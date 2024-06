De losse Passwords-app zal te vinden zijn in iOS 18, iPadOS 18 en macOS 15, meldt Mark Gurman van Bloomberg. Het wordt een eenvoudige manier om toegang te krijgen tot de opgeslagen inloggegevens van iCloud Sleutelhanger. Er is al een ingebouwde functie voor wachtwoorden in de besturingssystemen van Apple, maar die is verborgen in de Instellingen-app. Voor mensen die er niet mee bekend zijn, kan het lastig zijn om de opgeslagen wachtwoorden terug te vinden, terwijl een losse app meteen duidelijkheid verschaft. Bovendien wil Apple met de wachtwoorden-app gebruikers aanmoedigen om sterke wachtwoorden te gebruiken en te voorkomen dat steeds hetzelfde wachtwoord wordt hergebruikt.

Losse wachtwoorden-app in iOS 18

In de loop van de jaren heeft Apple steeds meer wachtwoordfuncties toegevoegd. Zo kun je nieuwe, willekeurige wachtwoorden laten genereren door Apple, die je vervolgens gebruikt bij het aanmaken voor een nieuw account. Ook kun je eenmalige aanmeldcodes ontvangen, wachtwoorden direct in Safari laten invullen en accounts aanmaken zonder daarbij je gebruikersnaam bekend te maken. Ook voerde Apple recent nog gezinswachtwoorden in, waarbij je de wachtwoorden van bijvoorbeeld Netflix en Disney+ gemakkelijk kunt delen binnen het gezin.

Op de iPhone schakel je iCloud Sleutelhanger aan via de iCloud-instellingen:

Net als bij het bestaande onderdeel Wachtwoorden in de Instellingen-app, zal de nieuwe wachtwoordenapp van Apple gebruik maken van iCloud Keychain. Daarmee worden de inlog- en wachtwoordgegevens ook gesynchroniseerd tussen je Apple-apparaten. De app komt beschikbaar op alle platforms van Apple, waaronder iPhone, iPad, Mac en Vision Pro. Later zal de app ook beschikbaar komen op Windows-pc’s.

Je kunt met de app aanmeldgegevens voor websites bewaren, maar ook Passkeys en wachtwoorden voor wifi-netwerken. Deze zijn opgesplitst in verschillende categorieën, zoal ook bij 1Password en andere wachtwoord-apps van derden het geval is. Gegevens uit de app kun je automatisch laten invullen als je probeert ergens in te loggen. De komst van de app zal wel een schok teweeg brengen bij makers van bestaande wachtwoorden-apps, die opeens hun bestaansrecht in gevaar zien komen. Dat gebeurde vorig jaar met dagboeken-apps, die door de komst van Apple’s eigen Dagboek-app opeens harder moesten gaan werken aan unieke functies.