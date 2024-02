Terwijl Microsoft, Google, Meta en veel andere techbedrijven volop inzetten op generatieve AI (kunstmatige intelligentie), is Apple de afgelopen twee jaar een stuk stiller op dit gebied. Dat pas enerzijds ook bij Apple als bedrijf: het gaat er niet om dat je de eerste bent, maar dat je het het beste doet. Anderzijds zijn investeerders teleurgesteld dat Apple nog nauwelijks iets heeft laten zien op dit gebied. Tijdens de investeerdersbijeenkomst hebben zij dan ook vragen gesteld aan Tim Cook op het gebied van generatieve AI. De Apple CEO gaf daarop (voor de tweede keer) een bevestigend antwoord, zonder al teveel te verklappen.

Tim Cook heeft zin in AI

Over het onderwerp generatieve kunstmatige intelligentie (AI), zoals bijvoorbeeld Chat-GPT, is Tim Cook kort maar duidelijk: Apple gaat dit jaar “baanbrekende nieuwe wegen inslaan” als het om dit gebied gaat. In welke vorm dit zal zijn, laat hij in het midden. Het is echter wel al de tweede keer dat Tim Cook zelf laat doorschemeren dat Apple meer in petto heeft dit jaar. Tijdens de laatste bespreking van de kwartaalcijfers, verklapte hij al dat Apple “ongelooflijk enthousiast” is over generatieve AI en dat er later dit jaar grote aankondigingen komen. Apple zou “een enorme hoeveelheid tijd en moeite” gestoken hebben in dit onderwerp. Apple zou vooral bezig zijn met AI-functies waar mensen echt iets aan hebben en niet omdat anderen ook op dit gebied toepassingen uitgebracht hebben.

Display content from Twitter Klik om inhoud van Twitter te tonen.

Learn more in Twitter’s privacy policy. Always display content from Twitter

Aandeelhouders waren bezorgd over Apple’s stilte rondom AI en wilden dat Apple een rapport uit zou brengen over het (ethisch) gebruik van AI en hoe Apple daarmee om gaat. Maar tijdens de bijeenkomst is tegen dit voorstel gestemd, waardoor Apple zo’n rapport dus niet hoeft op te stellen.

Dat er veel gaat gebeuren bij Apple wat betreft kunstmatige intelligentie, lijkt inmiddels dus een zekerheid. Volgens bronnen krijgt iOS 18 diverse nieuwe AI-functies, onder andere voor de Foto’s-app en diverse Apple-diensten zoals Apple Music. Ook Siri zou een flinke AI-boost krijgen, al is het nog maar de vraag in hoeverre dit ook in het Nederlands zal werken. Het is de verwachting dat de AI-functies die Apple in petto heeft, tijdens de WWDC 2024 (aankomende juni) onthuld gaan worden.