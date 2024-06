Apple’s standaard Mail-app is een veelgebruikte app onder Apple-gebruikers, zowel op de iPhone en iPad als op de Mac. Maar de ontwikkelingen in die app gaan lang niet zo snel als bij andere veelgebruikte e-mailapps voor iPhone en iPad. Waar apps als Spark en Outlook al enige tijd diverse AI-functies hebben, ontbreekt dat nog in grote mate bij Apple. Maar in iOS 18 krijgt de Mail-app volgens AppleInsider diverse nieuwe AI-functies. De verbeteringen zouden ook gelden voor de Mail-app in macOS 15.

‘AI in Mail-app: slimme antwoorden en hulp van Siri’

Allereerst omschrijft de bron dat de zoekfunctie flink verbeterd zou worden. Daarbij wordt ook informatie uit de Contacten-app gebruikt, evenals gegevens als locatie en lokaal opgeslagen bestanden. Je zou daardoor betere zoekresultaten krijgen. Momenteel zoekt de Mail-app vooral op woorden die bijvoorbeeld in de e-mail zelf of in het onderwerp voor komen. Maar dat levert lang niet altijd het gewenste resultaat op.

De echte AI-functies zien we met de nieuwe functie genaamd Smart Replies. Dit zijn slimme antwoorden die door Apple’s AI-software gegenereerd zijn. Je zou Siri dan een antwoord kunnen laten opstellen op een inkomende e-mail, op basis van wat er in de ontvangen e-mail gezegd wordt. Dit zou vooral voor zakelijke gebruikers van pas komen, omdat je daarmee tijd bespaart.

Voor het opstellen van e-mails zou er ook een nieuw framework in de maak zijn voor het opstellen van een e-mail met behulp van Siri. Siri kan daardoor een bestaande tekst herschrijven. Je kan bijvoorbeeld vragen om een bepaalde tekst professioneler te laten maken. Andere AI-tools als ChatGPT hebben al dit soort functies.

Tot slot spreekt de bron ook nog verbeteringen in machine learning, waardoor de Mail-app inkomende e-mails beter kan categoriseren. Dit is mogelijk door de context van een e-mail te analyseren, zodat belangrijke e-mails herkend worden en niet zomaar tussen reclamemails staan. Er zijn verschillende categorieën die de Mail-app zou kunnen herkennen, waaronder commercie, social media en news. Siri kan ook nog e-mails samenvatten, zodat je sneller kunt zien welke e-mails je binnen gekregen hebt.

Er gaan de afgelopen weken al veel meer geruchten over nieuwe AI-functies in iOS 18, die je terug zou vinden in diverse standaardapps. Het is de verwachting dat nagenoeg elke standaardapp wel een AI-boost krijgt, al zal de een daar wat meer profijt van hebben dan de ander. Het definitieve antwoord weten we op 10 juni, want dan is Apple’s WWDC-presentatie. Lees ook welke aankondigingen je kan verwachten van de WWDC 2024.