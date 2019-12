Als je met meerdere mensen in een huis woont, is het wel zo handig als huisgenoten ook HomeKit-apparaten kunnen bedienen. In deze tip lees je hoe je anderen voor HomeKit kunt uitnodigen via de Woning-app.

Heb je je hele huis ingericht met slimme verlichting? Staat je tuin vol met HomeKit-spullen of heb je een slimme keuken? Dan is het wel zo handig als iedereen in huis deze apparaten op de snelste manier kan bedienen. Gelukkig kun je mensen voor je HomeKit huis uitnodigen, zodat zij ook alle apparaten in huis kunnen in- en uitschakelen. Maar er zijn nog meer voordelen. Zo werkt het delen van je HomeKit-huis.

HomeKit mensen uitnodigen: zo doe je dat

In een huishouden is er altijd één persoon die de hoofdbeheerder is van het HomeKit-systeem in huis. Deze persoon kan anderen uitnodigen met de tips uit dit artikel. Wil je bijvoorbeeld je partner of je moeder toegang geven tot de bediening van je verlichting, dan moet je haar eerst uitnodigen. Om dat te doen, volg je onderstaande stappen:

Open de Woning-app. Tik in het Woning-scherm op het huisje linksboven. Kies nu voor de optie Nodig uit… en vul de Apple ID van de andere persoon in om hem of haar een uitnodiging te sturen. Diegene krijgt vervolgens een pushbericht van de Woning-app vanwaar de uitnodiging geaccepteerd kan worden.

Heb je de pushbericht met de uitnodiging niet ontvangen? Dan kan je deze handmatig ophalen:

Open de Woning-app. Tik in het Woning-scherm op het huisje linksboven. De uitnodiging staat in het scherm van de woninginstellingen. Kies voor Accepteer, gevolgd door Gereed.

Externe toegang en bewerkingen toestaan voor HomeKit

Voor iedereen die je uitgenodigd hebt om HomeKit-apparaten in huis te bedienen, kun je instellen of diegene ook op afstand de apparaten kan bereiken. Ook stel je in of hij of zij bewerkingen mag doen, zoals het aanpassen van scènes. Volg hiervoor onderstaande stappen:

Open de Woning-app. Tik in het Woning-scherm op het huisje linksboven. In dit scherm zie je de personen die toegang hebben tot je HomeKit-configuratie. Tik op de persoon waarvoor je het in wil stellen. Zet de schakelaars bij Bedien accessoires op afstand en Voeg accessoires toe en wijzig ze aan of uit.

Wat zijn de voordelen van het delen van een HomeKit-huis?

Het delen van je HomeKit-huis heeft twee voordelen. Heb je iemand anders toegang gegeven, dan is er dit mogelijk:

Bediening van alle apparaten. Iemand met toegang kan dan zelf vanaf zijn of haar toestel lichten inschakelen, de thermostaat aanpassen en scènes activeren. Heb je een camera, dan kan diegene ook de camerabeelden bekijken.

Meedoen met automatiseringen. Als je een automatisering ingesteld hebt (bijvoorbeeld “Licht uit als ik van huis ga”), dan kan je de andere personen ook meenemen in de automatisering. Hiermee voorkom je dat je huisgenoten in het donker achter laat als jij van huis gaat.

Hou er dus rekening mee wat de gevolgen zijn als je iemand toevoegt aan je HomeKit-huis. Diegene kan dan niet alleen lampen in- of uitschakelen, maar als je ook een deurslot of camera hebt, kan diegene eenvoudig je huis in komen of de camerabeelden bekijken.

Personen verwijderen uit HomeKit

Als je iemand de toegang tot je HomeKit-huis wil ontzeggen, dan doe je dat als beheerder op de volgende manier:

Open de Woning-app. Tik in het Woning-scherm op het huisje linksboven. Kies de persoon die je wil verwijderen. Tik dan op Verwijder persoon.

Behalve de beheerder kan de deelnemer zichzelf ook op deze manier uit het HomeKit-huis verwijderen.

Wil je meer tips voor HomeKit? Check dan ons artikel met de beste tips.