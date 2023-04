Met de Yale Cabinet Lock kun je spullen in huis veilig afschermen. Het slot werkt met HomeKit en is bedoeld als eerste barrière, maar het is geen kluis. In deze review van het Yale kastslotje vertellen we hoe goed deze is bevallen.

Yale Cabinet Lock, een slim kastslot met HomeKit

Yale heeft een simpel kastslot gemaakt voor het veiliger opbergen van je spullen. Denk daarbij aan belangrijke documenten, medicijnen, schoonmaakmiddelen of misschien zelfs verslavende dingen waar je wat extra moeite voor wil doen, zoals snoep, (sterke) drank of games. Het slot werkt met HomeKit, maar voordat je het kunt gebruiken zul je eerst door meerdere Yale-hoepels moeten springen. Is het toch een goede aankoop voor zo’n 70-80 euro? Wij hebben dit HomeKit kastslotje voor je getest!

Review, tekst en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in maart/april 2023 en beschrijft de situatie op dat moment. Het Yale Cabinet Lock is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.



Yale Cabinet Lock in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van dit kastslotje:

Sleutelloos slot voor keukenkast, medicijnkast, bureaulade en dergelijke

Werkt met HomeKit, Google Home en Amazon Alexa

Werkt via Bluetooth (zelfstandig) of WiFi (bridge vereist)

Verplicht gebruik van Yale-app

Diverse hulpstukken meegeleverd, voor passende installatie

Verkrijgbaar voor ca. 80 euro bij Amazon

Verpakking en design Yale Cabinet Lock

Bij het uitpakken zijn we verbaasd over de grote hoeveelheid onderdelen en het gebrek aan een handleiding. Yale meldt simpelweg dat je de app moet downloaden voor installatie-instructies. De Yale-app heb je sowieso nodig, want anders kun je het slot helemaal niet gebruiken. Het Yale Cabinet Lock is in feite een slim deurslot met HomeKit, maar dan eentje die niet inbraakbestendig is. Het is in feite een simpel slot van plastic. Wel stevig, maar wil je met geweld de kastdeur openbreken, dan kan dat. Sterker nog: inbrekers zouden kunnen denken dat er iets waardevols in de kast zit, om na het openbreken erachter te komen dat het oma’s antieke servies is dat alleen voor de eigenaar emotionele waarde heeft.



Geen half werk: Yale heeft werkelijk aan alles gedacht.

Dit slot is dan ook vooral bedoeld om je spullen te beschermen tegen huisgenoten, zoals kinderen die niet in de snoepkast, medicijnkast of schoonmaakkast mogen komen. Je zou ook je autosleutels, bankafschriften, testamenten en oude liefdesbrieven achter dit slot kunnen bewaren. Ik raad aan om huisgenoten ervan op de hoogte te brengen, anders zouden ze kunnen denken dat het deurtje gewoon wat klemt en alsnog met veel geweld eraan kunnen trekken.

Zo’n slim kastslot heeft als voordeel dat je op afstand het slot kunt openen, als iemand bijvoorbeeld dringend medicijnen nodig heeft of als de behoefte aan snoep opeens heel groot wordt. Heb je te maken met dementerende ouderen, dan kun je ervoor zorgen dat ze alleen op bepaalde momenten het kastje kunnen openen, bijvoorbeeld als de thuiszorg er is.

Installatie en ingebruikname Yale Cabinet Lock

Yale levert diverse plastic onderdelen en plakstrips mee om het kastslot op jouw situatie af te stemmen. Het wijst zich allemaal vanzelf, als je de moeite neemt om de Yale-app te installeren en de 18 losse video’s (één video per stap) te bekijken. Zelfs het opplakken van een plakstrip wordt (tergend) langzaam uitgelegd. Maar liever dat, dan dat je moet gaan puzzelen hoe je te werk moet gaan. Toch waren we met z’n tweeën ruim drie kwartier bezig om alles uit te pakken, te bevestigen en te installeren.



Het zwarte deel dient als afstandhouder. Deze kun je na het vastplakken (of vastschroeven) verwijderen.

Een groot deel van de tijd gaat op aan het doorlopen van de Yale-app, anders kun je het slot helemaal niet in gebruik nemen. Het is helaas niet een kwestie van HomeKit-code scannen en klaar. Je bent verplicht om een account aan te maken met een dubbele tweestapsverificatie, waarbij je je e-mailadres en telefoonnummer moet opgeven, en vervolgens een code krijgt toegestuurd die je moet invoeren.

Daarna moet je nog een QR-code scannen die op een los blaadje in de verpakking zit (en die je gemakkelijk kunt kwijtraken). Dit is niet de HomeKit-code, want die staat weer achterop het deurslot geprint. Je moet een hele rits toestemmingen geven: meldingen, toegang tot je Woning, toegang tot Bluetooth en toegang tot de camera (voor het instellen van nieuwe apparaten). Pas dan krijg je toegang tot de installatie-instructies. De Yale-app gebruik je overigens ook om het normale Yale-deurslot met HomeKit aan te sturen. Het is fijn dat alles zo goed is beveiligd met heel veel stappen en met heel veel hulpstukjes (dit is duidelijk heel uitvoerig getest), maar het voelt ook wat omslachtig. Na installatie moesten we eerst een firmware-update installeren. En de tijd tikte voort…

Als je klaar bent kun je het slot aan HomeKit toevoegen. Geef je op een later moment (via HomeKit) anderen ook toegang tot het slot, dan zullen zij ook de Yale-app moeten installeren en inloggen. Anders werkt het niet en blijf je in Apple’s Woning-app een foutmelding zien (“Voor dit product is aanvullende configuratie in de app van de fabrikant vereist”). Bij gebruik van HomeKit werkt het slot via Bluetooth, dus hij mag niet te ver van de Woning-hub gemonteerd worden. Dat is overigens een beperking vanuit Apple, want alle HomeKit deursloten kunnen alleen via Bluetooth gekoppeld worden. Wil je het slot via WiFi aansturen of met Google Home of Amazon Alexa koppelen, dan heb je de los verkrijgbare Yale Connect WiFi Bridge nodig (dat kost extra). Amerikanen kunnen de August Connect WiFi Bridge gebruiken, die bij het August-deurslot hoort en alleen in de VS wordt verkocht. Deze stap sloegen wij over; we hebben al genoeg hubs en bridges hangen en we willen het via de Woning-hub regelen. Mocht je toch problemen hebben met de Bluetooth-verbinding, dan kun je eventueel later nog de WiFi Bridge aanschaffen.

Het kastslotje werkt op een enkele CR2-batterij, die is meegeleverd. Hoe lang deze meegaat is afhankelijk van de intensiteit van het gebruik. Goed om te weten: je krijgt een melding als de batterij vervangen moet worden. Reageer je hier niet op en is de batterij bijna leeg, dan gaat het slot vanzelf open, om te voorkomen dat je wordt buitengesloten.

Een praktisch minpunt is dat het slot in je kast of lade snel in de weg staat. Je moet deze op een plank installeren en als je spullen in de kast wil leggen moet je oppassen dat je niet tegen het slot aan stoot. Eventueel kun je het slot vastzetten met de meegeleverde schroefjes. Het handigst is denk ik om het slot op een van de hogere kastplanken te bevestigen, waar je toch niet zo vaak bij hoeft.



Met een papieren vormpje kun je zorgen dat het slot op de juiste afstand tot de rand wordt vastgemaakt.



Aan deze foto is wel te zien dat het slot met geweld gemakkelijk opengebroken kan worden.

Alternatieven voor het Yale Cabinet Lock

We hadden voor de huidige prijs van 70-80 euro liever iets gezien van metaal, dus een metalen binnenwerk voor het slot en een metalen haak voor de sluiting. Zeker als je het slot dan met schroeven vastzet, is het een stuk robuuster dan de huidige uitvoering. De prijs ligt ook te hoog om het op meerdere keukenkastjes of boekenkasten toe te passen. Het enige voordeel van dit plastic mechanisme, is dat je niet de hele kast hoeft te slopen als je je iPhone kwijtraakt en geen backup hebt geregeld. De Yale Cabinet Lock heeft namelijk geen sleutel of andere mogelijkheid om te openen.

Gelukkig zijn er wel wat alternatieven die wat goedkoper zijn:

Installeer een kindveilige sluiting op de kastdeur (verkrijgbaar van diverse merken vanaf zo’n €12).

Kies voor de IKEA Rothult van €20, een sleutelloos slot dat je kunt openen met een NFC-kaartje. Dit is een wat vriendelijker prijs voor dingen als een snoeppot, gamecontrollers of administratie.

Score 7.8 Yale Cabinet Lock €79 Voordelen + Simpele oplossing die gemakkelijk te installeren is

Werkt op Bluetooth en WiFi

Werkt met Apple HomeKit, Google Home en Amazaon Alexa

Heel veel bevestigingsmateriaal meegeleverd

Uitgebreide installatievideo's (iets te veel van het goede)

Je kunt zien wanneer de kast is geopend Nadelen - Uitgebreide registratie bij Yale verplicht

Elke HomeKit-gebruiker moet de Yale-app installeren

Conclusie Yale Cabinet Lock review

Dit is geen kluis, maar een kastslot om nieuwsgierige blikken of grijpgrage handjes van huisgenoten te voorkomen. Het kan van pas komen als je je medicijnen, drankvoorraad of vertrouwelijke documenten wilt afschermen, maar we hadden liever gezien dat het uitsluitend via HomeKit werkt en niet de omslachtige route via de Yale-app verplicht stelt. Ik heb mijn privégegevens al aan Apple toevertrouwt en Yale hoeft mijn e-mailadres en telefoonnummer niet te weten om mij dit slot te laten bedienen. Bovendien heb ik niet nóg een app op mijn smartphone nodig en het feit dat anderen ook de Yale-app moeten installeren is echt overdreven.

Los daarvan werkt het slot goed. Als je iPhone ontgrendeld is kun je “Hé Siri open keukenkastje” zeggen om het slot te openen en je kunt het slot ook meenemen in HomeKit-automatiseringen, maar alleen via een ander apparaat. Wij hadden geen last met bereik, maar de HomePod mini (als Woning-hub) stond dan ook maar een meter of vijf vanaf het deurslot. Bij meerdere verdiepingen wordt het lastiger.

Yale Cabinet Lock kopen

Dit kastslotje is nog maar bij een beperkt aantal winkels verkrijgbaar, waaronder Amazon Nederland en Amazon Duitsland.