Op zoek naar een slimme tandenborstel met iPhone-app, die je poetsgedrag analyseert en spelletjes bevat om het poetsen leuker te maken? In dit artikel zetten we connected tandenborstels voor je op een rijtje. Welke slimme tandenborstels kun je kopen en welke apps zijn er?

Slimme tandenborstels met iPhone-app

Je hebt in je smart home misschien al slimme verlichting of een weegschaal met iPhone-koppeling. Bedien je graag alles met je iPhone, dan zijn er nog veel meer mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan slimme tandenborstels, waarmee je via je iPhone inzicht krijgt in je poetsgedrag. Daarmee leer je beter poetsen en dat betaalt zich terug in minder tandartskosten. Maar welke slimme tandenborstels voor je iPhone zijn er?

Dit zijn de belangrijkste merken voor slimme tandenborstels:

Oral-B slimme tandenborstels

Eén van de bekendste merken als het gaat om elektrische tandenborstels is Oral-B. Het assortiment is behoorlijk ruim en een groot deel biedt de mogelijkheid om verbinding te maken met je iPhone. Oral-B heeft drie series die werken met de app: Genius en Smart. De Genius-modellen hebben poetsdetectie, waardoor ze zien welk gedeelte van je gebit je poetst. Er zit soms ook een smartphonehouder bij, zodat je deze op de badkamerspiegel kan bevestigen en zo kan zien of je goed poetst. Met de Smart-serie kan je ook poetsroutines instellen.

De nieuwste ontwikkeling is Oral-B iO, waarbij gebruik wordt gemaakt van kunstmatige intelligentie. Deze tandenborstels bevatten sensoren, die detecteren of je alle 16 zones van je gebit wel goed poetst. Deze tandenborstels verschijnen in de zomer van 2020 maar zijn wel vrij prijzig.

Ook op de eerdere modellen van Oral-B vind je allerlei handige extra’s. Alle poetsbeurten worden in de ingebouwde kalender bijgehouden, dus je ziet meteen op welke dagen je allemaal gepoetst hebt. Voor kinderen is er de Fun Zone, die het poetsen leuker moet maken. Dit zijn een soort Snapchat-filters en door meer te poetsen speel je meer filters vrij. Je kan je poetssessie zelfs opslaan als gif en deze vervolgens delen.

Let op dat de Pro-modellen geen smartphone-functies hebben, alleen de Smart, Genius en iO.

Voordelen:

Extreem veel keuze uit modellen, kleuren en uitvoeringen

Er verschijnen regelmatig nieuwe modellen met weer nieuwe functies (dit kan ook frustrerend zijn)

Marktleider, “dus het moet wel goed zijn”

Speciale modellen voor kinderen en tieners

Nadelen:

Geavanceerde modellen zijn vrij prijzig

Je kunt de tandenborstel maar met één smartphone koppelen

Philips Sonicare slimme tandenborstels

Philips heeft al jaren de Sonicare-lijn, een reeks van elektrische tandenborstels met sonische trillingen. Deze tandenborstels zijn het meest herkenbaar aan het meegeleverde oplaadglas: het is te gebruiken als beker om je mond mee te spoelen je kunt er ook de tandenborstel draadloos mee opladen. De Philips Sonicare-app werkt met enkele tandenborstels uit het assortiment: de DiamondClean Smart, DiamondClean 9000, ExpertClean en FlexCare Platinum Connected. De app houdt bij waar je poetst en legt de nadruk op de probleemgebieden van je gebit. De app geeft tips op basis van jouw poetsgedrag en door een doel in te stellen weet je waar je voor poetst.

Het prijsverschil zit hem vooral in de meegeleverde accessoires en verbonden functies. De DiamondClean Smart kan verbinden met speciale poetsstanden via de app en wordt geleverd met het eerder genoemde oplaadglas en extra opzetborstels. Heb je genoeg aan de basisfuncties, dan is de FlexCare Platinum Connected-serie genoeg.

Voordelen:

Beker is tevens oplader

Keuze uit meerdere modellen

Nadelen:

Beperkt aantal modellen

Sonische techniek betekent dat borstelkop minder beweegt

Focus bij Philips ligt op heel veel producten, terwijl het bij de andere twee fabrikanten core-business is

Colgate Smart E1

Colgate is één van de nieuwere spelers op het gebied van slimme tandenborstels, maar de technologie die ze gebruiken is niet helemaal nieuw. Die is namelijk ontwikkeld door Kolibree en wordt al een aantal jaren toegepast in slimme tandenborstels. De Colgate Smart E1 (ca. 100 euro) is exclusief verkrijgbaar bij de Apple Store en werkt via de Colgate Connect-app. Opmerkelijk is dat dit de goedkoopste tandenborstel is die we bespreken, terwijl deze in de ‘dure’ Apple Store wordt verkocht.

De tandenborstel heeft allerlei sensoren, die je positie en poetsrichting registreren. Hoe vaker je de tandenborstel gebruikt, hoe beter de aanbevelingen zijn om je poetsgedrag te verbeteren. De app heeft een uitgebreide coach die tips geeft tijdens het poetsen. Alle gegevens worden verzameld in het dashboard. Voor kinderen zijn er spelletjes voor tijdens het poetsen, zodat het verzorgen van de tanden leuker wordt.

Net als de tandenborstels van Philips maakt de Colgate Smart E1 gebruik van sonische trillingen. Dit is wel even wennen als je de veel heftiger bewegende borstels van Oral-B gewend bent. Bij Colgate staat de borstel vrijwel stil en zorgen de sonische trillingen ervoor dat het vuil wordt ‘weggetrild’. De tandenborstel werkt bovendien met ResearchKit, zodat je een bijdrage kan leveren aan tandheelkundig onderzoek.

Voordelen:

Licht van gewicht

Goedkoop

Aanbevelingen worden steeds beter

Nadelen:

Keuze uit slechts één model

Sonische techniek betekent dat borstelkop minder beweegt

Bekijken: Colgate Smart E1 bij de Apple Store (ca. 100 euro)

