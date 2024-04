Apple is van plan om later dit jaar een Rekenmachine-app voor de iPad uit te brengen. Dat zeggen bronnen tegen MacRumors.

Wordt dit het grote nieuws van het Apple-event op 7 mei? Waarschijnlijk niet, want volgens de geruchten komt de Rekenmachine-app pas in iPadOS 18 beschikbaar. We kunnen dus rekenen op een aankondiging tijdens WWDC 2024. Het is een behoorlijke mijlpaal: na meer dan 14 jaar wordt het eindelijk mogelijk om op de iPad een berekening uit te voeren. Dit geldt uiteraard alleen voor iPads die de update naar iPadOS 18 krijgen, dus op stokoude modellen zul je nog steeds aangewezen zijn op rekenmachine-apps voor de iPad die door derden zijn gemaakt. Aanraders zijn PCalc en Calcbot.

Het ontbreken van een officiële Rekenmachine-app op de iPad is een langlopende grap onder gebruikers. Het lijkt zo simpel om de app voor de iPad aan te passen voor het grotere scherm. Daarnaast is er een andere langgekoesterde wens onder iPad-gebruikers, namelijk de mogelijkheid om met meerdere gebruikersprofielen te werken. Die wens zal waarschijnlijk nooit werkelijkheid worden.

Vorige week werd al bekend dat macOS 15 een vernieuwde Rekenmachine-app zal bevatten, die samenwerkt met de Notitie-apps. Er wordt gesproken over de ‘grootste update in lange tijd’. De rekenmachine krijgt onder andere een aanpasbaar venster, een zijbalk met een overzicht van recente berekeningen en meer. Het lijkt er dus op dat Apple de Rekenmachine-app dit jaar wat grondiger gaat aanpakken, waarbij de vernieuwde Mac-app waarschijnlijk gebaseerd zal zijn op de nieuwe iPad-app.

De eerste bèta van iPadOS 18 wordt meestal direct na de WWDC keynote vrijgegeven, zodat we meteen kunnen controleren of de langverwachte Rekenmachine-app voor iPadOS erin zit.