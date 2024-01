Volgens Mark Gurman van Bloomberg wordt iOS 18 de grootste update ooit in de geschiedenis van de iPhone. Waar hebben we dat eerder gehoord?

“Mij is verteld dat het nieuwe besturingssysteem binnen Apple wordt gezien als een van de grootste iOS-updates – zo niet de grootste – in de geschiedenis van het bedrijf”, meldt Gurman in zijn nieuwsbrief. Om te begrijpen wat daarmee wordt bedoeld hoeven we niet ver in de tijd terug te gaan: vorig jaar was watchOS 10 volgens Apple immers “de grootste update ooit” sinds de introductie van de Apple Watch. In watchOS 10 kregen diverse apps en onderdelen van de interface een make-over. Wat iOS 18 betreft kunnen we over twee functies al vrijwel zeker zijn: er zitten heel veel AI-functies in en RCS voor de Berichten-app komt eraan.

iOS krijgt elk jaar een update, maar het is alweer een tijdje geleden dat er een echt grote update was. Eén van de grootste updates in de geschiedenis van de iPhone was iOS 7, toen het oude design met houtstructuren en stiksels werd vervangen door een zogenaamd ‘flat design’ zonder poespas. Bij iOS 18 verwachten we geen grote nieuwe designtrends, maar vooral interne aanpassingen waardoor de iPhone nog prettiger in gebruik wordt.

Software-topman Craig Federighi tijdens WWDC 2023.

iOS 18 zit propvol nieuwe AI-functies

De aankondiging van iOS 18 (codenaam: Crystal) vindt zoals gebruikelijk plaats in juni, tijdens WWDC 2024. In november meldde Bloomberg al dat iOS 18 naar verwachting de “meest ambitieuze” update in jaren zou worden en in januari blijkt dat sentiment niet te zijn veranderd. Apple zou van plan zijn een hoop nieuwe functies op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) toe te voegen. Daarnaast zegt Gurman dat er “nog veel meer” naar de iPhone komt. Hij is van plan de komende maanden meer details te delen.

Eerder meldde de Bloomberg-reporter dat Apple een aantal nieuwe AI-functies plant, namelijk:

Een vernieuwde versie van Siri, die intelligenter is en gebruik kan maken van een nieuw AI-systeem op basis van grote taalmodellen (LLM’s).

AI-functies in de Berichten-app, om vragen te beantwoorden en zinnen automatsich aan te vullen. Nieuwe AI-functies in Apple Music om automatisch gegenereerde afspeellijsten te maken, op basis van persoonlijke voorkeuren.

Generatieve AI-functies in de iWork-apps, waaronder Keynote en Pages.

Meer mogelijkheden in de Opdrachten-app, zodat je slimmere automatiseringen kunt maken.

Generatieve AI-functies in Xcode om te zorgen dat ontwikkelaars sneller apps kunnen schrijven.

iOS 18 krijgt RCS-support

Een wat kleinere toevoeging is de ondersteuning voor RCS op de iPhone. Dit is een cross-platform berichtenstandaard als vervanger van SMS. Hiermee wordt het gemakkelijker om te communiceren met Android-gebruikers. Apple kondigde in november 2023 aan dat RCS-support toegevoegd zou worden aan de Berichten-app en noemde een tijdsplanning van “later in 2024”. We vermoeden dat het in iOS 18 zal zitten.

In iOS 17.4 zijn al veel aanpassingen voor EU-wetgeving doorgevoerd, maar het is mogelijk dat er in iOS 18 nog een paar aanpassingen op dit gebied bij komen, ook voor landen buiten de EU. Zo heeft Apple onlangs bekendgemaakt dat cloudgamingdiensten (onder bepaalde voorwaarden) voortaan zijn toegestaan op de iPhone.