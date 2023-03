De meeste mensen zullen de AirPods gebruiken om er muziek mee te luisteren of films en series mee te kijken. Maar Apple’s oordopjes hebben meer in huis dan alleen het luisteren van audio. Gespreksversterking (Conversation Boost) helpt je al om iemand beter te verstaan en met Live Luisteren pikt je iPhone het geluid op en stuurt dit naar je AirPods. Je kunt daardoor al je AirPods als een soort gehoorapparaat gebruiken, maar Apple zou verder willen gaan. Mark Gurman schrijft in zijn nieuwste nieuwsbrief dat Apple werkt aan meer gezondheid- en gehoorfuncties voor de AirPods.



‘Meer gehoorfuncties voor AirPods’

Er gaan al jaren geruchten dat Apple werkt aan meer gezondheidsfuncties voor de AirPods. Zo zouden toekomstige AirPods je hartslag en temperatuur kunnen meten via je oor. Er werd eerder ook al gesproken over het kunnen gebruiken van de AirPods als gehoorapparaat, mede door de nieuwe oplaadcase van de AirPods Pro 2. Voordat dit model onthuld werd, werd gesuggereerd dat er een microfoon in de oplaadcase zou zitten die het geluid opvangt en naar de AirPods doorstuurt. Zover is het dus niet gekomen, maar Mark Gurman heeft goede hoop dat er wel degelijk nieuwe gehoorfuncties voor de AirPods aan komen.

Hij denkt dat Apple de AirPods “in de komende twee jaar gaat upgraden tot een gezondheidstool met de mogelijkheid om gehoordata of iets soortgelijks te ontvangen”. Daarvoor zou Apple ook de keuring van de FDA willen krijgen, waardoor het dus om meer serieuze gezondheidsfuncties gaat. FDA-keuring is bijvoorbeeld eerder al gegeven voor de ECG-functie van de Apple Watch en is noodzakelijk voor dergelijke medische adviezen. De AirPods zouden daardoor meer als vervanging van een gehoorapparaat kunnen functioneren. Er bestaan al zogenaamde MFi gehoortoestellen. Dat zijn meer traditionele gehoorapparaten die je kunt koppelen met je iPhone.

Bekijk ook Zo werken Made for iPhone-hoortoestellen: audio streamen en meer Dankzij de iPhone hebben gehoorapparaten veel meer functies gekregen. Je kunt je hoortoestel koppelen met je iPhone en de instellingen regelen. Maar ook zonder hoortoestel zijn er functies die je beter laten horen.

Het nadeel van AirPods als gehoorapparaat is dat het zichtbare apparaatjes zijn, terwijl er heel veel hele kleine hoortoestellen zijn die je nauwelijks ziet zitten en bedoeld zijn voor langdurig gebruik. Hoe dan ook lijkt gezondheid voor de AirPods een logische stap te zijn, zeker gezien er qua audiofuncties minder te innoveren is. Zijn er voor jou nog gezondheidsfuncties die je graag in de AirPods ziet? Laat het ons weten in de reacties.