar is. Ben je een HomeKit-gebruiker en wil je al je smart home-apparaten via de Woning-app bedienen, dan vinden we de Yale Linus L2 op dit moment dus ook nog geen verstandige keuze. Het is in de wereld van smart home nooit verstandig om alleen op basis van een beloofde software-update een aankoop te doen. Het is al te vaak gebleken dat fabrikanten hun beloftes niet waar konden maken.

Het was voor ons dan ook behoorlijk wennen dat we de deur met het Linus L2-slot niet met Siri of de Woning-app konden openen. We zijn dat inmiddels zo gewend geraakt met de eerdere HomeKit-deursloten die we gebruikt hebben, dat het als een stap terug voelt om alles via de Yale-app te moeten doen. Helemaal omdat we ook nog de eerste Yale Linus in gebruik hebben op een andere deur, is het schakelen tussen twee apps niet altijd even handig.

Yale-app: gasttoegang, automatiseringen en meer

Vanwege het gebrek aan HomeKit-ondersteuning, krijg je dus ook veel meer te maken met de Yale-app. Het slot ontgrendelen en vergrendelen gaat met een druk op de knop in de app. Is de deur al van het slot, dan kun je ook alleen de dagschoot openen. Je kunt in de Yale-app zelf een timer voor de dagschoot instellen. Na deze timer gaat het dagschoot automatisch weer naar buiten.

De Yale-app is gelukkig ook beschikbaar op de Apple Watch, voor het snel kunnen ontgrendelen en vergrendelen van het slot. Die app reageert snel, al hebben we gemerkt dat het vaak toch sneller is om je iPhone erbij te pakken.

Ondanks het gemis van HomeKit-ondersteuning, biedt de Yale-app wel mogelijkheden om het slot te automatiseren. Je kan bijvoorbeeld het slot automatisch laten ontgrendelen, zowel op basis van locatie als op basis van tijd. Nieuw is het automatisch vergrendelen op basis van je locatie. Bij het vorige slot kon je alleen een timer instellen voor automatisch vergrendelen nadat de deur ontgrendeld was. Al deze automatiseringsopties zijn fijn, maar liever doen we dat gewoon in de Woning-app en HomeKit, al dan niet in combinatie met andere HomeKit-accessoires zoals lampen en gordijnen.

In de Yale Home-app kun je anderen toegang geven tot het Linus L2-slot, bijvoorbeeld je huisgenoten, partner of kinderen. Zij hebben dan wel allemaal de Yale-app nodig, inclusief bijbehorend account. In de tijdlijn in de Yale-app kun je dan wel precies zien wie wanneer de deur ontgrendeld of vergrendeld heeft.

Score 7.2 Yale Linus L2 €229 Voordelen + Compacter design dan eerste generatie

Ingebouwde wifi, geen bridge nodig

Voorzien van oplaadbare batterij die tot 6 maanden mee gaat

Geleverd met Yale Dot voor toegang via NFC

Snellere werking dan eerste generatie Nadelen - Werkt (nog) niet met HomeKit

Montage gaat iets minder makkelijker dan eerste generatie

Yale-app vereist voor anderen in huis

Conclusie Yale Linus L2

De Yale Linus L2 is op een aantal belangrijke punten een prettige verbetering ten opzichte van z’n voorganger. De ingebouwde wifi is een groot pluspunt, omdat je meteen profiteert van een snellere verbinding en gemakkelijkere installatie, zonder dat je rekening hoeft te houden met wifi- en Bluetooth-bereik van een bridge. Ook de oplaadbare accu is een voordeel ten opzichte van standaard batterijen, al moet je niet vergeten om tijdig (bijvoorbeeld in de nacht) op te laden. Bovendien werkt het Yale Linus L2-slot een stukje sneller dan de eerste generatie en is de Yale Dot voor NFC-gebruik een handige toevoeging.

Toch heeft ook dit Yale-slot wat nadelige punten, waarbij het gemis van HomeKit-ondersteuning het grootst is. Het is jammer dat HomeKit ontbreekt, omdat dit voor iPhone-bezitters het gebruik van het slot een stuk minder makkelijk maakt. Wil je alles het liefste via HomeKit bedienen, dan vinden we het Yale Linus L2-slot nog geen aanrader. Een ander minpuntje is dat het slot iets lastiger te installeren is dan de eerste generatie, waarbij wij ook gemerkt hebben dat het slot iets minder stevig blijft zitten op het cilinder.

Ben je geen HomeKit-gebruiker (omdat je bijvoorbeeld liever Google Home gebruikt), maar heb je wel een iPhone? Dan is de Yale Linus L2 wel het overwegen waard. Zeker voor de prijs vinden we de Yale Linus L2 voor deze groep gebruikers een goed slot. Maar wij kunnen niet wachten totdat de beloofde Matter-update beschikbaar komt. Zodra dat zover is, zullen we deze review bijwerken.

Eerste generatie Yale Linus (links) vs Yale Linus L2

Yale Linus L2 kopen

De Yale Linus L2 is beschikbaar voor €229,- bij Yale zelf. Het slot is op dit moment nog niet bij veel andere winkels verkrijgbaar. Wil je toch een HomeKit-variant, dan kun je wel nog de eerste Yale Linus overwegen.