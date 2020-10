Wat zijn de verwachtingen van Apple's iPhone 12-event van oktober 2020? In dit artikel lees je welke aankondigingen we verwachten, zoals de iPhone 12 en meer.

Dat 2020 anders gaat dan normaal, is voor niemand een verrassing. Ook Apple heeft te maken met vertragingen en een planning die flink afwijkt van het gebruikelijke patroon. Daarom houdt Apple in oktober 2020 een iPhone 12-event. Na alle aankondigingen van Apple’s september-event (met onder andere de Apple Watch Series 6 en iPad Air 2020), is het deze maand tijd voor de nieuwe iPhones. Maar naast de iPhone 12 verwachten we nog veel meer aankondigingen. In deze vooruitblik lees je onze verwachtingen van het iPhone 12-event van oktober 2020!

Datum iPhone 12-event

De grote vraag is nog altijd wanneer Apple het aankomende event gaat organiseren. De meest recente geruchten wijzen op een event op 13 oktober. Apple houdt events meestal op maandag, dinsdag of woensdag, dus dan blijven er een aantal data over, dus 13 oktober is zeker een mogelijkheid. Meer over de mogelijke datum van het iPhone 12-event lees je in ons aparte artikel.

Het event zal hoe dan ook virtueel gehouden worden. Dat betekent dat Apple een van tevoren opgenomen video uit gaat zenden, waar Tim Cook en anderen de aankondigingen doen. Er komt dus geen live event waarvoor journalisten uitgenodigd worden.

iPhone 12-event verwachtingen in het kort

Dit zijn de verwachtingen voor het aankomende iPhone 12-event in het kort:

iPhone 12 en meer: vrijwel zeker

De toestellen waar het allemaal om draait: de vier nieuwe iPhones. Apple brengt naar verwachting vier modellen uit in drie verschillende formaten. Ze zijn allemaal voorzien van een OLED-display en met 5G, al is nog onzeker welke 5G-versie Apple voor welk toestel gaat gebruiken.

iPhone 12 mini – 5,4-inch

De iPhone 12 mini is de kleinste uitvoering van de nieuwe modellen. Voor het eerst gaat Apple een slagje kleiner, waardoor dit toestel interessant is voor mensen die de 6,1-inch modellen te groot vinden. Deze iPhone 12 mini krijgt vermoedelijk een 5,4-inch scherm met dubbele camera aan de achterkant. Het design is van aluminium met een glazen achterkant. Er zit 5G op voor de nieuwste generatie mobiel internet. Lees hier meer over de iPhone 12 mini.

iPhone 12 – 6,1-inch

De iPhone 12 is de aankomende standaard iPhone. Het is de directe opvolger van de iPhone 11, met hetzelfde 6,1-inch schermformaat. De iPhone 12 is het grotere broertje van de iPhone 12 mini. Qua specificaties zijn deze vermoedelijk gelijk, op het grotere scherm en mogelijk iets langere accuduur na. Dat betekent dus ook een OLED-scherm, bij dit model van 6,1-inch. Het design met hoekige randen is van aluminium en komt vermoedelijk in meerdere verschillende kleuren. Welke kleuren dat zijn, is nog altijd onduidelijk. Lees hier meer over de iPhone 12.

iPhone 12 Pro – 6,1-inch

De directe opvolger van de iPhone 11 Pro wordt een stukje groter. In plaats van 5,8-inch, heeft dit model een 6,1-inch display. De roestvrij stalen behuizing in de stijl van de iPhone 5-serie heeft ook veel weg van de recente iPad Pro. Er zitten drie camera’s aan de achterkant met daarbij een extra LiDAR-scanner. Daarmee kan de iPhone beter diepte herkennen, wat van pas komt voor AR-functies en betere fotografie. Lees hier meer over de iPhone 12 Pro.

iPhone 12 Pro Max – 6,7-inch

Ook de opvolger van de iPhone 11 Pro Max wordt een stukje groter: in plaats van 6,5-inch krijgt dit model een 6,7-inch display. Dit betekent dat dit de grootste iPhone ooit wordt. Andere specs zijn gelijk met die van de iPhone 12 Pro: drie camera’s, een LiDAR-scanner en een design dat sterk doet denken aan dat van de iPad Pro. Lees hier meer over de iPhone 12 Pro Max.

AirTag: grote kans

Zou het nu dan eindelijk gaan gebeuren? Al ruim anderhalf jaar wordt gesproken over de komst van de AirTag, Apple’s antwoord op de Tile. Daarmee kan je bijvoorbeeld je sleutelbos makkelijk terugvinden of je rugtas tracken. De AirTag werkt met Bluetooth en maakt zo verbinding met de Zoek mijn-app, maar er zit vermoedelijk ook een U1-chip met Ultra-Wideband in. Deze chip, die je ook in de iPhone 11 en Apple Watch Series 6 vindt, kan veel nauwkeuriger de locatie van andere voorwerpen met de U1-chip bepalen. Augmented reality zou ook een grote rol spelen, zodat je via de camera van je iPhone kan zien waar je sleutels zijn. Apple heeft zelf al de naam van de AirTag verklapt in een supportvideo, dus het is slechts een kwestie van tijd voordat deze aangekondigd wordt.

AirPods Studio: grote kans

Apple boekt veel succes met de AirPods en AirPods Pro, maar als je niet van oordopjes houdt, dan kom je al snel uit bij merken als Beats, Bose en Sennheiser. Apple wil nu in dat gat springen met de nieuwe AirPods Studio. Het ontwerp zou bestaan uit twee oorschelpen die magnetisch verbonden zijn aan een hoofdband. Deze is mogelijk ook zelf samen te stellen, vergelijkbaar met de bandjes van de Apple Watch. Er zijn ook al renders van de AirPods Studio opgedoken, op basis van gelekte foto’s. Apple zou werken aan twee versies, zowel om mee te sporten als om comfortabel muziek mee te luisteren.

HomePod mini: mogelijke aankondiging

Het is al een hele tijd stil rondom de HomePod. Apple bracht de speaker in het voorjaar van 2018 uit, maar sindsdien zijn er alleen software-updates uitgebracht die de speaker beter maken. Geruchten over een HomePod mini gaan nu al een tijdje en de kans dat Apple deze dit najaar presenteert is zeker aanwezig. Maar of de speaker ook dan eindelijk naar Nederland komt, is nog maar de vraag. De HomePod mini is niet alleen kleiner, maar ook goedkoper. Hierdoor kan Apple een andere doelgroep aanspreken en meer de concurrentie aangaan met de kleinere speakers van Amazon en Google.

En over HomePod gesproken: we wachten ook nog steeds op de iOS 14-update voor de HomePod, waarbij je onder andere een andere standaard muziekdienst kan instellen. Het zou ons niets verbazen als Apple dit tegelijkertijd bespreekt met de aankondiging van de nieuwe HomePod mini.

Nieuwe Apple TV: mogelijk, maar vermoedelijk 2021

De huidige Apple TV 4K stamt alweer uit 2017, nu alweer ruim drie jaar geleden. Maar wat kan Apple nog verbeteren? De opvolger (of vervanger) van de Apple TV 4K krijgt mogelijk een betere chip, zodat je probleemloos alle Apple Arcade-games kan spelen. Ook extra opslag zou daarbij goed van pas komen. Apple werkt volgens bronnen ook aan een nieuwe afstandsbediening. Deze afstandsbediening krijgt een functie zodat je hem makkelijk kan vinden, voor de keren dat hij weer verdwijnt tussen de kussens van de bank. De grote vraag is echter of deze Apple TV 2020 nog gaat halen. Bronnen beweren dat Apple kan besluiten om dit model later uit te brengen, bijvoorbeeld in het voorjaar van 2021.

Software-updates: grote kans

“Software-updates? Apple heeft toch net iOS 14 uitgebracht?” Dat klopt, maar achter de schermen werkt Apple alweer door aan nieuwe versies. Er is een beta van iOS 14.2, maar in het geheim zou ook iOS 14.1 al bijna gereed zijn. Deze versie staat vermoedelijk standaard geïnstalleerd op de iPhone 12 en verwachten we dan ook binnenkort voor iedereen. Het is nog onduidelijk of deze versie ook nieuwe functies bevat voor iedereen met een huidige iPhone.

Ook macOS Big Sur ligt nog in het verschiet. We verwachten dat Apple deze update ergens in oktober uitbrengt, dus een aankondiging van de releasedatum is voor dit event zeker een mogelijkheid. Daarnaast werkt Apple zoals eerder gezegd nog aan een software-update voor de HomePod, dus er komen nog genoeg software-updates aan.

Nieuwe Macs: kleine kans

We denken niet dat Apple tijdens dit event ook nog Macs gaat bespreken en aankondigen. Apple heeft wel beloofd om dit najaar nog een nieuwe MacBook met Apple Silicon uit te brengen, maar wij denken dat Apple dit in een aparte video aankondigt. Dit zou gepland staan voor begin november, dus Apple heeft ook na het oktober event nog even de tijd om de aankondiging te doen. Volgens geruchten keert de 12-inch MacBook terug met een A14X-chip, ergens eind dit jaar. Een nieuwe iMac met gloednieuw design staat ook nog op de planning, net als een nieuwe 16-inch MacBook Pro. Maar deze producten verwachten we op z’n vroegst later dit najaar.

Lees ook ons grote overzicht met alle Apple-producten van 2020.