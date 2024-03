De geruchten gingen al dat de WWDC van dit jaar in het teken zou staan van AI en nu heeft Apple dit zelf ook overduidelijk laten doorschemeren. Dit is wat Apple daar zelf over zegt.

Op 10 juni 2024 start Apple’s jaarlijkse WWDC, de grote ontwikkelaarsconferentie waarin Apple de nieuwste software-updates aankondigt en misschien ook nog wat nieuwe hardware onthult. De afgelopen maanden kwamen er vanuit het geruchtencircuit al meerdere berichten dat Apple tijdens de WWDC haar plannen rondom generatieve AI zou gaan onthullen. Doorgaans verklapt Apple van tevoren zelf weinig over de inhoud van aankomende presentaties, maar deze keer is dat wel anders. Met deze woorden zegt verklapt Apple de inhoud van de WWDC.

Apple verklapt inhoud WWDC

Greg Joswiak, Apple’s marketingman, plaatst zoals gebruikelijk bij een nieuw Apple-event een bericht op X (Twitter). Meestal zit daar een video of gif bij, zoals deze keer ook het geval is. Maar met zijn woorden “it’s going to be Absolutely Incredible” laat hij duidelijk doorschemeren wat het onderwerp van de WWDC 2024 wordt. Het is namelijk niet zonder reden dat Absolutely Incredible met hoofdletters geschreven wordt, want samen vormt dit de afkorting AI.

Veel AI-functies, maar geen chatbot

Hoe die AI-functies van iOS 18 er dan precies uit gaan zien, verklapt Apple nog niet. Volgens Bloomberg gaat het om “proactieve functies die gebruikers assisteren in het dagelijks leven”. Dat blijft een beetje vaag, maar vermoedelijk wordt Siri in ieder geval een stuk slimmer, krijgt de Foto’s-app nieuwe AI-functies voor fotobewerking en meer. We gaan AI vermoedelijk in de gehele iOS 18-update terugzien, in talloze onderdelen van het besturingssysteem.

Wat we overigens (nog) niet gaan zien, is een eigen AI-chatbot, zo zegt Bloomberg. Hoewel Siri wel slimmer gaat worden en tot meer in staat zal zijn, komt er geen Chat-GPT-achtige functie van Apple zelf. Apple voert daarentegen gesprekken met onder andere Alphabet en OpenAI voor het integreren van Google’s chatbot Gemini en/of Chat-GPT. Maar hoe en in welke vorm, dat moeten we nog afwachten.

Meer hints in de WWDC uitnodiging

Apple’s uitnodiging van de WWDC laat verder weinig aan de verbeelding over. Het enige wat we er nog uit kunnen afleiden, is dat de kleuren van Siri erin terugkomen. De letters zijn afgebeeld in dezelfde blauwe, paarse, groene en roze tinten als de bekende Siri-animatie. Dus dat Apple’s eigen stemassistent een rol gaat spelen tijdens de WWDC, zal geen verrassing zijn. Verder valt op dat de twee W’s helemaal aaneengeschreven zijn en dat ze samen meer op drie V’s lijken. Of hier nog een verborgen boodschap in zit, moet na de aankondigingen blijken.

Tijdens de WWDC onthult Apple in ieder geval iOS 18, watchOS 11, macOS 15 en de andere software-updates. In alle nieuwe versies zal AI dus een rol spelen, al verwachten we dat we het in iOS 18 en iPadOS 18 het meeste terug gaan zien. Verder krijgt iOS 18 nog een vernieuwd beginscherm en wordt er misschien nog nieuwe hardware aangekondigd, zoals een nieuwe Mac Studio of Mac Pro met M3 Max/Ultra-chip.