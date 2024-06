Bij Apple is er altijd veel aandacht voor privacy. Dat zagen we ook bij de bespreking van Apple Intelligence, waarbij veel zaken alleen lokaal afgehandeld worden. Maar ook bij de rest van de nieuwe functies in iOS 18 en de andere updates is gedacht aan je privacy. Apple geeft je meer controle over welke contacten je met apps deelt, maakt het aanpassen van je privacy-instellingen makkelijker en geeft je zelfs de optie om apps af te schermen: dit zijn alle privacyfuncties in iOS 18.

Beschikbaar op: iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia

Als je nu een app toegang geeft tot je contacten (bijvoorbeeld een chatapp), is dat alles of niets. Je kunt niet specificeren welke contacten de app wel mag zien en welke niet. En dat terwijl het misschien niet eens nodig is dat de desbetreffende app de contactgegevens van bijvoorbeeld je oma kan uitlezen. In iOS 18 heb je daardoor meer controle. Je kan nu per app aangeven tot welke contacten er toegang is. Zo kun je bijvoorbeeld voor een chatapp aangeven dat alleen de contactgegevens van je beste vriend inzichtelijk zijn, omdat je bijvoorbeeld weet dat je die app alleen met dat contact gebruikt.

Apple heeft al jaren iets soortgelijks voor foto’s. Je kunt kiezen om toegang te geven tot je gehele fotobibliotheek, maar ook tot slechts een of meerdere specifieke foto’s. Dat deze functie nu ook voor contacten geldt, is daarom een welkome toevoeging voor je privacy.

#2 Apps vergrendelen of verbergen

Beschikbaar op: iOS 18, iPadOS 18

Stel je geeft je ontgrendelde iPhone even aan een vriend of vriendin zodat hij of zij de app nader kan bekijken die je diegene wil laten zien. Of je leent je iPhone even uit om iemand een spelletje te laten spelen. Dan wil je niet dat diegene ook door je Foto’s-app gaat zitten bladeren. Je kunt daarom nagenoeg elke app op je iPhone vergrendelen, waardoor Face ID of Touch ID nodig is om de app überhaupt te kunnen openen. Inhoud van deze apps verschijnen ook niet op andere plekken, zoals de zoekfunctie of in meldingen. Je kunt zelfs nog een stap verder gaan door apps niet alleen te vergrendelen, maar ook te verbergen. Deze verschijnt dan in een Verborgen-map in de appbibliotheek, die ook weer vergrendeld is met Face ID of Touch ID.

#3 Bluetooth-accessoires koppelen met meer privacy

Beschikbaar op: iOS 18, iPadOS 18

Heb je een nieuw Bluetooth-accessoire gekocht waar een app bij hoort, dan moet je die app vaak toestemming geven om naar accessoires in de buurt te zoeken. Maar op die manier kan een app ook zien welke producten er nog meer binnen Bluetooth- of wifi-bereik zijn. Apple komt daarom in iOS 18 met een nieuwe manier voor apps om verbinding te maken met Bluetooth-accessoires. Ontwikkelaars kunnen deze functie gebruiken om alleen te zoeken naar het specifieke accessoire waarvoor de verbinding nodig is. Het scherm wat je te zien krijgt, doet vooral denken aan het koppelen van een AirTag of AirPods.

#4 Nieuwe Wachtwoorden-app

Beschikbaar op: iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia

Het beheren van je wachtwoorden is in iOS 18 een stukje makkelijker geworden, dankzij de nieuwe Wachtwoorden-app. Apple heeft iCloud-sleutelhanger losgetrokken van de Instellingen-app en een eigen app gegeven, waarmee je ook eenvoudig kan filteren op inloggegevens met passkeys, verificatiecodes en zelfs een lijst van al je opgeslagen wifi-netwerken kan bekijken. In onze uitleg over de Wachtwoorden-app van Apple lees je hier meer over.

#5 Vernieuwde weergave privacyinstellingen

Beschikbaar op: iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia

De Instellingen-app in iOS 18 is door Apple aangepakt, waarbij er veel instellingen verplaatst zijn of zijn verduidelijkt met een icoontje. Maar het privacy en beveiliging gedeelte van de Instellingen-app heeft met name een update gekregen. Je ziet nu namelijk direct in de instellingen hoeveel apps bijvoorbeeld toegang hebben tot je locatie, foto’s, contacten en meer. Ook heeft Apple een opsplitsing gemaakt van toegang tot bepaalde hardware-onderdelen enerzijds (camera, microfoon, Bluetooth, etcetera) en toegang tot apps anderzijds (contacten, agenda’s, foto’s, etcetera).

Meer over iOS 18

iOS 18 is de grote nieuwe iPhone-update van 2024. In iOS 18 vind je talloze nieuwe functies, waaronder een vernieuwd beginscherm, een opnieuw ontworpen Bedieningspaneel en talloze vernieuwingen in standaardapps zoals Berichten, Foto’s en Mail. Ook komt er een nieuwe Wachtwoorden-app. Apple Intelligence, het nieuwe systeem voor slimme functies, is ook een belangrijk onderdeel van iOS 18. De geschikte toestellen voor iOS 18 zijn de iPhone XS en nieuwer. De releasedatum van iOS 18 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van iOS 18 beschikbaar.