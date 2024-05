In deze review lees je onze ervaringen met de SwitchBot Lock Pro, een slim deurslot dat werkt met Matter. Het slot is relatief goedkoop, maar voor de meeste functies moet je wel losse accessoires in huis halen. Hoe goed werkt dit alles samen?

Op iCulture hebben we al meerdere slimme deursloten besproken, waaronder de Nuki en de Yale Linus. SwitchBot is misschien een wat minder bekend merk, maar heeft nu een nieuw slim deurslot dat ook met HomeKit werkt (via Matter): de SwitchBot Lock Pro. Wij hebben dit nieuwe slimme deurslot de afgelopen weken getest en delen hier onze ervaringen. Hoe gaat het installeren van het SwitchBot Lock Pro in vergelijking met andere slimme deursloten? En hoe snel zijn de reactietijden? Je leest het in deze review van de SwitchBot Lock Pro.

Review, tekst en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De test is uitgevoerd in april en mei 2024 en beschrijft de situatie op dat moment. Het deurslot is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.

SwitchBot Lock Pro in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de SwitchBot Lock Pro:

Slim deurslot dat je over je bestaande sleutel en cilinder plaatst

Maakt verbinding via Bluetooth voor bediening in de buurt

Uit te breiden met SwitchBot-hub, voor bediening op afstand

HomeKit-ondersteuning via Matter, vereist apart verkrijgbare SwitchBot-hub

Werkt op vier AA-batterijen, oplaadbare accu apart verkrijgbaar

Los verkrijgbaar: keypad met vingerafdrukscanner

Ondersteunt in totaal meer dan tien ontgrendelmethodes

Ook snel te vergrendelen dankzij drukknop

Werkt met dag- en nachtschoot

Alleen verkrijgbaar in het zwart

Prijs: €139,99

Voor deze review hebben we de SwitchBot Lock Pro getest, in combinatie met de SwitchBot Hub mini voor de Matter-integratie en het apart verkrijgbare draadloze keypad met vingerafdrukscanner. De keypad is vooral een handige optionele extra en is dus zeker geen vereiste om optimaal van dit slimme slot gebruik te maken.

Als je iCulture vaker leest, heb je de naam SwitchBot misschien wel al vaker voorbij zien komen. Dit merk bracht eerder ook al de SwitchBot Curtain, SwitchBot Curtain 3 en de SwitchBot Mini Robot Vacuum K10+ uit, die we op iCulture besproken hebben. Nu is het dus tijd om dit nieuwe SwitchBot Lock Pro-deurslot aan een uitgebreide test te onderwerpen.

SwitchBot Lock Pro installeren

Als je een keer een slim (Europees geschikt) deurslot geinstalleerd hebt, dan heb je ze eigenlijk allemaal wel gezien. Je plaatst de SwitchBot Lock Pro op je huidige cilinder, met de sleutel in het slot. In de verpakking worden twee bevestigingsplaten meegeleverd: eentje om te plakken en eentje om te schroeven. Die tweede is vooral geschikt voor cilinders die meer dan drie millimeter uitsteken. Door de schroefjes aan te draaien, klem je de bevestigingsplaat als het ware tegen het cilinder aan. Dit werkt vergelijkbaar met het eerste generatie Yale Linus-slot. Het slot zelf bevestig je vervolgens met schroefjes aan de bevestigingsplaat.

In ons geval moesten we kiezen voor de montage met plakstrip. Dat is iets minder prettig, omdat je het slot dan niet meer zo makkelijk kan loshalen en ergens anders kan gebruiken. Desalniettemin is het fijn dat beide methodes mogelijk zijn. Het slot zal daarom op verreweg de meeste deuren passen. Het enige waar je wel rekening mee moet houden, is dat de SwitchBot Lock Pro behoorlijk fors is qua formaat. Hij steekt erg ver naar voren uit en is daarom ook qua gewicht wel wat zwaar. Dat kan soms wel voor een probleem zorgen.

De SwitchBot Lock Pro kan zowel de dag- als nachtschoot bedienen. Als je een deur hebt waarbij aan de buitenkant geen beweegbare deurklink aanwezig is, kun je dus alsnog naar binnen door het SwitchBot-slot te openen. Maar door het gewicht van het slot, is er wel een kans dat je deur vanzelf een stukje open gaat. Dat kan ongewenst zijn, omdat de dagschoot dan niet meer terug in het slot valt en je deur dus op een kier blijft staan.

Bij het SwitchBot-slot is ook een sensor meegeleverd, die je aan de andere kant van het slot bevestigt op het deurkozijn. Deze sensor registreert of de deur geopend is of niet en laat dat met een (heel klein) icoontje zien in de app. Andere slimme deursloten hebben een vergelijkbare sensor, meestal met hulp van een magneet.

Overigens vonden we het instellen van de SwitchBot Lock Pro door de indeling van de app wel wat omslachtig. De app is op sommige punten slecht en slordig vertaald. Zo wordt de dagschoot in de app consequent nachtschoot genoemd (en andersom), waardoor sommige instellingen wat onduidelijk zijn. Je kunt namelijk een timer instellen voor de dagschoot. Daarmee bepaal je hoe lang de dagschoot ingetrokken blijft na ontgrendelen, zodat je makkelijk vanuit buiten naar binnen kan gaan. Je kan dit instellen van 1 tot 10 seconden, maar door de vertaalfout was deze functie lastig te vinden.

Een nadeel van de SwitchBot Lock Pro, is dat een apart verkrijgbare Hub-mini voor een aantal zaken vereist is. Als je het slot op afstand wil openen, moet je daarvoor de Hub in huis halen. Het slot zelf heeft alleen Bluetooth en kun je dus alleen ontgrendelen en vergrendelen als je er zelf bij in de buurt bent. Voor een slot met Pro in de naam vinden we het echt jammer dat je toch weer een aparte hub moet aanschaffen. Los kost deze €35,-, maar als je hem in combinatie met het slot koopt betaal je €20,- extra. De hub is ook vereist om HomeKit via Matter te kunnen gebruiken, maar daarover verderop meer.

SwitchBot Lock Pro in gebruik

Eenmaal ingesteld werkt de SwitchBot Lock Pro in onze ervaring goed. Wel moesten we een keer het slot herkalibreren, omdat deze volgens de app vast zou zijn gelopen. Daarna hebben we dit probleem niet meer gehad. Wat we vooral gemerkt hebben, is dat de SwitchBot Lock Pro snel reageert als je opdracht geeft om het slot te openen of te ontgrendelen. Ook het draaien van de sleutel zelf gaat redelijk snel. Qua geluid komt het slot niet boven de 70 decibel uit, dus dat is ook goed te doen.

Het slot openen via de SwitchBot-app gaat in onze ogen wel wat omslachtig. Er verschijnt een grote knop in beeld en zodra je daarop tikt moet je eerst nog een keuze maken of je het slot wil vergrendelen of de dagschoot wil openen (indien het slot zelf al ontgrendeld is). Er is geen aparte knop waarmee je meteen de dagschoot kan openen, waardoor je vaak een extra handeling moet doen.

Een ander nadeel van de app zelf, is het uitnodigen van gezinsleden om ook toegang te krijgen tot het slot. Iedereen heeft een eigen SwitchBot-account nodig. Dat is op zich niet het grootste probleem. Een nadeel dat wij ervaren hebben, is dat uitgenodigde leden geen beheerdersrechten kunnen krijgen. Ze kunnen het slot dus wel ontgrendelen en vergrendelen, maar geen instellingen aanpassen of automatiseringen aanmaken. Dat kan alleen de beheerder en dat is degene die het slot toegevoegd heeft aan zijn of haar account. We hadden op z’n minst een optie gewild waarmee je de rol van een medebewoner kon wijzigen, maar dat ontbreekt.

Dat geeft ook beperkingen bij het gebruik van de keypad. Een medebewoner kan niet zelf via zijn of haar eigen app en account een toegangscode instellen of een vingerafdruk toevoegen. Dit moet altijd via het account en het toestel van de beheerder en dat maakt het gebruik met meerdere mensen toch wat onhandig. Het is ook niet mogelijk om bij een keypad per gebruiker een code of vingerafdruk in te stellen. Je kan wel meerdere codes en vingerafdrukken toevoegen, maar deze zijn niet gekoppeld aan een specifiek persoon. Je kan dan dus ook niet in een soort tijdlijn zien wie er wanneer binnen gekomen is, aan de hand van een toegangscode. Dat kan met het Yale Linus-slot bijvoorbeeld wel. Er is bij de SwitchBot overigens wel een tijdlijn in de vorm van een logboek, maar je ziet daar niet wie het slot ontgrendeld of vergrendeld heeft.

Draaiknop is ook drukknop

Een handige extra van de SwitchBot Lock Pro is dat de draaiknop tegelijkertijd een drukknop is. Daarmee kun je het slot eenvoudig met een druk op de knop op slot doen. Hoewel je dit natuurlijk ook kan automatiseren, is het toch wel handig dat je met een druk op de knop ‘s avonds laat de deur op slot kan doen. Dat is wat handiger dan dat je aan de draaiknop moet draaien. Overigens is er wel sprake van een beveiligingsprobleempje met betrekking tot deze functie.

Standaard staat de drukknop zo ingesteld, dat je het slot er zowel mee ontgrendelt als vergrendelt. Dat betekent dat iemand in theorie van buitenaf relatief eenvoudig het slot kan openen, door bijvoorbeeld via de brievenbus via een gebogen stok de knop in kan drukken om het slot te openen. We adviseren daarom om de druktoets op alleen vergrendelen te zetten. Je hebt ook nog de optie om te kiezen voor een of twee keer drukken. Je kunt de sneltoets ook in zijn geheel uitschakelen.

SwitchBot Lock Pro in HomeKit

Zoals gezegd heb je een SwitchBot-hub nodig om het slot in HomeKit te kunnen gebruiken. Dit werkt via Matter, de relatief nieuwe smart home-standaard. We vonden het toevoegen van het slot aan HomeKit wel wat omslachtig. Nadat we de hub gekoppeld en ingesteld hadden, ging het toevoegen van de hub aan HomeKit wel relatief eenvoudig via de meegeleverde Matter-code. Maar om het slot zelf in HomeKit te krijgen, moet je dit eerst nog aanvinken in de SwitchBot-app. Via de instellingen van de hub in de SwitchBot-app moet je eerst naar de Matter-instelling, waar je vervolgens de subapparaten (in dit geval het slot) kan toevoegen aan de Woning-app. Eenmaal ingesteld heb je er verder geen omkijken naar, maar het proces voelde voor ons wat omslachtig.

Eenmaal gekoppeld, werkt het slot ook goed en snel in HomeKit. De vergrendeld/ontgrendeld-status wordt snel en accuraat doorgegeven en ook de reactietijd is goed, net als in de SwitchBot-app zelf. Wat ons wel opviel is dat bij de informatie van het slot (fabrikant, serienummer, firmware, etcetera) simpelweg “unknown” staat aangegeven. Een kniesoor die daarop let, maar we vonden het toch het vermelden waard.

Officieel wordt de Matter-functie in de SwitchBot-app nog als beta aangemerkt, maar in het gebruik merk je daar gelukkig niks van.

Extra accessoires SwitchBot Lock Pro

Zoals gezegd kun je voor de SwitchBot Lock Pro nog extra accessoires bijkopen. Naast de hub hebben wij ook de keypad getest. Deze werkt snel en accuraat en heeft een mooie afwerking. De toetsen voelen niet goedkoop aan, maar dat mag ook wel voor een prijs van zo’n €80,-. De keypad heeft wel meteen een ingebouwde vingerafdrukscanner, die in onze test ook snel en accuraat werkt. De keypad kan wel een waardevolle toevoeging zijn, voor extra snelle toegang. Het is ook mogelijk om het slot met NFC te ontgrendelen als je een keypad hebt, maar er is helaas geen ondersteuning voor Apple’s huissleutels in Wallet. Voor NFC-ontgrendeling heb je overigens wel apart verkrijgbare NFC-tags nodig.

De vier AA-batterijen in de SwitchBot Lock Pro hebben een batterijduur van zo’n negen maanden. Daarna zul je de batterijen dus moeten vervangen. Helaas zit er geen oplaadbare accu bij, maar daar is de prijs van het slot dan ook naar. De makers hebben duidelijk gekozen voor een zo betaalbaar mogelijk slot, al verwachten we voor een slot het woordje Pro in de naam toch wel een oplaadbare accu.

Score 8 SwitchBot Lock Pro €139,99 Voordelen + Eenvoudige installatie

Snelle reactietijd

Veel manieren om slot te ontgrendelen en vergrendelen

Handige drukknop (maar kies voor je eigen beveiliging wel de juiste instelling)

Lage instapprijs (zonder accessoires)

Accessoires relatief goedkoop Nadelen - Hub vereist voor Matter/HomeKit-ondersteuning

App is wat onduidelijk, met soms onjuiste en vreemde vertalingen en instructies

Slot zelf is wel erg fors

Werkt op vier AA-batterijen, oplaadbare accu los verkrijgbaar

Beperkingen voor gezinsleden, niet aan te merken als extra beheerders

Conclusie SwitchBot Lock Pro review

De SwitchBot Lock Pro is in veel opzichten een handig slim deurslot, zeker als je kijkt naar de prijs. Voor nog geen €140,- haal je een betrouwbaar slim deurslot in huis, die je via de app kan bedienen. Maar wil je als Apple-gebruiker meer of wil je ook op afstand ontgrendelen, dan moet je wel de SwitchBot-hub in huis hebben. Ook voor andere extra’s zoals een oplaadbare accu of een keypad moet je extra betalen, waardoor het totaalpakket wel flink kan oplopen. Maar de startprijs voor enkel het slot maakt hem wel extra toegankelijk.

We vinden vooral dat het slot snel reageert en prettig werkt in het gebruik. De veelzijdigheid qua ontgrendelingsmethodes is een pluspunt, al moet je voor alle opties wel veel accessoires in huis halen. De drukknop is een handige extra, omdat je zo extra snel handmatig het slot kan vergrendelen. Maar vergeet dan niet om de instellingen langs te lopen, omdat de standaardinstelling de drukknop het slot ook ontgrendelt. Daardoor kan iemand met kwade bedoelingen bijvoorbeeld via de brievenbus eenvoudig het slot vanuit buitenaf openen.

Toch zijn er ook nadelen. Dat je een apart verkrijgbare hub nodig hebt voor ondersteuning voor HomeKit vinden we spijtig, zeker voor een slot dat zichzelf pro noemt. Een ander nadeel is het formaat van het slot. Hoewel hij qua hoogte nog redelijk compact is, vinden we hem qua diepte toch wel erg fors en daardoor ook wat zwaar. Dat komt met name doordat je de batterijen er recht in schuift. Doordat het slot wat ver uitsteekt, kan dit voor sommige deuren wat onhandig zijn.

De grootste nadelen vinden we in de app. Deze is op bepaalde punten qua bediening wat onlogisch en ook zijn sommige opties niet goed of slecht vertaald, wat meer zorgt voor verwarring dan duidelijkheid van de mogelijkheden. Ook de mogelijkheden van gezinsleden zijn beperkt en dat vinden we toch wel jammer.

