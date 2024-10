Naar welke verwachte aankondiging van Apple in oktober 2024 ben jij het meest benieuwd? Laat het ons weten in deze poll over Apple's toch-geen-event.

We hebben lang gehoopt op een speciaal event in oktober 2024, maar die lijkt er toch echt niet te komen. Apple heeft briefings gepland voor de nieuwe Macs en er wordt ongetwijfeld een video gemaakt, waarin de snelheid van de M4 Pro- en M4 Max-chips uitgebreid wordt toegelicht met mooie grafieken. Maar dat is het dan ook. Hoeft niet erg te zijn, want er komen persberichten en op iCulture houden we je natuurlijk tot in detail op de hoogte van alle aankondigingen én ontdekkingen. Maar naar welk product kijk jij nu eigenlijk het meest uit? Is het de M4 MacBook Pro of misschien wel de nieuwe Mac mini 2024.

In ons eerdere artikel kon je al lezen over onze verwachtingen voor Apple in oktober 2024. Daarin noemen we de volgende producten:

iPad mini A17 Pro : al aangekondigd in oktober

: al aangekondigd in oktober M4 MacBook Pro : nieuwste generatie MacBook Pro met diverse varianten van de M4-chip

: nieuwste generatie MacBook Pro met diverse varianten van de M4-chip M4 Mac mini : grote update voor Apple’s kleinste Mac

: grote update voor Apple’s kleinste Mac M4 iMac : spec-bump voor de kleurrijke desktop

: spec-bump voor de kleurrijke desktop Nieuwe Magic-accessoires: usb-c versies van Magic Mouse, Magic Trackpad en Magic Keyboard

Genoeg om naar uit te kijken dus, maar waar ben jij nou het meest benieuwd naar?

Bekijk ook Vooruitblik: dit is wat je kan verwachten van Apple in oktober Naar verwachting gaat Apple in oktober weer een event organiseren, met daarbij de focus op Macs en iPads. In deze vooruitblik lees je precies wat je van Apple’s oktober-event kan verwachten en wat er nog meer in oktober 2024 van Apple komt.

Wat kun je van iCulture verwachten?

Bij iCulture volgen we alle ontwikkelingen uiteraard op de voet. Zodra de eerste persberichten binnenkomen, houden we je natuurlijk meteen op de hoogte. En ook al is er deze keer geen livestream, als er een video is met alle aankondigingen, dan lees je dat natuurlijk ook als eerste op iCulture.nl.

Ben je niet thuis of in de buurt van een computer? Dan volg je gewoon ons nieuws op je iPhone of iPad. We vertellen je wat er nieuw is, wat de Europese prijzen en beschikbaarheid zijn en of er in de kleine lettertjes nog nieuwe ontdekkingen zijn gedaan. Het belooft een week vol aankondigingen te worden!