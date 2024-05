Gebruik jij Siri veel op de Apple Watch? Het lijkt erop dat de stemassistent op de Apple Watch een boost krijgt, want volgens geruchten wordt Siri op de Apple Watch veel geavanceerder, vermoedelijk in watchOS 11.

Er gaan al lange tijd geruchten dat Siri in iOS 18 veel slimmer en beter wordt, met een stem die een veel natuurlijkere interactie en logischere antwoorden geeft. Daarnaast zou er ook meer mogelijk zijn, bijvoorbeeld met vervolgvragen. Tot nu toe gingen de geruchten rondom een verbeterde Siri voornamelijk over Siri op de iPhone en iPad, maar ook op de Apple Watch staat er op dit vlak een update te wachten, zo schrijft Bloomberg. Wordt Siri in watchOS 11 beter en slimmer?

‘Siri in watchOS 11 wordt geavanceerder’

Mark Gurman van Bloomberg spreekt in zijn nieuwsbrief over de komst van een “meer geavanceerde Siri op de Apple Watch, voor taken on-the-go“. Het is nog niet precies duidelijk wat deze “meer geavanceerde Siri” precies inhoudt en welke nieuwe mogelijkheden je op de Apple Watch dan krijgt. De update wordt wel verwacht met de komst van watchOS 11, die in juni onthuld wordt en later dit jaar voor iedereen beschikbaar komt.

Bekijk ook Zo gebruik je Siri op de Apple Watch Siri op de Apple Watch komt goed van pas als je veel met je Apple Watch doet. Je start een timer, workout of stelt een algemene vraag. In deze tip lees je hoe het werkt en ook hoe je Siri helemaal handsfree activeert.

Apple heeft met verbeteringen voor Siri de afgelopen jaren vooral de focus gelegd op de Engelse variant en dan met name op de iPhone en iPad. Vorig jaar kreeg Siri op de Apple Watch wel wat extra mogelijkheden, maar alleen op de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2. Zo kan je (in het Engels) informatie over je gezondheidsdata opvragen en ook rechtstreeks informatie toevoegen (zoals je gewicht). Ook werkt Siri op die modellen sneller.

Het nieuwe gerucht spreekt niet over verbeteringen die specifiek op bepaalde toestellen werkt, dus we vermoeden dat alle geschikte Apple Watches voor watchOS 11 een verbeterde versie van Siri krijgen. Wij gebruiken Siri op de Apple Watch vooral voor het bedienen van HomeKit-apparaten, het zetten van timers en andere korte vragen en opdrachten. Vermoedelijk heeft Apple juist voor deze toepassingen verbeteringen in het verschiet.