Apple zou werken aan een flinke upgrade voor Siri, als onderdeel van iOS 18 in 2024. Siri kan dan veel complexere taken afhandelen, dankzij een nauwere samenwerking met de Opdrachten-app.

Er wordt vaak veel geklaagd over de kwaliteit van Siri en dat Apple’s assistent achterloopt op die van Google en generatieve AI-diensten als ChatGPT. Maar Apple zou werken aan een inhaalslag, zo zegt The Information in een uitgebreid verslag. Apple’s AI-team onder leiding van Johnny Giannandrea zou miljoenen per dag investeren in kunstmatige intelligentie en generatieve AI.



‘Grote update voor Siri in iOS 18’

Apple’s Siri-team zou werken aan nieuwe taalmodellen, waardoor er veel ingewikkeldere taken mogelijk zijn. Als voorbeeld noemt The Information het maken van een gif op basis van de laatste vijf foto’s die gemaakt zijn. Dit zou in één actie mogelijk zijn. Siri kan nu wel al complexe taken uitvoeren, maar dat verloopt dan vaak via de Opdrachten-app. Je kunt in de Opdrachten-app allerlei ingewikkelde automatiseringen en taken bouwen, waarbij Siri fungeert als een soort snelkoppeling voor het activeren van zo’n opdracht.

De nieuwe geplande verbeteringen voor Siri zouden samenhangen met de Opdrachten-app. De integratie zou in iOS 18 verder gaan dan slechts het activeren van een handmatig gemaakte opdracht. Mogelijk kun je dus in iOS 18 direct aan Siri opdrachten geven die meer stappen vereisen, zonder dat je eerst de benodigde opdracht aan hoeft te maken. The Information is daar nog niet heel duidelijk over.

Er waren eerder al geruchten dat Siri ChatGPT-achtige functies zou krijgen.

Betere Siri ook in het Nederlands?

De vraag blijft wel in hoeverre een verbeterde Siri in iOS 18 ook bruikbaar wordt in het Nederlands. Als Apple verbeteringen doorvoert voor Siri, wordt dat meestal eerst alleen in het Engels gedaan. Dat zien we ook dit jaar met iOS 17. Siri kan in iOS 17 reageren op alleen een “Siri”-commando (dus zonder “Hey”) en je kunt vervolgvragen stellen. Dit werkt helaas niet in het Nederlands en het zal waarschijnlijk nog wel jaren duren voordat de Nederlandse Siri gelijk loopt met de Engelse versie.