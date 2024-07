iPadOS 18 is de eerstvolgende grote update voor je iPad. Deze update verschijnt in het najaar van 2024 en is nu al te testen met verschillende iPadOS 18 beta’s. Natuurlijk hebben we dat meteen vanaf de allereerste beta gedaan en nu de derde ontwikkelaarsbeta is verschenen is het voor ons tijd om de tussentijdse balans op te maken. Daarbij geldt wel een kanttekening dat veel pas volgend jaar beschikbaar komen en/of voorlopig niet in de EU te gebruiken zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor alle Apple Intelligence-functies. Van wat er overblijft zijn sommige iPadOS 18-functies voorlopig alleen in het Engels te gebruiken. Kortom: hoe spannend is de iPadOS 18-update nou eigenlijk voor ons? In deze hands-on preview vertellen we wat we vinden van de verbeteringen die er wél in zitten.

Tekst en review: Gonny van der Zwaag (@gonny). De functies zijn getest op een iPad Pro 2021 met M1-chip en een standaard iPad 2021 met A13 Bionic chip.

Over het testen van beta’s en deze iPadOS 18 preview

Wij hebben voor deze iPadOS 18 preview de eerste drie beta’s geïnstalleerd op een iPad Pro 2021 met M1-chip en een standaard iPad 2021 met A13 Bionic-chip. Zo konden we goed vergelijken hoe de verschillende functies uit de verf komen op twee heel verschillende modellen (waaronder eentje met Apple Silicon). Mocht je ook van plan zijn om de beta te testen, dan raden we aan om dit niet te doen op een iPad die je dagelijks gebruikt. Er zitten nog bugs en andere foutjes in die het dagelijks gebruik kunnen belemmeren. Heb je nog een iPad liggen die geschikt is voor iPadOS 18, dan is er natuurlijk niets aan de hand.

Algemene indruk: smaakt naar meer

De software-updates van 2024 gaan gebukt onder uitzonderingen. De lijst met vernieuwingen is behoorlijk groot, maar als je de functies wegstreept die wij niet krijgen of die nog niet in de beta zitten, dan blijft er bar weinig over. Toch wisten we in onze lijst met de beste iPadOS 18-functies toch nog acht stuks te benoemen, van de Wiskundenotities tot het uitgebreid personaliseren van je scherm. Het is jammer dat sommige functies alleen in het Engels werken of niet in Europa beschikbaar zijn, totdat Apple ze vrijgeeft. Een gunstige ontwikkeling is wel dat de iPad veel functies krijgt die ook in iOS 18 zitten, zodat we niet een jaar hoeven te wachten totdat ze de sprong naar iPadOS maken. Denk daarbij aan de donkere appicoontjes en het nieuwe Bedieningspaneel.

Toch is er ook dit jaar weer sprake van een gemiste kans. Apple kondigde met veel bombarie de M4 iPad Pro aan en gaf daarmee de iPads voorrang op krachtige nieuwe functies die alleen de M4-chip aan kan. Alleen zijn die functies er helemaal niet: alles wat op iPads met M4-chip werkt, werkt ook op modellen met M1-chip.

Rekenmachine met Wiskundenotities: eindelijk!

Rekenmachine na 14 jaar eindelijk op de iPad

Wiskundenotities passen perfect bij het grote touchscreen

Handgeschreven berekeningen die zich aanpassen als je een cijfer wijzigt

De Rekenmachine-app van Apple komt eindelijk naar iPadOS 18. En het is niet zomaar een grotere versie van dezelfde app die al jarenlang op de iPhone en Mac te vinden is, maar een compleet vernieuwde app met een unieke nieuwe functie: Wiskundenotities. Hoewel, nieuw? Met apps als Soulver vas het al veel langer mogelijk om dergelijke handgeschreven berekeningen te maken.

Met Math Notes kun je wiskundeproblemen direct in de Rekenmachine-app intypen of uitschrijven. Ze worden direct opgelost in je eigen handschrift. Je kunt ook waarden toewijzen aan variabelen. Bovendien kun je in de Rekenmachine-app nu een budget en andere handige berekeningen maken. Complexe wiskundige berekening en grafieken maak je in één moeite. Zo kun je meerdere vergelijkingen aan dezelfde grafiek toevoegen, om te zien hoe ze zich tot elkaar verhouden. Het enige wat je nog nodig hebt is wat wiskundige kennis, want de Rekenmachine-app neemt niet álles uit handen.

Bij het opstarten van Rekenmachine ziet hij er op het eerste gezicht uit als een opgeblazen versie van de normale Rekenmachine-app. Tik linksonder op het rekenmachine-icoon en je krijgt toegang tot twee nieuwe functies: Wiskundenotities en Reken om. Dit laatste is bedoeld om eenheden zoals lengte- en inhoudsmaten om te rekenen, zonder dat je daar apps van derden voor nodig hebt.

Wat de wiskundenotities betreft: de meeste mensen zullen in het dagelijks leven niet veel meer doen dan simpele berekeningen uitvoeren, dus ingewikkelde vergelijkingen en wiskundeproblemen lijken misschien erg ver van je bed. Maar het kan toch erg handig zijn om even met de hand iets te noteren. Het antwoord verschijnt in je eigen handschrift. Ik heb een aantal berekeningen geprobeerd, onder andere met het maken van grafieken en het resultaat is echt indrukwekkend.

Een grappig detail is dat je op een cijfer kunt tikken en dan een schuifje te zien krijgt, zoals hieronder bij de 18. Hiermee kun je een cijfer ophogen of verlagen, waarna de uitkomst van de berekening wordt aangepast. Wat me daarbij opviel is dat de 18 daarbij wordt geschreven op de Angelsaksische manier (dus linksboven in plaats van rechtsboven beginnen). Het is dus niet helemaal mijn schrijfwijze, maar dat vind ik niet zo erg.

Wiskundenotities werkt ook samen met de Notities-app, zodat je een berekening kunt uitvoeren zonder de Rekenmachine-app überhaupt te hoeven openen. De functie is ook beschikbaar op de iPhone en Mac, maar het komt door het grote touchscreen veel meer tot z’n recht op de iPad. En… het werkt echt goed!

Handschrift mooier maken

Handgeschreven tekst wordt rechtgetrokken en iets mooier gemaakt

Werkt officieel niet in het Nederlands, waardoor spellingscontrole zinloos is

Kan problemen opleveren bij gedeelde iPads in een gezin

De grap over onleesbare handschriften is zo oud als de weg naar Rome en mogelijk nog ouder dan de grap dat je bij een IKEA-bouwpakket altijd een schroefje tekort komt. Toevallig heb ik wel een leesbaar handschrift, maar ook dat kan nog wel een opknapbeurt gebruiken. Soms loopt de regel schuin weg of komt een letter wat minder goed uit de verf. Het mooie van deze functie is dat je nu de mogelijkheid hebt om wat sneller en gedachtelozer te schrijven, zonder dat je je druk hoeft te maken of het wel mooi geschreven is. Smart Script kan ook je tikfouten corrigeren. Alleen werkt de functie officieel nog niet in het Nederlands. Het kan wel je tekst iets mooier maken, maar de spellingssuggesties zijn zinloos omdat je Engelstalige suggesties krijgt en willekeurige woorden als fout worden aangemerkt. Ik begrijp bijvoorbeeld niet waarom ‘een’ spelfout is, terwijl ‘waardoor’ en ‘spellingscontrole’ wel worden goedgekeurd.

Wat me hierbij opviel, is dat het handschrift blijkbaar via iCloud wordt gesynchroniseerd. We hebben enkele redactie-iPads die voor testen worden gebruikt en toen Benjamin op één van deze modellen een tekst schreef, werd dit aangepast op een manier die wel erg leek op mijn handschrift. Zo schrijf ik altijd een z met een streepje erdoorheen.

Smart Script komt het beste tot z’n recht op de iPad en het mooie is dat je persoonlijke schrijfstijl intact blijft – mits je de enige bent die het betreffende Apple ID gebruikt. Dat zal bij iPhones meestal het geval zijn, maar bij een gedeelde iPad kan het wel gebeuren dat meerdere mensen hetzelfde account gebruiken. Ik wil het toch maar weer even noemen: je kunt ook in iPadOS 18 nog steeds niet meerdere accounts aanmaken of van account wisselen. Iets waar al sinds de allereerste iPad om wordt gevraagd, maar dat is een heel ander verhaal.

Wat me niet lukte is het toevoegen van extra tekst, waarbij Smart Script de reeds aanwezige tekst automatisch opschuift. Ook het plakken van getypte tekst, dat vervolgens in handschrift wordt omgezet, werkt nog niet even soepel maar dat kan aan de beta liggen. In onderstaande tekst van Benjamin is goed te zien welke de handgeschreven tekst is (bovenste regel) en welke tekst is omgezet naar handgeschreven:

Zeker op een iPad, waar je vaak even iets met de Pencil wilt noteren, is Smart Script een erg fijne toevoeging.

Zwevende tabbalk in apps: alleen op de iPad

Tabbalk kan nu boven het scherm zweven

Beter gebruik van het schermoppervlak

Makkelijk wisselen tussen zijbalk en zwevende tabbalk

Veel iPad-apps hebben een knoppenbalk aan de zijkant, terwijl deze op de iPhone vaak onderaan staat. In iPadOS 18 voegt Apple iets nieuws toe, speciaal voor de iPad. De knoppenbalk wordt dynamischer en kan worden ingeklapt. Zodra je dit doet verplaatst deze zich naar de bovenkant van het scherm en wordt zwevende tabbalk. Je vindt dit in veel standaardapps, zoals de Woning-app.

Of we dit handig vinden? Ach, het zit maar zelden in de weg en het zorgt ervoor dat het scherm beter wordt benut. Heb je toch een volledige lijst van menu-opties nodig dan kun je met een tik op het icoontje links in de balk teruggaan naar het normale zijmenu.

Andere geteste verbeteringen in iPadOS 18

Veel iOS 18-functies vinden hun weg naar iPadOS 18. Net als op de iPhone ben je ook op de iPad vrij om appiconen vrij op het beginscherm te plaatsen. Dit is handig als je een bepaalde wallpaper hebt en bijvoorbeeld niet wil dat de appiconen en widgets de kop van je dierbare huisdier bedekken. Om het nog verder aan te passen kun je de appiconen eigen kleuren geven, zodat ze worden aangepast aan de kleur van de achtergrond. Hiermee moet je wel oppassen, want het kan in zijn huidige vorm behoorlijk lelijk worden als een kleur over alles heen wordt geplakt (inclusief de Foto’s- en Weer-widget).

Kan wel, maar we zijn nog geen fan: appiconen in een bepaalde tint.

Het positieve is dat je meer manieren krijgt om je iPad te personaliseren, terwijl je er voorheen workarounds en apps van derden voor nodig had. Fans van de donkere modus zullen blij zijn dat ook de appiconen nu veel donkerder kunnen worden gemaakt. Maar nog niet alles is helemaal ‘af’. Zo kun je kiezen voor extra grote appiconen, waarbij in het laatste geval de appnamen niet meer getoond worden. Dat ziet er op de iPhone goed uit, maar op de iPad wordt er onvoldoende gebruik gemaakt van de ontstane lege schermruimte.

Een stuk nuttiger is het vernieuwde Bedieningspaneel, dat ook op de iPad goed uit de verf komt. Je kunt elementen toevoegen en verwijderen en ze over meerdere schermen verplaatsen. Net als bij de widgets kun je elementen uit het Bedieningspaneel groter maken door aan het hoekje te trekken. Dit werkt op een intuïtieve manier, zonder dat je driemaal door instellingen hoeft te tikken.

De Foto’s-app levert in iOS 18 nogal wat kritiek op, maar op de iPad valt het op zich wel mee. Je ziet bovenin het scherm de fotobibliotheek en onderin de verschillende albums en verzamelingen. Dit is minder storend en vereist minder gewenning dan op het kleine scherm van de iPad.

Toch had ik liever gezien dat Apple energie had gestoken in andere verbeteringen, zoals in multitasking. En dat is jammer, want we hadden graag wat meer verbeteringen in Stage Manager gezien. Die zijn er niet. Andere verbeteringen die je ook in iOS 18 vindt zijn te vinden in iMessage (o.a. inplannen van berichten) en Safari (o.a. verbeterde Reader). Maar ook hier lopen we tegen problemen aan dat veel functies alleen in het Engels worden ondersteund. Nu weet ik wel dat Nederlanders soms hun Apple-devices op het Engels hebben ingesteld en dat de meesten geen moeite hebben met Engelse teksten, maar dat geldt niet voor iedereen. Zeker nu Apple Intelligence voorlopig niet beschikbaar komt, blijven er maar weinig écht leuke functies over. Maar dat is iets waar eigenlijk alle softwareplatformen van Apple dit jaar onder gebukt gaan.

Voorlopige conclusie iPadOS 18 hands-on preview

In de huidige staat, zonder Apple Intelligence, is iPadOS 18 een update meer een aantal mooie verbeteringen die het gebruik van de iPad net iets leuker maken. Het is veelzeggend dat de grootste verbetering de Rekenmachine-app is. Ook het mooier maken van je handschrift en de wiskundenotities zijn leuk om te proberen, maar ik denk dat de meeste mensen op meer hadden gehoopt nadat de indrukwekkende iPad Pro M4 werd aangekondigd. iPadOS 18 leent ook veel nieuwe functies van iOS 18, zoals uitgebreide aanpassingsmogelijkheden om de iPad voor jou uniek te maken.