Niet alle aangekondigde iOS 18 functies komen in september meteen beschikbaar. Bij sommige functies heeft Apple gezegd dat ze "later in 2024" komen en er zijn ook een paar waar we misschien wel tot 2025 of langer op moeten wachten. We hebben ze voor je op een rijtje gezet.

Apple heeft tijdens WWDC 2024 heel wat nieuwe functies aangekondigd, maar ze komen lang niet allemaal beschikbaar als iOS 18 dit najaar verschijnt. Eerder maakten we al een overzicht van functies die in de iOS 18 beta ontbreken, maar die in latere beta’s nog wel kunnen worden toegevoegd. Er zijn daarnaast ook heel wat functies waar we echt nog veel langer op moeten wachten. Apple Intelligence is daarbij de voor de hand liggende: dit omvat tientallen functies die in september maar beperkt beschikbaar zullen zijn (voorlopig alleen als preview en alleen in het Engels) en daarna pas langzamerhand zullen worden uitgerold. Het kan dus nog wel even duren voordat jij er gebruik van kunt maken. Maar er zijn nog wel wat meer functies waar we langer op moeten wachten!

Goed om te weten: de iOS 18 release staat gepland voor dit najaar, waarschijnlijk september 2024. Tot die tijd verschijnen er meerdere beta’s waarin sommige functies alvast getest kunnen worden.

#1 iPhone Mirroring: later in 2024

Verwachte release: iOS 18.1 of iOS 18.2 (Apple belooft ‘later dit jaar’)

Werkt ook in Nederland en in het Nederlands

Een functie waar we erg naar uitkijken is iPhone Mirroring, omdat je daarmee veel sneller bestanden kunt verplaatsen dan met AirDrop. Je ziet wat er op het scherm van je iPhone te zien is en kunt zelfs bestanden tussen macOS en iOS verplaatsen door te slepen. Daarbij blijft de iPhone gewoon vergrendeld. Het is een van de hoogtepunten van macOS Sequoia, maar het zal niet in de iOS 18.0 release zitten. Apple belooft ‘later dit jaar’, maar zoals we weten lukt het niet altijd om aan dit soort beloftes te voldoen. Het goede nieuws is dat deze functie niet afhankelijk zal zijn van regio of taal: als het komt, is het voor iedereen wereldwijd te gebruiken.

#2 Vernieuwde Mail-app: later in 2024

Verwachte release: iOS 18.1 of iOS 18.2 (Apple belooft ‘later dit jaar’)

Nederlands nog niet ondersteund

De Mail-app krijgt een flink redesign in 2024. Dit houdt in dat berichten automatisch gefilterd en in categorieën worden gezet, zodat je meer overzicht houdt. Je kunt met de vernieuwde Mail-app ook sneller belangrijke e-mails onderscheiden. Nieuwsbrieven van dezelfde afzender kun je gemakkelijker terugvinden. De vernieuwde Mail-app komt later. Apple zegt erover: “Coming in an update later this year”, gevolgd door een lijst van negen varianten van het Engels. Dat is ook meteen de enige taal die voorlopig wordt ondersteund.

Andere beloofde vernieuwingen zoals het samenvatten van e-mailberichten en het herschrijven van teksten met hulp van ChatGPT kunnen nog langer op zich laten wachten. Die zijn namelijk afhankelijk van Apple Intelligence en werken ook alleen in het Engels.

#3 RCS in de Berichten-app: later in 2024

Verwachte release: iOS 18.1 of iOS 18.2 (Apple belooft in 2024)

Werkt ook in Nederland, als je provider het ondersteunt

Apple heeft al beloofd dat er RCS-ondersteuning aan zit te komen in een toekomstige iOS-update. Hiermee kun je berichten met rijke inhoud zoals audio en afbeeldingen naar Android-gebruikers sturen. Je bent dan niet meer aangewezen op SMS en MMS. De RCS-berichten houden wel hun groene praatballonnen, dus ze zijn nog steeds als afwijkend te herkennen. Deze functie zit nog niet in de iOS 18 beta en het is de vraag of het later nog in de betafase zal worden toegevoegd. Apple heeft geen datum genoemd. Kijk je hier erg naar uit, dan moet je er rekening mee houden dat providers ook ondersteuning voor RCS moeten bieden. Dat kan een probleem opleveren als je bij Vodafone zit, want die provider is er sinds april 2023 mee gestopt.

Google verklapte al dat RCS op de iPhone in het najaar van 2024 komt

#4 Robotstofzuigers in de Woning-app (en meer HomeKit)

Verwachte release: iOS 18.1 of iOS 18.2 (Apple belooft ‘later dit jaar’)

Werkt ook in Nederland en in het Nederlands

Het label ‘Coming later this year’ maakt wel duidelijk dat het ondersteunen van robotstofzuigers in HomeKit nog niet helemaal klaar is. Dit heeft te maken met het beschikbaar komen van Matter 1.2, waarin je ook ondersteuning voor vaatwassers, koelkasten en wasmachines vindt. We hadden graag gezien dat Apple nog meer huishoudelijke apparaten was gaan ondersteunen, maar het blijft bij deze ene nieuwe productcategorie: robotstofzuigers. Het bekijken van je energieverbruik in HomeKit komt ook later, maar is voor Europa nog niet relevant. Het werkt namelijk alleen bij klanten van twee Amerikaanse energiemaatschappijen. Daarnaast belooft Apple het handsfree openen van deursloten met Ultra-Wideband, maar die deursloten zijn nog niet op de markt. Meer HomeKit-functies in iOS 18 lees je in ons losse overzicht.

#5 Apple Intelligence: gaandeweg in 2024 en 2025

Verwachte release: vanaf september in beperkte beta in de VS, alleen Engels

Verdere uitrol per functie, taal en regio is nog weinig over gezegd

We hebben de ‘elephant in the room‘ tot het laatste bewaard. Apple Intelligence bevat namelijk een groot aantal functies, waarvan een aantal vanaf het najaar te testen zijn. Het gaat hierbij om slechts een handjevol van de functies die Apple heeft aangekondigd. In september zullen ze aanvankelijk alleen als ‘preview’ te proberen zijn. De rest komt later in 2024 of zelfs pas in 2025. En op Nederlandse ondersteuning zullen we waarschijnlijk nog veel langer moeten wachten. Naar verwachting komen er in 2025 meer talen bij, maar het zal dan eerst gaan om de grotere talen zoals Frans, Duits en Spaans.

Deze Apple Intelligence-functies komen (waarschijnlijk) later:

Automatisch groeperen van e-mail in de Mail-app

van e-mail in de Mail-app Image Playground voor het genereren van allerlei afbeeldingen

voor het genereren van allerlei afbeeldingen Image Wand voor het genereren van afbeeldingen op basis van een schets

voor het genereren van afbeeldingen op basis van een schets Genereren van terugblikvideo’s in de Foto’s-app op basis van een omschrijving (bijvoorbeeld: “Alle ijsjes die ik vorige zomer heb gegeten, met een populair liedje van dat moment als achtergrondmuziek”

in de Foto’s-app op basis van een omschrijving (bijvoorbeeld: “Alle ijsjes die ik vorige zomer heb gegeten, met een populair liedje van dat moment als achtergrondmuziek” Zoeken naar specifieke foto’s in de Foto’s-app, bijvoorbeeld “Katie met stickers op het gezicht”

in de Foto’s-app, bijvoorbeeld “Katie met stickers op het gezicht” Clean-up functie in de Foto’s-app: het weghalen van ongewenste personen en elementen

functie in de Foto’s-app: het weghalen van ongewenste personen en elementen Samenwerking met andere AI-aanbieders, zoals Google Gemini

Apple Intelligence-functies zitten nog niet in de iOS 18 beta, maar Apple belooft wel dat een aantal deze zomer beschikbaar zullen komen voor ontwikkelaars. Ze zijn dan alleen in het Amerikaans Engels te proberen.

Wat kunnen we dan wél testen? Volgens Bloomberg zitten deze functies in de eerste release iOS 18.0:

Prioriteit geven aan meldingen (zie afbeelding)

Samenvatten van lange teksten

E-mail en webpagina’s samenvatten

Herschrijven van teksten

Uitschrijven van spraakopnames

Genereren van Genmoji-afbeeldingen

Wiskundenotities

Apple Intelligence kan meldingen prioritiseren

Bloomberg zegt niet of we de vernieuwde Siri in iOS 18 al in september gaan zien. Apple heeft zelf niet gezegd dat het later komt, maar het ligt wat gecompliceerder omdat het een groot aantal functies omvat. Sommige zijn gemakkelijk te realiseren, zoals het typen naar Siri. Andere functies zoals beter omgaan met stotteren en rekening houden met de persoonlijke context, zouden wel eens later kunnen komen.

Bekijk ook Siri wordt slimmer in iOS 18: dit zijn de nieuwe functies Apple gaat Siri een flinke upgrade geven in iOS 18. Dit zorgt ervoor dat Siri veel complexere taken kan afhandelen, dankzij een nieuw systeem dat werkt met diverse AI-functies, genaamd Apple Intelligence. Maar niet alles is al meteen te proberen en niet alles is in het Nederlands.

#6 Waar blijft de Web Eraser?

Een opvallende afwezige in de WWDC 2024-aankondigingen is de controversiële Safari Web Eraser. Het lijkt er sterk op dat Apple deze nieuwe functie toch niet gaat uitbrengen. Het idee is dat je bepaalde elementen van een webpagina kunt verwijderen, zoals afbeeldingen en advertenties. Bezoek je een webpagina met gewiste inhoud op een later moment opnieuw, dan onthoudt Safari welke elementen je niet wilt zien.

De Britse News Media Association en een groep Franse uitgevers protesteerden tegen deze geavanceerde contentblocker, omdat daarmee de voornaamste inkomstenbron zou wegvallen. Mogelijk is Apple gezwicht onder druk van deze uitgevers, die goed zijn voor bijna 1000 publicaties, waaronder The Guardian en The Times. De uitgevers zijn ook bang dat de Web Eraser ertoe zou kunnen leiden dat consumenten belangrijke informatie missen. De samenvattingsfunctie genaamd Highlights zit nog wel in de aanstaande Safari-versie voor iOS 18.

Meer over iOS 18

iOS 18 is de grote nieuwe iPhone-update van 2024. In iOS 18 vind je talloze nieuwe functies, waaronder een vernieuwd beginscherm, een opnieuw ontworpen Bedieningspaneel en talloze vernieuwingen in standaardapps zoals Berichten, Foto’s en Mail. Ook komt er een nieuwe Wachtwoorden-app. Apple Intelligence, het nieuwe systeem voor slimme functies, is ook een belangrijk onderdeel van iOS 18. De geschikte toestellen voor iOS 18 zijn de iPhone XS en nieuwer. De releasedatum van iOS 18 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van iOS 18 beschikbaar.