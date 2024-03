Apple’s jaarlijkse feestje de WWDC komt er weer aan. Ieder jaar in juni organiseert Apple de Worldwide Developers Conference (WWDC), waar de nieuwste ontwikkelingen rondom Apple-software en -besturingssystemen onthuld worden. Maar soms is er ook nog nieuwe hardware. Oftewel: genoeg om naar uit te kijken voor de echte Apple-fan. Nu heeft Apple de WWDC 2024, inclusief datum, officieel aangekondigd. De WWDC 2024 wordt gehouden van 10 tot en met 14 juni 2024.

WWDC 2024 officieel van 10 t/m 14 juni 2024

Op maandag 10 juni 2024 start Apple met de WWDC 2024. Apple trapt de WWDC altijd op maandag af met de jaarlijkse keynote, waar de nieuwste iOS-versie en meer onthuld wordt. Dit jaar kijken we uit naar iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11 en meer. In Apple’s aankomende updates zal veel draaien op generatieve AI, als de geruchten kloppen. iOS 18 en alle andere grote software-updates worden dan ook aangekondigd op maandag 10 juni 2024, om 19:00 uur ‘s avonds Nederlandse tijd.

Maar het draait niet altijd alleen om nieuwe software. Apple kondigde vorig jaar tijdens de WWDC de Vision Pro aan en ook de M2 MacBook Air werd tijdens de WWDC onthuld, in 2022. Mogelijk gaan we dit jaar ook wat nieuwe producten zien, zoals een nieuwe Mac Studio of Mac Pro.

Check hier het persbericht Apple Worldwide Developers Conference gaat op 10 juni 2024 van start De hele conferentie is online beschikbaar voor alle ontwikkelaars, met op 10 juni een speciaal event op Apple Park CUPERTINO, CALIFORNIË — 26 maart 2024, Apple heeft vandaag bekendgemaakt dat de jaarlijkse Worldwide Developers Conference (WWDC) dit jaar van 10 t/m 14 juni online plaatsvindt. Daarnaast krijgen ontwikkelaars en studenten de kans om op de eerste dag een speciaal event op Apple Park bij te wonen. Alle ontwikkelaars hebben gratis toegang tot WWDC24, waar de nieuwste features van iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS en visionOS worden gepresenteerd. In het kader van het streven van Apple om ontwikkelaars zo goed mogelijk te ondersteunen bij het maken van innovatieve apps en games, krijgen ze bij dit event de unieke kans om rechtstreeks met de experts van Apple van gedachten te wisselen. Daarnaast krijgen ze een inkijkje in de nieuwste tools, frameworks en features. “We kijken er enorm naar uit om bij te praten met ontwikkelaars uit de hele wereld tijdens deze week boordevol technologie”, aldus Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations bij Apple. “Tijdens WWDC bruist het van de nieuwe ideeën en krijgen ontwikkelaars te horen welke nieuwe tools en middelen er voorhanden zijn om nóg mooiere dingen te maken.” Via de keynote komen ontwikkelaars en studenten van alles te weten over de nieuwste Apple software en technologie. Ze kunnen WWDC24 bovendien de hele week volgen via de Apple Developer-app, de website en YouTube. Er staan tal van videosessies op het programma en er is volop gelegenheid om te netwerken: deelnemers kunnen niet alleen praten met ontwerpers en engineers van Apple, maar ook met collega-ontwikkelaars van overal ter wereld. Op 10 juni is er een speciaal event op Apple Park. Ontwikkelaars kunnen dan de keynote bijwonen, kennismaken met medewerkers van Apple en aan allerlei speciale activiteiten meedoen. Het aantal plaatsen is beperkt. Kijk op de Apple Developer-website of in de app hoe je je kunt aanmelden. Apple steunt de nieuwe generatie ontwikkelaars via de Swift Student Challenge, een van de vele Apple programma’s die tot doel heeft de volgende generatie ontwikkelaars, makers en ondernemers een duwtje in de rug te geven. Op 28 maart krijgen de kandidaten van dit jaar de uitslag. Winnaars mogen een aanvraag doen om het speciale event op Apple Park bij te wonen. De zogenoemde Fifty Distinguished Winners worden vanwege de kwaliteit van hun inzending uitgenodigd voor een speciaal programma van drie dagen in Cupertino. In aanloop naar WWDC24 maakt Apple nieuwe informatie over deze conferentie bekend in de Apple Developer-app en op de Apple Developer-website.

Sessies voor ontwikkelaars

De rest van de week organiseert Apple sessies voor ontwikkelaars, waarin ze meer kunnen leren over alle nieuwe mogelijkheden van iOS 18 en meer en hoe ze dit in hun apps kunnen toepassen. Uit deze sessies volgt ook geregeld nieuwe informatie die ook voor Apple-gebruikers relevant is, dus de WWDC is de gehele week interessant om te volgen.

Nieuw dit jaar is dat er een speciaal YouTube-account voor ontwikkelaars is geopend. Daar kun je de WWDC-sessies bekijken en evenementen meebeleven. Het account is al gevuld met een selectie van WWDC 2023-video’s en geeft daarmee een idee wat we tijdens de eerstvolgende developerconferentie kunnen verwachten. De video’s zijn onderverdeeld per onderwerp, bijvoorbeeld App Store, Swift, Spatial Computing, Safari en dergelijke.

De video’s zijn zoals gebruikelijk ook te volgen in de Apple Developer-app.

Swift Student Challenge 2024

Voor jonge ontwikkelaars is er weer de Swift Student Challenge, een wedstrijd voor scholieren en studenten. Op 28 maart zullen de winnaars bekend worden gemaakt. Jongeren moesten een innovatief programmeerproject indienen met behulp van de Swift Playgrounds-app. Apple gaf de studenten dit jaar meer tijd om aan hun project te werken. Van 5 tot 25 februari was het mogelijk om projecten in te sturen. Er zullen 350 winnaars worden geselecteerd, die allemaal in aanmerking komen voor deelname aan een speciaal WWDC-event op 10 juni op Apple Park in Cupertino. Een loterij bepaalt wie erbij aanwezig mag zijn. Daarnaast zullen 50 Distinguished Winners worden beloond voor hun uitmuntende inzending. Zij mogen 3 dagen naar Cupertino komen om events bij te wonen.

Wat kun je van iCulture verwachten?

Bij iCulture volgen we alle ontwikkelingen uiteraard op de voet. Alles over de nieuwe software-updates en andere nieuwe producten lees je op onze (mobiele) website terug in uitgebreide artikelen, zodra het nieuws bekendgemaakt wordt. Zo houden we je op de hoogte van alle onderwerpen die tijdens de presentatie langskomen en je kunt meteen meepraten met andere iCulture-lezers in de reacties onder de artikelen. Ook lees je bij ons na de presentatie een uitgebreide samenvatting van alle aankondigingen. De Apple-livestream kun je ook vanuit dit artikel terugkijken.