WWDC 2024 zal volgens Bloomberg alleen over software gaan. Er is geen nieuwe hardware gepland, zo blijkt uit geruchten. Je hoeft dus niet op nieuwe Macs of een Apple TV te rekenen.

WWDC draait natuurlijk vooral om software, maar er wil ook nog wel eens een hardware-aankondiging tussendoor komen. In 2024 hoeven we daar in ieder geval niet op te rekenen, zegt Mark Gurman van Bloomberg. Vorig jaar werd de 15-inch MacBook Air onthuld en voor dit jaar gingen er geruchten dat er misschien een vernieuwde Apple TV aan zat te komen. De kans op een nieuwe Mac Studio of een Mac Pro met M4-chip was eigenlijk wel wat verkeken, aangezien deze waarschijnlijk de M3-chip overslaan en de extra krachtige varianten van de M4 Max/Ultra nog niet klaar zijn.

In plaats daarvan zal Apple zich volledig richten op alle aankondingen voor iOS 18 en de andere platformen. Er zal voor het eerst ook een grote update voor visionOS worden onthuld. Gurman schrijft “Er staat geen hardware gepland om te worden aangekondigd op WWDC. Tenzij Apple onverwacht een nieuw apparaat aankondigt dat later wordt uitgebracht. Om eerlijk te zijn: dat verwacht ik niet.” Gurman suggereerde eerder dat er misschien toch een vernieuwde Apple TV aan zat te komen. Deze zou dan een verbeterde processor bevatten ten opzichte van de A15 Bionic van het huidige model. Ondertussen suggereerde analist Ming-Chi Kuo dat Apple een camera wilde inbouwen voor FaceTime-gesprekken, zodat je niet langer de camera van je iPhone nodig hebt. Maar ook dat kunnen we voorlopig wel vergeten. Apple heeft in sommige landen wel de prijs van de Apple TV iets verlaagd, maar dit is geen enkele aanwijzing dat er snel een opvolger komt. En veel vernieuwingen in tvOS 18 verwachten we ook niet.

Dus ook geen nieuwe Macs op WWDC

Volgens Gurman komen er pas in het najaar nieuwe Macs met M4 uit, waarbij de nadruk waarschijnlijk opnieuw sterk op AI ligt. Ook in de keynote van WWDC zal de term AI regelmatig vallen, maar je hebt volgens Gurman wel een recente iPhone Pro nodig om veel van de nieuwe AI-functies te kunnen gebruiken. Bij de Macs heb je minimaal een Apple Silicon-processor nodig. Apple wil in 2024/2025 alle Mac-producten upgraden naar de M4-chip. De duurdere MacBook Pro-modellen met krachtige M4-variant en de Mac mini met M4 zullen eind 2024 of begin 2025 verschijnen. En de Mac Studio en Mac Pro zijn daarna pas aan de beurt. Dit kan wel tot medio 2025 gaan duren.

WWDC gaat op 10 juni van start met de traditionele keynote op maandagavond 19:00 uur en natuurlijk zijn wij van de partij en houden we je op de hoogte van al het nieuws. Apple presenteert op de keynote-avond alle belangrijke software-updates en dezelfde avond kunnen ontwikkelaars al aan de slag met de beta’s. In de week van 11 t/m 14 juni zijn er diverse workshops die je ook wereldwijd online kunt volgen.