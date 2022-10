FAQ HomeKit-architectuur update van 2022

Eén van de verbeteringen van HomeKit in iOS 16 is de nieuwe onderliggende architectuur van HomeKit. Apple beloofde al in juni dat HomeKit sneller en beter wordt en de aankomende architectuurupdate en binnenkort wordt de update uitgerold. Momenteel staat deze nog bij Apple in de steigers, maar als de nieuwe fundering voor de Woning-app helemaal af is heb jij daar ook voordelen van. In deze FAQ over de HomeKit-architectuur update lees je alles wat je moet weten.

#1 Wat is de HomeKit-architectuur update?

Met de HomeKit-update voor de onderliggende architectuur verbetert Apple de achterliggende werking hoe alle geschikte smart home-accessoires in jouw huis met elkaar en met de servers van je account gekoppeld zijn. Het is een aparte update die los via de Woning-app aangeboden wordt. Het is dus geen update voor individuele accessoires: alleen het onderliggende systeem krijgt een update, dat verantwoordelijk is voor de communicatie tussen alle accessoires en de bediening ervan. Het wordt ook wel gezien als HomeKit 2.0.

De HomeKit-update heeft niets te maken met Matter, de nieuwe smart home-standaard die sinds dit najaar beschikbaar is. Matter is de nieuwe standaard voor individuele apparaten die ervoor zorgt dat accessoires beter samenwerken met de verschillende smart home-platformen van Apple, Google, Amazon en meer. Je leest er meer over in onze Matter FAQ.

#2 Wat zijn de voordelen van de nieuwe HomeKit-architectuur?

Apple belooft dat de nieuwe HomeKit-architectuur zorgt voor verbeterde prestaties en betrouwbaarheid. Accessoires zouden sneller moeten reageren en er zouden minder vastlopers zijn (minder vaak “Accessoire reageert niet”). Apple zegt dat dit vooral merkbaar is bij woningen met veel accessoires, al is niet duidelijk wat Apple onder ‘veel’ verstaat. Een ander voordeel is dat je apparaten sneller kan bedienen vanaf meerdere toestellen tegelijkertijd. Bijvoorbeeld als meerdere personen in huis tegelijkertijd vanaf hun iPhone de lampen willen bedienen.

#3 Zijn er ook nadelen aan de nieuwe HomeKit-architectuur?

Naast de voordelen voor betere prestaties en bediening, zijn er ook een paar nadelen. Zo kan de iPad niet meer als woninghub gebruikt worden als je overgestapt bent naar de nieuwe architectuur. De enige opties die je dan nog hebt, zijn de HomePod (mini) en Apple TV. Heb je alleen een iPad in huis als HomeKit-hub, dan kun je de architectuurupdate beter niet installeren als je je apparaten nog buitenshuis wil bedienen en wil automatiseren. Wil je toch de voordelen en buitenshuisbediening en automatiseringen behouden, dan moet je een Apple TV aanschaffen of HomePod kopen. Deze is er al vanaf zo’n €100,-.

Een ander nadeel is dat alle toestellen die toegang hebben tot de woning, de nieuwste software-updates nodig hebben. Het is niet helemaal duidelijk of iPhones, iPads en andere apparaten met oudere software helemaal geen toegang meer hebben tot de woning of dat de toegang beperkt blijft. In ieder geval moet iedereen in huis zijn of haar iPhone, iPad, Mac en/of Apple Watch updaten naar de nieuwste versies om te profiteren van de voordelen van de nieuwe architectuur. Het gaat dan om iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS Ventura 13.1 en watchOS 9.2.

#4 Wat heb ik nodig voor de nieuwe HomeKit-architectuur?

Om de nieuwe HomeKit-architectuur te benutten, heb je het volgende nodig:

iPhone, iPad, Mac en Apple Watch met nieuwste software-updates (iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS Ventura 13.1 en watchOS 9.2 of nieuwer)

Apple TV (HD of 4K) of een HomePod (mini) als woninghub (met tvOS 16.2 of HomePod software-update 16.2 of nieuwer)

Je hebt verder geen specifieke smart home-accessoires nodig om te profiteren van de voordelen. Alleen de onderliggende techniek van HomeKit wordt verbeterd, dus niet de specificaties van individuele accessoires.

#5 Wanneer komt de HomeKit-update uit?

Het is nog niet bekend wanneer de HomeKit-update precies uit komt, maar hij is in ieder geval onderdeel van iOS 16.2 en de andere bijbehorende updates. Zodra iOS 16.2 en de andere eerder genoemde updates uit zijn, is de HomeKit-update naar verwachting ook beschikbaar. We verwachten dat iOS 16.2 en meer ergens in december 2022 beschikbaar komen.

Het updaten van de HomeKit-architectuur doe je via de Woning-app. Zodra je iOS 16.2, iPadOS 16.2 of macOS Ventura 13.1 geïnstalleerd hebt, installeer je de update als volgt:

Open de Woning-app en tik rechtsboven op de ronde knop met de drie puntjes. Kies voor Woninginstellingen. Scroll naar onderen en tik op Software-update. Bovenaan verschijnt een melding Upgrade voor Woning beschikbaar. Tik op Meer informatie. Lees de instructie en tik op Ga door. Volg de verdere stappen.

Eventueel krijg je een melding waarin staat dat de HomePods en/of Apple TV in huis bijgewerkt moeten worden. Tik daar dan eerst op Werk nu bij om daarvoor de meest recente updates te installeren. De benodigde updates komen naar verwachting in december beschikbaar.

Hou er dus rekening mee dat iedereen in huis met toegang tot de woning de nieuwste software-updates op zijn of haar toestellen moet hebben. Gebruik je de beta van iOS 16.2, denk dan goed na voordat je op updaten tikt. Je kunt de update na het installeren niet meer terugdraaien.

#7 Ben ik verplicht om mijn HomeKit woning te updaten?

Nee, de update voor de nieuwe HomeKit architectuur is niet verplicht. Je kan op ieder moment zelf beslissen om te updaten zodra deze beschikbaar is voor iedereen. Wil je niet updaten en de huidige versie van HomeKit blijven gebruiken (bijvoorbeeld omdat je een iPad gebruikt als woninghub), dan kan dat ook. Een andere reden om niet te updaten kan zijn dat een familielid in huis nog een oudere iPhone gebruikt die niet de nieuwste iOS-versie kan draaien.