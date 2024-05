Apple heeft de genomineerden van de Apple Design Awards 2024 bekendgemaakt. Tijdens WWDC 2024 zullen deze prijzen voor de beste apps worden uitgereikt, maar we kunnen nu alvast kijken wie de kanshebbers zijn. Natuurlijk zijn we ook meteen door de lijst gaan speuren om te zien of er Nederlandse ontwikkelaars genomineerd zijn. Dat is dit jaar niet het geval, maar we vonden wel een veelbelovende Belgische app die de moeite waard is om hier even te noemen. Wij kenden ‘m nog niet!

Apple Design Awards 2024

Elk jaar nomineert Apple meerdere apps uit de App Store om kans te maken op de felbegeerde Apple Design Awards. De nominaties worden voorafgaand aan WWDC bekendgemaakt. Het gaat om “apps van topklasse” die allemaal “uitstekende technische prestaties” hebben laten zien en opvallen door hun gebruiksvriendelijke interface, smaakvolle design of optimaal gebruik van Apple-technologieën. Uiteindelijk zullen 12 winnaars met een fraai blok aluminium naar huis gaan.

Belgische app oko helpt je met oversteken

De Belgische genomineerde is AYES, maker van de oko-app. Deze app helpt mensen die slechtziend of blind zijn met oversteken. Je krijgt haptische en hoorbare feedback, zodat je weet wanneer het veilig is om de straat over te steken. Ook maakt de app optimaal gebruik van VoiceOver en Dynamic Type.

Als er op straat een rateltikker aanwezig is (een mechanisme met drukknop op een verkeerslicht, dat een ratelend geluid maakt), wordt deze graag door blinden en slechtzienden gebruikt om over te steken. In Vlaanderen is slechts 15% van de wegen echter uitgerust met een rateltikker. Als voetganger moet je dan puur op het geluid afgaan. Soms lukt het om mee te gaan met de flow van andere voetgangers, maar die lopen wel eens door rood. Vandaar de OKO-app: deze detecteert met behulp van AI of het voetgangerslicht groen is. Hierbij gebruik je de camera van de iPhone. De app is alleen verkrijgbaar in de Belgische App Store.

Apple Design Awards 2024: de genomineerden

Hieronder zie je de gekozen apps, met daarachter de omschrijving van Apple. Elke categorie bestaat uit drie apps en drie games.

Plezier en vermaak

Dudel Draw (Gratis, iPhone/iPad, iOS 16.2+) – Silly Little Apps LLC, USA – Een heerlijke teken-app voor kunstenaars van alle niveaus. Dudel Draw presenteert een reeks leuke tekenopdrachten waardoor het meer aanvoelt als een feestelijke activiteit dan als een kunstles. Dudel Draw is eenvoudig op te pakken en moeilijk weg te leggen en is de definitie van een kleine, eenvoudige app die een grote glimlach op het gezicht tovert.

Bears Gratitude (Gratis + IAP , iPhone/iPad/Mac, iOS 13.0+) – Isuru Wanasinghe, Australië- Dagboekapps worden niet veel schattiger dan Bears Gratitude, een warme en gastvrije manier om een dagelijkse dankbaarheidsoefening op te zetten – en, net zo belangrijk, te onderhouden. En met zijn doordachte aanrakingspunten is Bears Gratitude een eenvoudige manier om eerlijke zelfreflectie aan te moedigen en te omarmen.

WHAT THE CAR? (Gratis, iPhone/iPad/Mac/TV, iOS 13.5+) – Triband ApS, Denemarken – In WHAT THE CAR?, een lachwekkende variant op racespellen en een riotous remix van de algemeen aanvaarde wetten van de fysica, scheur je door een reeks waanzinnig geanimeerde, hapklare levels. De autopersonages zijn charmant, de gameplay is aangenaam onvoorspelbaar en de eindeloze vadergrappen doen zeker geen pijn.

Inclusiviteit

Oko – Toegankelijke Navigatie (Gratis, iPhone, iOS 16.0+) – AYES, België – oko waarschuwt voetgangers over de status van verlichte signalen door middel van haptische en audiofeedback, een aanpak die onmiddellijk effect heeft voor mensen met weinig tot geen zicht. Het is een slimme oplossing voor een kritieke veiligheidssituatie die optimaal gebruik maakt van de feilloze VoiceOver en Dynamic Type implementatie.

Complete Anatomy 2024 (Gratis + IAP , iPad, iPadOS 15.0+) – 3D4Medical.com, Ireland – Complete Anatomy 2024 is prachtig vormgegeven en zit vol met zorgvuldig gedetailleerde modellen en educatieve content. En de mogelijkheid voor mensen om huidtinten en modellen te veranderen toont een welkome aandacht voor diversiteit.

quadline (€1,99, iPhone/iPad/Mac/TV, iOS 12.0+) – Kovalov Ivan, Ukraine – Quadline is een ultrakalm en minimalistisch puzzelspel dat zich richt op eenvoudige mechanica zoals rotatie, beweging en teleportatie. Er wordt met opzet geen gebruik gemaakt van tekst of getallen. Voor bijna alle interacties vertrouw je op de besturing met één tik.

Innovatie

Copilot: Track & Budget Money (Gratis + IAP , iPhone/Mac, iOS 15.0+) – Copilot Money, Inc., USA – Met een toegankelijke interface en hoogwaardige animaties maakt Copilot Money financieel bijhouden zo toegankelijk als maar kan. De Swift-app maakt gebruik van machine learning om budgetten, investeringen en uitgaven automatisch te categoriseren en presenteert deze in kleurrijke, elegante en overzichtelijke grafieken.

SmartGym: Gym & Home Workouts (Gratis + IAP, iPhone/iPad/Watch/Mac, iOS 12.0+) – Mateus Abras, Brazilië – SmartGym is een persoonlijke ML-aangedreven trainer om je pols, een vriendelijke metgezel die zich op indrukwekkende wijze aanpast aan je vaardigheden, doelen en prestaties. De Smart Trainer-functie van de app past de trainingssuggesties voortdurend aan door gewichten aan te passen, herhalingen te kalibreren en aanbevelingen te doen uit de bibliotheek van de app met meer dan 620 oefeningen.

Call of Duty®: Warzone™ Mobile (Gratis + IAP , iPhone/iPad, iOS 16.0+) – Activision Publishing, Inc., USA – Simpel gezegd: Call of Duty heeft er nog nooit zo goed uitgezien. Warzone Mobile betekent een enorme sprong voorwaarts in visuele betrouwbaarheid, grotendeels dankzij een Peak Graphics-modus die 2K rendering, lichtmaps van hogere kwaliteit en sterk verbeterde textuur biedt op iPhone 15 Pro en iPad met een M1-chip of hoger. Dit is het totale battle royale-pakket, compleet met alleen mobiele campagnes, uniforme progressie tussen platforms en een enorme upgrade van de gevechten in de serie.

Interactie

Procreate Dreams (€22,99, iPad, iPadOS 16.3+) – Savage Interactive Pty Ltd, Australië – Procreate Dreams biedt een ongelofelijke verzameling tools waarmee mensen hun creatieve motoren kunnen starten. En dankzij de universeel intuïtieve bediening – de app ondersteunt zowel multitouch-interacties als Apple Pencil – is het eenvoudig om je meteen op het canvas te storten, hoeveel ervaring je ook hebt.

Arc Search — Find it, Faster (Gratis, iPhone, iOS 16.0+) – The Browser Company of New York Inc., USA – Het is niet eenvoudig om een nieuwe benadering te bedenken voor het zoeken op internet, maar het frisse en effectieve Arc Search biedt slimme, beknopte resultaatoverzichten die slim zijn aangestuurd door AI. De informatie van de app is mooi ontworpen, eenvoudig te ontleden, krachtig onderzocht en creatief geleverd – en dat alles met de focus op privacy.

Crouton: Recipe Manager (Gratis + IAP, iPhone/iPad/Watch/Mac/Vision Pro, iOS 16.0+) – Devin Davies, Nieuw Zeeland – Receptenapps staan of vallen met hun organisatie en informatiehiërarchie, en Crouton biedt een schone, smakelijke interface voor het opbergen van recepten, het maken van boodschappenlijstjes en het presenteren van stapsgewijze instructies in de keuken – zelfs als je niet bepaald een chef-kok bent. Alles in Crouton, van de volgende receptstap tot de naam van dat ontbrekende kruid, is makkelijk te vinden en precies waar je het nodig hebt.

Rytmos (Gratis + IAP , iPhone/iPad, iOS 11.0+) – Floppy Club ApS, Denmark – Een op wereldmuziek geïnspireerd ritmespel dat er net zo goed uitziet als het klinkt. Rytmos daagt spelers uit om puzzels op te lossen door paden te creëren met behulp van eenvoudige sleepbewegingen, en elk voltooid level voegt een nieuw element toe aan een evoluerend nummer. De onboarding maakt de gameplay direct duidelijk en de bewegingen zijn eenvoudig en leuk, zelfs wanneer de game steeds complexer wordt.

Sociale impact

How We Feel (Gratis, iPhone, iOS 15.0+) – The How We Feel Project, Inc., USA – How We Feel wil mensen helpen om hun emoties beter te begrijpen en te beheersen door de specifieke factoren te identificeren die ze opwekken. Dat is een ambitieus doel en de app benadert het met een doordacht ontwerp gebaseerd op een “gevoelensraster” van vier kleuren, met gradiënten voor de intensiteit van elk.

Ahead: Emotions Coach (Gratis + IAP , iPhone, iOS 14.0+) – ahead solutions GmbH, Duitsland – Een app-ervaring die aanvoelt als een doorlopend gesprek tussen persoon en coach. Elke interactie in de deskundig ontworpen Ahead: Emotions Coach draagt bij aan een gevoel van verstandhouding.

Gentler Streak Fitness Tracker (Gratis + IAP, iPhone/iPad/Watch, iOS 15.0+) – Gentler Stories d.o.o., Slovenië – Met zijn doordachte focus op zowel fysieke als mentale gezondheid streeft Gentler Streak het ongrijpbare doel na om de levensstijl van iedereen te verbeteren, ongeacht wie of waar ze zijn. Zoals de naam al doet vermoeden, wordt de app niet aangedreven door aanhoudende herinneringen, maar door een optimistische en bemoedigende vibe die niet alleen rekening houdt met fysieke fitheid, maar ook met mentaal welzijn.

The Wreck (Gratis + IAP, iPhone/iPad, iOS 13.0+) – The Pixel Hunt, France – Een weelderige visuele roman over zusterschap, moederschap, verdriet en overleven. The Wreck vertelt het verhaal van Junon, een schrijfster die abrupt naar het ziekenhuis wordt geroepen om een levensveranderende beslissing te nemen. Het verhaal is verre van luchtig, maar het is prachtig geschreven en welsprekend verteld, vooral door vluchtige gedachtebubbels die de werveling en verstrooiing van stressvolle situaties weerspiegelen.

Visueel en grafisch

Sunlitt: Sun Position and Path (Gratis + IAP , iPhone/iPad/ Watch /Vision Pro, iOS 16.4+) – Nicolas Mariniello, Italië – Sunlitt schittert als een elegante manier om de positie en beweging van de zon te volgen, overal en altijd. De visuals zijn zeker een lichtpuntje, maar de kracht van de app ligt in de gegevens – zonnepositie en -pad, een 3D-zonnewijzer, tijden van zonnegebeurtenissen en meer – die allemaal binnen kunnen komen via widgets, Live Activiteiten en het Dynamische Eiland.

Meditate – Mindfulness app (Gratis + IAP, iPhone/Watch, iOS 17.0+) – RhythmicWorks Software LLP, India – Van een Indiase ontwikkelaar komt deze slimme meditatietimer en tracker, waarin het succesvol voltooien van meditatiesessies een mandala creëert die prachtig is weergegeven in SwiftUI. Meditate schittert op de iPhone – waar je het kunt bijhouden via de stand-bymodus op je nachtkastje of via widgets op het vergrendelscherm – en als onafhankelijke Apple Watch-app.

DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT ($39.99, iPhone/iPad/Mac, iOS 17.0+) – 505 Games, Inc., USA – Met de beste graphics die je op een mobiel apparaat zult zien, herdefinieert Death Stranding wat er mogelijk is met Metal – en het is monsterlijk leuk om te spelen. De game is een wonder dat de enorme consolegeschiedenis naar mobiele apparaten verpulvert met behoud van verbazingwekkende visuals die worden aangedreven door MetalFX, de Metal shader converter en meer. De apocalyps heeft er zelden zo goed uitgezien.

Lies of P ($59.99, Mac, macOS 13.0.0+) – NEOWIZ Corporation, Zuid Korea – In dit prachtig weergegeven avontuur besturen spelers een robotpop gemaakt door Geppetto – ja, die Geppetto – die een gevechtmars door een uitgebrande stad moet overleven om zijn maker te vinden. Een blik op de beelden onthult een wereld vol prachtige texturen, gedetailleerde belichting en verbluffende effecten. Met visuele aanpassingsopties zoals MetalFX-upscaling en volumetrische misteffecten kun je de verwoeste stad helemaal naar je eigen smaak vormgeven.

Honkai: Star Rail (Gratis + IAP , iPhone/iPad, iOS 12.0+) – COGNOSPHERE PTE. LTD., Singapore – Deze gigantische RPG van Genshin Impact-bedenker HoYoverse is een turn-based vechtgame die je over de sterren schiet om vreemde landen te bezoeken, machtige helden te rekruteren en het op te nemen tegen woeste vijanden. De over-the-top aanvallen in het spel – zoals een onmogelijk grote orbitale aanval die vijandelijke aliens uitschakelt – zijn eindeloos creatief.

Spatial Computing