HomeWizard P1 Energy Meter

In deze tijden met flink stijgende energieprijzen is het goed om na te denken over je eigen verbruik. Wat verbruik je precies aan stroom en gas? Wat zijn je energiekosten? Wat is mijn sluipverbruik? En op welke energiekosten kun je besparen? De Homewizard P1 wifi Energiemeter is een dongle waarmee je realtime inzicht krijgt in je energieverbruik.

Je sluit deze dongle aan op je slimme meter en krijgt via de HomeWizard Energy-app cijfers en grafieken te zien, zodat je trends kunt ontdekken en mogelijke sluipverbruikers kunt opsporen.

De HomeWizard P1 Energy Meter kost €24,95 via de website van de fabrikant. Dat is goedkoper en makkelijker dan veel andere oplossingen, die bijvoorbeeld gebruik maken van een Raspberry Pi. In onze uitgebreide HomeWizard P1 Energy review lees je er meer over.