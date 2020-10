Apple heeft stiekem nieuwe icoontjes van iPhones voor de iCloud-website geüpload. Daarop zien we een iets kleinere notch, al is het verschil minimaal. Ook is er een nieuw icoontje voor de Apple TV.

Vandaag is het zover, want om 19:00 vanavond gaat Apple’s iPhone 12-event van start. Zoals je van vorige events misschien al gewend bent, duiken er op de dag van de aankondiging her en der nog geruchten en nieuwe aanwijzingen op. Dat is deze keer niet anders, want Apple heeft alvast een set nieuwe icoontjes van de iPhone 12 voor iCloud online gezet. Ze zijn ontdekt door het Twitter-account @AppleSWUpdates, maar 9to5Mac heeft grotere exemplaren ontdekt. Uit een vergelijking met de vorige icoontjes zien we een iets kleinere notch.



Icoontjes iPhone 12 met kleinere notch

Bij de vergelijking tussen een nieuw iPhone 12-icoontje en die van de iPhone 11, zien we een klein verschil in de breedte van de notch. Het is daarbij duidelijk te zien dat er aan beide kanten iets meer ruimte is, al gaat het maar om een paar millimeter. Het is niet de verwachting dat Apple hoog van de toren zal blazen dat de notch kleiner geworden is. Vermoedelijk is de kleinere inkeping alleen het gevolg van de kleinere iPhone 12 mini. Doordat het 5,4-inch scherm een stuk kleiner is dan de huidige 5,8-inch, is verhoudingsgewijs de notch zelf ook iets kleiner.

Wat verder opvalt is dat de rand van het toestel mat lijkt te zijn. Vermoedelijk is dit dus het icoontje van de aluminium iPhone 12 (mini). Of de zijkanten ook echt vlak zijn, is met deze icoontjes lastig te zien. De icoontjes hebben modelnummer iPhone13,1, iPhone13,2, iPhone13,3 en iPhone13,4. De huidige iPhone 11-serie heeft de interne benaming iPhone12,1 etcetera. Dit bewijst dus opnieuw dat er vier nieuwe iPhones aan komen.

Icoontje voor nieuwe Apple TV

Tegelijkertijd ontdekte 9to5Mac dat Apple ook een nieuwe afbeelding voor de Apple TV 4K, met modelnummer AppleTV11,1. Dit is een nieuw modelnummer, want de huidige Apple TV 4K gebruikt internet de benaming AppleTV6,1. Het icoontje ziet er verder identiek uit in vergelijking met de huidige Apple TV 4K, dus verwacht van een nieuw model qua behuizing geen of nauwelijks veranderingen.

Het is onduidelijk wanneer Apple de nieuwe Apple TV gaat aankondigen. Betrouwbare bronnen beweerden eerder dat de nieuwe Apple TV met nieuwe afstandsbediening mogelijk in 2021 komt. Naast de nieuwe afstandsbediening krijgt de nieuwe Apple TV 4K mogelijk ook een U1-chip, zodat je locatie in huis gevolgd kan worden bij het gebruik van HomeKit-producten. Ook de HomePod mini krijgt mogelijk zo’n chip.

Lees ook onze verwachtingen van het iPhone 12-event. Met onze hub-pagina voor het iPhone 12-event blijf je helemaal op de hoogte van al het nieuws rondom de presentatie.