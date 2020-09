Er is een foto opgedoken waarop het design van de AirPods Studio te zien is, de aankomende hoofdtelefoon van Apple. Ook zijn er nieuwe renders gemaakt op basis van het mogelijke design.

Apple kondigde deze week tijdens het september 2020-event een aantal nieuwe producten aan. De AirPods Studio, Apple’s aankomende hoofdtelefoon, zat daar nog niet bij. Mogelijk volgt de aankondiging nog later dit jaar, maar er zijn nu alvast beelden verschenen van het mogelijke design. Geruchtenlekker @choco_bit plaatste als eerste een foto van het AirPods Studio design.



‘AirPods Studio design gelekt’

Het model op de foto is volgens de bron de mogelijke sport-variant van de hoofdtelefoon. Het bestaat uit twee grote oorschelpen die via een glimmende roestvrij stalen of aluminium band met elkaar verbonden zijn. Bovenaan zit een soort kussen die op je hoofd rust. De uitvoering van dit model is in het grijs. Het is niet duidelijk of dit een soort prototype is of dat dit design overeenkomt met het definitieve ontwerp.

Probably Sport variant of Apples headphones Personally not impressed, looks too much like 2 Palm Pre's attached to 2 tuning forks :/ hard to unsee Looks a lot like what @markgurman described in April, but with homepod mesh pic.twitter.com/dzAufRRl7m — Fudge (@choco_bit) September 16, 2020

Er is ook een filmpje opgedoken waarin je ziet hoe je de hoofdtelefoon in een hoes opbergt. Met een soort flapje klap je de hoes dicht, zodat de hoofdtelefoon er niet uit valt. De band blijft beschikbaar, zodat je de AirPods Studio makkelijk mee kan dragen. Of dit de definitieve hoes is of dat dit slechts voor een vroege versie bedoeld is, is niet helemaal duidelijk.

Watermark-less white. I did say they looked a bit worse IMO pic.twitter.com/AiYNMyfktR — Fudge (@choco_bit) September 16, 2020

Op basis van deze afbeelding heeft Jon Prosser in samenwerking met een conceptmaker een render gemaakt van de AirPods Studio. Daarop is te zien dat de oorschelpen aan de buitenkant een matglimmende afwerking hebben. Het deel wat tegen je oren en bovenop je hoofd zit, is gemaakt van een soort textiel. Het heeft wat weg van het textiel van de buitenkant van de HomePod.

Prosser deelt ook nog wat details over de hoofdtelefoon. Het design is een combinatie van leer en metaal en de oorschelpen zijn magnetisch. Een andere bron beweerde eerder ook al dat de AirPods Studio magnetisch verwisselbare onderdelen heeft. De oorschelpen zijn dan ook mogelijk uitwisselbaar: het maakt niet uit hoe je de hoofdtelefoon op je hoofd zet. Er zit geen headphonejack op, maar wel usb-c.

De AirPods Studio worden mogelijk tijdens het iPhone-event van 2020 aangekondigd. De datum daarvan is nog niet bekend, maar mogelijk is dit ergens in de eerste helft van oktober. Wil je meer weten over de AirPods Studio, dan lees je dat in ons overzicht.