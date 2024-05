Volgens bronnen krijgt Apple Music in iOS 18 en in macOS 15 een nieuwe functie genaamd Smart Song Transitions. Het zou een aanvulling zijn op de bestaande crossfade-functie. Maar wat houdt dit in?

Nagenoeg ieder jaar krijgt Apple Music in de grote volgende iOS-update wel wat handige nieuwe functies. Ook in iOS 18 verwachten we de nodige nieuwe Apple Music-functies. Volgens eerdere geruchten gaat AI daarbij een rol spelen, bijvoorbeeld met het samenstellen van afspeellijsten. AppleInsider spreekt nu over een nieuwe gelekte functie, die volgens de site ‘Smart Song Transitions’ heet. Ook wordt gesproken over een nieuwe Passthrough-functie voor Apple Music in iOS 18.

Apple Music in iOS 18: ‘Smart Song Transitions’

Apple Music heeft op de Mac al heel wat jaar een crossfade-functie. Daarmee gaat aan het einde van het huidige nummer het volume wat omlaag, terwijl het volume van het begin van het volgende nummer langzaam harder gaat. Op die manier lopen de nummers in elkaar over, in plaats van dat er een korte stilte valt. In iOS 17 kwam deze functie eindelijk naar de iPhone en iPad. De nieuwe Smart Song Transitions lijkt daarop voort te borduren.

De bron maakt alleen niet duidelijk wat er dan precies nieuw is. Er is een screenshot gelekt van de instellingen van de Mac-versie, waarbij een nieuwe optie te zien is waarbij je kan kiezen voor de Smart-variant van crossfade. De site zegt dat je daarmee ook de duur van het crossfade-effect kan instellen, maar dat kan nu ook al met de huidige variant van de functie.

Mogelijk heeft de Smart-variant iets te maken met AI. Wellicht dat je de crossfade zo kan instellen dat het alleen gebeurt bij nummers die mooier in elkaar overvloeien, omdat ze bijvoorbeeld qua ritme of genre overeenkomen. Met de huidige variant van crossfade is het effect soms wat vreemd: een ballad kan overlopen in een stevig happy hardcore-nummer en dat klinkt dan toch wat gek. Wellicht dat je dat met de Smart-versie oplost, doordat de crossfade alleen gebeurt bij nummers die meer bij elkaar passen. Apple zou hiervoor AI kunnen gebruiken.

Bekijk ook Crossfaden in Apple Music in iOS 17: zo laat je de muziek in elkaar overvloeien Sinds iOS 17 kun je in Apple Music crossfade gebruiken. Daarmee loopt het ene nummer mooi over in het andere nummer, zonder dat er een stil moment valt. Dit werkt op de iPhone en iPad sinds iOS 17, maar je kan het nu ook al gebruiken op de Mac.

Passthrough: ook dit is mogelijk nieuw in Apple Music in iOS 18

De bron spreekt daarnaast nog over een nieuwe functie genaamd Passthrough, maar zegt niet te weten wat dit precies inhoudt. Er wordt gespeculeerd dat het een nieuwe naam is voor ruimtelijke audio met Dolby Atmos, maar dat lijkt ons eerlijk gezegd onwaarschijnlijk. De enige info die de site heeft, is dat het alleen werkt bij bepaalde hardware en dat het ook beschikbaar is voor gebruikers zonder Apple Music-abonnement. Het zou ook onderdeel zijn van QuickTime op de Mac. Tot slot schrijft de bron dat er aan nog meer nieuwe audiofuncties gewerkt wordt, waaronder een functie genaamd spatial gaming. Wat dit precies voorstelt, is onduidelijk.

iOS 18, macOS 15 en de andere updates, worden in juni aangekondigd tijdens de WWDC 2024. Lees ook ons eerdere artikel met enkele andere nieuwe functies van iOS 18 die je kunt verwachten en eerder al gelekt zijn. Veel standaardapps krijgen in iOS 18 ook veel extra functies en veranderingen.