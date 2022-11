Apple heeft in 2021 Home Key aangekondigd, als onderdeel van HomeKit. Dit houdt in dat je een digitale huissleutel in Apple Wallet kunt bewaren. Hiermee kun je een deurslot openen. Hoe het werkt en wat je ervoor nodig hebt, lees je in deze gids!

Home Key voor digitale huissleutels

Apple Home Key houdt dus in, dat je je deurslot kunt ontgrendelen met je iPhone of Apple Watch. Dit gebeurt met de digitale huissleutel die je via de Woning-app aan je Wallet toevoegt. Zodra dit is gelukt houd je je device bij het deurslot om te ontgrendelen, net zoals je doet bij het betalen met Apple Pay. Er valt nog veel meer te zeggen over Home Key en hieronder lopen we stapsgewijs alle mogelijkheden langs.

Geschikte toestellen voor Home Key

Om Home Key te kunnen gebruiken moet je beschikken over een geschikt apparaat met minimaal watchOS 8 en iOS 15. Deze Apple Watch-modellen kun je gebruiken:

Bij de iPhones heb je de keuze uit:

Wat is Apple Home Key

Apple Home Key is een virtuele deursleutel in de Wallet-app op je iPhone en Apple Watch. De functie maakt gebruik van NFC om de toegang te verlenen. Je kunt dit gebruiken voor het openen van deursloten van een woning, kantoor of hotelkamer. Op een soortgelijke manier werkt het bij Car Key, waarbij je de autodeur dankzij NFC kunt openen.

Home Key heeft twee manieren om het slot te ontgrendelen. De eerste methode is het meest veilig en vereist dat je Face ID gebruikt of een toegangscode intikt, voordat het slot open gaat.

De tweede methode heet Express Mode. Hierbij hoef je je iPhone of Apple Watch niet te ontgrendelen; je houdt alleen je device naast de NFC-lezer op het slot en het gaat daarna vanzelf open. Dit werkt op dezelfde manier als de Express Transit-functie in het openbaar vervoer. Je gebruikt dit bij deuren die niet zo goed beveiligd hoeven te zijn, bijvoorbeeld bij een voorraadkast of een binnendeur in een appartementencomplex.

Is de batterij van je iPhone of Apple Watch bijna leeg, dan krijg je nog steeds toegang tot de woning, dankzij de Power Reserve-modus (spaarstand). Hiermee heb je nog tot vijf uur de tijd om de deur te openen, ook al lijkt het alsof je batterij al helemaal leeg is.

Geschikte deursloten met Home Key

Bekijk ons overzicht van deursloten met HomeKit om een indruk te krijgen welke slimme deursloten geschikt zijn voor Apple-gebruikers. Niet al deze merken zullen met Home Key aan de slag gaan.

Dit deurslot is al aangekondigd:

Aqara A100 deurslot met Home Key

Dit is de situatie bij de overige fabrikanten:

Nuki : Gaat voorlopig geen Home Key ondersteunen en legt de bal bij Apple. Het bedrijf zegt dat er zodanige beperkingen bij Apple liggen, dat invoering van Home Key in Europa helemaal niet mogelijk is.

: Gaat voorlopig geen Home Key ondersteunen en legt de bal bij Apple. Het bedrijf zegt dat er zodanige beperkingen bij Apple liggen, dat invoering van Home Key in Europa helemaal niet mogelijk is. Yale : Nog geen plannen bekendgemaakt.

: Nog geen plannen bekendgemaakt. Netatmo : Nog geen plannen bekendgemaakt.

: Nog geen plannen bekendgemaakt. Tedee : Nog geen plannen bekendgemaakt.

: Nog geen plannen bekendgemaakt. Danalock : Krijgt nauwelijks meer updates, we verwachten geen ondersteuning.

: Krijgt nauwelijks meer updates, we verwachten geen ondersteuning. Level : Heeft de compacte Level Lock+ met Home Key uitgebracht, maar deze is alleen in de VS te krijgen en werkt met het Amerikaanse deadbolt-systeem.

: Heeft de compacte Level Lock+ met Home Key uitgebracht, maar deze is alleen in de VS te krijgen en werkt met het Amerikaanse deadbolt-systeem. Schlage: Het Schlage Encode Plus deurslot werkt ook alleen met het Amerikaanse deadbolt-systeem en is dus niet geschikt voor Europese deursloten.

Een huissleutel instellen met Home Key

Je kunt als volgt een huissleutel configureren als je een Home Key-ondersteund slot hebt:

Voeg een geschikt slot toe aan de Woning-app. Dit doe je door op het plusteken te tikken en de HomeKit-code te scannen. Je wijst het slot toe aan een kamer, bijvoorbeeld Entree. Kies een ontgrendeloptie. Je hebt hierbij de keuze uit Express-modus en ontgrendelen met Face ID of toegangscode. Deze twee opties hebben we hierboven uitgelegd. Kies automatiseringen zoals ‘Vergrendel als deur wordt gesloten’ en ‘Ontgrendel als iemand thuiskomt’.

Dankzij HomeKit ontvangen alle leden van je huishouden automatisch de huissleutel.

Heb je een Apple Watch, dan moet je de huissleutel toevoegen aan de Wallet-app zoals met elke andere kaart:

Open de Watch-app op je iPhone. Blader naar Wallet en Apple Pay. Voeg de huissleutel toe aan je Apple Watch.

Een huissleutel in Wallet gebruiken

Wil je de deur openen met je virtuele huissleutel, dan is dat heel eenvoudig. Je houdt je Apple Watch of iPhone dichtbij de NFC-lezer van het slot. Heb je ingesteld dat je Face ID of een toegangscode wilt gebruiken, dan moet je dit nog even uitvoeren.

In tegenstelling tot andere kaarten in de Wallet-app hoef je niet tweemaal te drukken om de sleutel tevoorschijn te halen. Je hoeft alleen je device in de buurt van de NFC-reader te houden. Het slot herkent je device en de Wallet-app stuurt de benodigde authenticatie om te openen.

Bij het verlaten van de woning houd je je iPhone of Apple Watch bij de NFC-lezer en het slot zal zich sluiten.

Bezoekers toegang geven met Home Key

In de Woning-app kun je een toegangscode instellen voor mensen die tijdelijk op bezoek komen. Dit werkt alleen door een toegangscode in te stellen.

Je neemt de volgende stappen:

Open de Woning-app op je iPhone. Houd in het tabblad Woning je vinger op het slot. Kies Details accessoire en tik op de instellingenknop. Tik op Beheer toegang > Voeg gast toe. Geef de gast een naam, bijvoorbeeld ‘Schoonmaker’ en geef aan welke sloten toegang krijgen. Tik op Wijzig toegangscode, voer een toegangscode in en tik vervolgens op Gereed. Deel de toegangscode met de gast, bijvoorbeeld via iMessage.

Je kunt later naar dit scherm teruggaan om de toegangscode te wijzigen, toegang in te trekken of de gast te verwijderen.

iPhone of Apple Watch kwijt, wat nu?

Het is de angst van veel mensen: als je afhankelijk bent van technologie kan er ook iets misgaan. Je kunt natuurlijk ook je sleutelbos kwijtraken, maar bij verlies van de iPhone of Apple Watch voel je je extra onthand. Zeker omdat iemand daarmee de deur kan openen, als je geen Face ID of toegangscode had ingesteld.

Als je via de Zoek mijn-app het device op zoekgeraakt hebt ingesteld, dan zullen alle kaarten in je Wallet-app uitgeschakeld worden. Dit geldt voor Apple Pay, maar ook voor Home Key. Open de Zoek mijn-app, ga naar apparaten en meld je iPhone of Apple Watch als vermist aan. Eventueel kun je contactinformatie invullen voor het geval iemand het device vindt.