In de Woning-app voor HomeKit kun je notities toevoegen. Zo kun je bijvoorbeeld aanwijzingen geven voor bezoekers, zoals de toegangscode van een digitaal slot. Hoe je notities maakt in de Woning-app lees je hier!

Woning-app notities

Je kunt gemakkelijk anderen toegang geven tot je HomeKit-accessoires via de Woning-app. Geef je vrienden, huurders of bezoekers toegang tot je woning, dan weten ze misschien niet altijd de weg. Ze weten niet hoe je bepaalde kamers hebt genoemd of welke regels er gelden, bijvoorbeeld dat er na 22:00 uur geen muziek meer mag worden gespeeld. Je kunt dit oplossen door een notitie achter te laten in de Woning-app.

HomeKit: notitie maken

Open de Woning-app. Ga naar het tabblad Woning. Tik linksboven op het huisicoon. Tik op Woninginstellingen. Kies je huis. Heb je maar één huis, dan krijg je de woninginstellingen meteen te zien. Blader helemaal omlaag naar Woningnotities. Schrijf of plak de tekst. Tik op Gereed als je klaar bent.

Notitie bekijken in HomeKit

Ben je klaar met het toevoegen van notities, dan kunnen anderen deze notitie zien door naar het betreffende scherm te bladeren. Wat je invult is naar eigen keuze, maar je zou het kunnen gebruiken voor toegangscodes en instructies om binnen te komen. Ook kan het handig zijn om te laten weten hoe bepaalde opdrachten gegeven moeten worden.

Verhuur je je huis, dan zou je er huisregels in kunnen opnemen of telefoonnummers die de huurders kunnen bellen als er problemen zijn. Het notitieveld is misschien niet zo gemakkelijk te vinden, maar het gaat dan ook vooral om info die je niet dagelijks hoeft te raadplegen. Ben je de code of de contactinfo vergeten, dan kunnen mensen het toch snel even opzoeken in de app.

Meer tips voor de Woning-app

