Moedermaffia

‘Moedermaffia’ gaat over hoe we allemaal ons best doen om de perfecte moeder te zijn en vooral hoe we daar allemaal glansrijk in falen. En iedereen heeft er een mening over, maar puntje bij paaltje doen we allemaal maar wat. Toch? Het complete tweede seizoen is nu op Videoland te bingen. Ook nu staat Daan (Loes Haverkort) weer centraal. Zij raakte aan het einde van het eerste seizoen onbedoeld zwanger van haar ex Jorrit. Niet gek dus dat ze nog altijd in de clinch ligt met zijn nieuwe vriendin Monique, die als altijd de perfecte stiefmoeder lijkt.