De Franse fabrikant Netatmo kondigt vandaag een Slim Deurslot aan, met bijbehorende sleutels. Het slot is geschikt voor Europese cilinders met een dikte van maximaal 10 centimeter en is geschikt voor HomeKit. Maar de verbinding met Bluetooth is niet optimaal.

Het slimme deurslot van Netatmo heeft een lange voorgeschiedenis. Begin 2020 werd er al over gesproken, met de belofte dat-ie eind 2020 in Europa beschikbaar zou komen. Inmiddels is het drie jaar later en is het slot klaar voor de markt. Netatmo heeft een wat andere insteek gekozen dan veel andere fabrikanten, door het slot te leveren met NFC-sleutels. Ook heeft het slot geen verbinding met internet.

Eigenzinnige insteek

Er zijn al enkele slimme deursloten, waarvan Nuki de bekendste is voor HomeKit-gebruikers. Daarnaast hebben we onlangs het Yale-deurslot getest. Bij de meeste kun je het deurslot over een bestaande cilinder installeren, zodat je je huidige sleutels kunt blijven gebruiken. Bij Netatmo is dat niet het geval. Bij het Netatmo-deurslot moet je ook de cilinder vervangen. De fabrikant heeft voor een vrij unieke insteek gekozen:

Het slot werkt met speciale NFC-sleutels en dus niet met normale sleutels

Het slot heeft geen motor, je moet handmatig de sleutel ronddraaien

Het slot is niet connected en is dus niet verbonden met internet

De verbinding werkt altijd via Bluetooth (er is geen wifi- en Thread/Matter-support)

Openen met speciale NFC-sleutel

Je kunt het slot alleen openen met de sleutels en dus niet met alternatieve oplossingen zoals een vingerafdrukscanner of een cijfercode, zoals je bij andere fabrikanten ziet. Dit is gedaan om het zo simpel mogelijk te houden voor de doelgroep. Er zit ook geen motor in, zodat je geen batterijen hoeft op te laden. Je zult het slot steeds handmatig moeten openen met de sleutels. Elk slot is te koppelen met 300 sleutels en elke sleutel is te koppelen met 80 sloten, dus het is ook geschikt voor vakantieparken of zorginstellingen. Het deurslot communiceert alleen via een versleutelde Bluetooth-verbinding met de smartphone van de gebruiker en je zult dus altijd in de buurt van het deurslot moeten staan. Er zal nog wel worden gekeken naar Thread-ondersteuning, maar de huidige hardware is hier niet geschikt voor en is ook niet achteraf te upgraden. WiFi zal waarschijnlijk nooit worden ondersteund, om de kans op cyberinbraakpogingen te minimaliseren.

Netatmo deurslot werkt met HomeKit

Het Netatmo slimme deurslot heeft HomeKit-ondersteuning, maar werkt niet met Google Home en Alexa worden. Dat is een bewuste keuze, omdat Google Home en Alexa altijd via de cloud werken. Op dit moment is er alleen een lokaal werkende iOS-app, die op een later moment zal worden aangevuld met een lokaal werkende Android-app. Je kunt HomeKit-automatiseringen gebruiken, maar alleen op lokaal niveau. Je kunt bij binnenkomst zorgen dat de lampen aan gaan en dat bij vertrek de verwarming omlaag gaat, maar op afstand automatiseringen uitvoeren, is er niet bij.

Elk deurslot is voorzien van een Secure Element, om te zorgen dat je alleen met de juiste sleutels de deur kunt openen. Je moet binnen het bereik van het deurslot zijn om nieuwe sleutels toe te voegen. Een zogenaamde ‘property card’ is nodig om te kunnen bewijzen dat jij eigenaar/beheerder van het slot bent. Verder is het zo dat de NFC-sleutels niet te dupliceren zijn en een uniek ontwerp hebben. Bij verlies of diefstal van de sleutels kun je ze gelukkig wel meteen in de Netatmo-app blokkeren, zonder dat je bij het deurslot hoeft te staan. Een slotenmaker hoeft er niet meer aan te pas komen, want die kan (waarschijnlijk) niets met dit slot. Het is té goed beveiligd, is niet geschikt voor lockpicking, is niet met gereedschap kapot te krijgen en is zodanig gebaseerd op proprietary technologie dat je alleen bij Netatmo terecht kunt als je buitengesloten bent.

De bijzondere aanpak van Netatmo heeft zowel voor- als nadelen. Je maakt je enerzijds afhankelijk van één fabrikant, maar het is tegelijk ook heel erg veilig. En als je meerdere sloten in huis hebt, kun je je sleutelbos lichter maken door nog maar één sleutel te gebruiken. We vroegen ons af hoe dit werkt als je iemand tijdens de vakantie wilt binnenlaten. Daar blijkt aan te zijn gedacht, waarbij de cloud toch nog wel een rol speelt. Je kunt via de Home + Security app van Netatmo iemand tijdelijk toegang geven tot het huis. De bezoekers krijgen toegang door op hun eigen smartphone de app Home + Guest te downloaden. Een account of wachtwoord is niet nodig. De beheerder kan op elk moment de toegang weer intrekken.

Compatibiliteitscheck

Het deurslot werkt op 4 AAA-batterijen die zijn meegeleverd. Daarmee gaat het slot een jaar lang mee, waarbij je een maand van tevoren een melding krijgt dat het tijd wordt om de batterijen te vervangen. Ook geeft het slot een piepje bij ontgrendelen als de batterijen bijna leeg zijn. Ben je toch nog heel vergeetachtig en is de batterij volledig leeg gegaan, dan kun je via de micro-usb-aansluiting aan de buitenkant het slot tijdelijk van stroom voorzien.

Ben je door deze eigenzinnige aanpak geïntrigeerd geraakt, dan kun je kijken of het Netatmo-deurslot op jouw deur past door een aantal vragen te beantwoorden in een online check. Er gelden een aantal voorwaarden: zo moet het slot voldoende ver van de deurrand zijn aangebracht. Ook moet je deur een bepaalde dikte hebben (maximaal 10 cm). In de verpakking vind je verlengstukken van 30 en 35 mm. Past dit niet, dan kun je een los verlengstuk kopen waarbij je de keuze hebt uit 40 mm of 45 mm.

Netatmo slim deurslot is uitgebreid getest

Het slimme deurslot van Netatmo is EU-gecertificeerd en is dus ook erg geschikt voor Europese deuren. Hij is gemaakt van roestvrij staal en verstevigd met een anti-boorplaat en drie veiligheidspinnen, voor optimale beveiliging. Ook voldoet hij aan de EN15684-norm en is het SKG-IKOB keurmerk gecertificeerd. Hiermee schikt het slot ook voer het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Daarnaast zijn het Franse IT-beveiligingsbedrijf Synacktiv en het Duitse onderzoeksinstituut AV-TEST betrokken geweest bij de ontwikkeling, om bijvoorbeeld te testen of het slot gehackt kon worden. Netatmo belooft dan ook dat het slot veilig is tegen fysieke inbraakpogingen en cyberaanvallen. Ook is er met boormachines en ander gereedschap getest of het slot open te maken is en dat bleek niet het geval.

Prijs en verkrijgbaarheid Netatmo Slim Deurslot

Het Netatmo Slim Deurslot en de bijbehorende sleutels zijn vanaf 10 oktober 2023 beschikbaar. Het gaat om een vaste prijs, zonder dat er een eigen hub of iets dergelijks nodig is. Voor bediening via HomeKit is uiteraard wel een woninghub vereist. Dit moet een HomePod of Apple TV zijn, die voldoende dicht bij de voordeur staat om continu Bluetooth-verbinding te kunnen maken. Er zijn geen maandelijkse of jaarlijkse abonnementskosten voor dit deurslot, dus je bent in één keer klaar.

In het pakket van €379,99 vind je het slot, 3 sleutels, 4 AAA-batterijen, twee verlengstukken van 30/35mm en een zogenaamde ‘property card’ waarmee je kunt bewijzen dat je eigenaar bent.

Netatmo Slim Deurslot: €379,99

Sleutels 3 stuks: €99,99

Sleutel per stuk: €39,99

Verlengstuk 40 mm: €29,99

Verlengstuk 45 mm: €29,99

Netatmo gaat de producten verkopen via Coolblue en tink, maar daar zagen we ze nog niet in de schappen liggen.

Lees ook de eerdere aankondiging van dit slimme deurslot in 2020. Of duik in onze Yale-deurslot review.