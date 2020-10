Apple heeft opnieuw enkele Macs geregistreerd in Europa. Het gaat in totaal om vijf nieuwe modelnummers van Macs en MacBooks, mogelijk de nieuwe modellen voor najaar 2020.

Eens in de zoveel tijd lekt er via de Eurasian Economic Commission een nieuwe reeks modelnummers uit van onaangekondigde Apple-producten. Deze keer heeft de Franse website Consomac vijf nieuwe modelnummers gespot in de registratie van nieuwe Macs en MacBooks. Het gaat dus zowel om desktops als laptops.



‘Registratie nieuwe Mac-desktops en MacBooks voor 2020’

Bij de nieuwe registratie staat een flinke reeks modelnummers, maar na inspectie van iCulture gaat het om slechts vijf nieuwe nummers. De andere nummers zijn al eerder opgedoken en vaak zelfs al reeds gebruikt. Bovendien zit er een modelnummer tussen (A2330) voor de Mac mini Developer Transition Kit, het speciale model voor ontwikkelaars om te werken aan apps voor de Apple Silicon.

De nieuwe modelnummers zijn:

MacBooks

A2337

A2338

Mac-desktops

A2348

A2438

A2439

Het is nog onduidelijk om wat voor modellen het precies gaat. De kans is zeker aanwezig dat dit modelnummers zijn voor nieuwe MacBooks met Apple Silicon, de eigen ontwikkelde chip. Apple gaat vermoedelijk later dit jaar de nieuwe Macs aankondigen. We verwachten niet dat Apple de Macs tijdens het iPhone 12-event van vandaag gaat presenteren. Volgens recente geruchten kondigt Apple in november de nieuwe Macs aan.

Alle modellen draaien in ieder geval op macOS 11 Big Sur, de aankomende grote firmware-update. Het is nog niet bekend wanneer macOS Big Sur precies verschijnt, maar mogelijk verklapt Apple daar vandaag wel iets over. We verwachten de update ergens de komende maand.