Ieder jaar houdt Apple in september een groots evenement waar nieuwe producten en softwareversies onthuld worden. Hoewel er ook dit jaar een event gehouden wordt, is alles toch net even anders. Apple’s september 2020-event is geen live keynote met een zaal vol journalisten, maar een van tevoren opgenomen presentatie. Bovendien is het nog maar de vraag of Apple hier ook de nieuwe iPhones gaat presenteren. Wat de show ook brengt: met dit artikel ben je op de juiste plek! Bewaar dit artikel dan ook alvast in je bladwijzers, want op de dag van het event volg je hier alle aankondigingen met onze liveblog en samenvatting van het Apple september 2020-event!



Deze pagina zal tijdens de keynote worden bijgewerkt zodra de aankondigingen bekend worden.

Waar en wanneer is het Apple september 2020 event?

Op dinsdag 15 september 2020 om 19:00 Nederlandse tijd houdt Apple het grote september 2020-event. Net als bij de WWDC 2020 is de presentatie van tevoren opgenomen. Hoewel het wel live wordt uitgezonden (en je dus niet door de presentatie kan bladeren zodra deze om 19:00 begint), heeft Apple alles eerder al opgenomen. Dat betekent dus geen live reactie van enthousiaste genodigden in de zaal of klappende Apple-medewerkers. De presentatie vindt plaats in Apple Park, vermoedelijk op verschillende plekken rondom Apple’s hoofdkwartier. Om een goede indruk te krijgen, kun je nog eens de WWDC 2020 presentatie kijken.

Bekijk ook de uitnodiging van de datum van het september 2020-event. Apple heeft het logo tot leven gebracht in augmented reality, wat je zelf kan ervaren via je iPhone of iPad.

Je kan de Apple-keynote live kijken op al je Apple-apparaten. Uiteraard houden we je op iCulture op de hoogte van alle aankondigingen en vind je de onthullingen zodra ze gepresenteerd worden. Kun je het event zelf niet live kijken? Geen nood, want de livestream is na het evenement gewoon terug te kijken. Bovendien vind je op iCulture een overzichtelijke samenvatting van het event in dit artikel, zodat je alles nog eens rustig kan nalezen.

Verwachtingen Apple’s september 2020-event in het kort

Dit zijn de verwachtingen voor het aankomende event in het kort:

Zoals je ziet lijkt het erop dat de iPhone 12-serie niet besproken gaat worden. Apple zou willen focussen op de Apple Watch-modellen, nieuwe iPads en mogelijk andere nieuwe accessoires zoals de AirTag en AirPods Studio. In oktober zou Apple dan alsnog tijdens een apart event de nieuwe iPhones aankondigen.

Voor meer voorspellingen bekijk je onze grote artikel met verwachtingen van Apple’s september 2020 event.

Geruchten over het event

Zoals altijd gaan er vele geruchten rondom een Apple-event. Zoals je hierboven al kon lezen, zijn er sterke aanwijzingen dat Apple de iPhone 12 nog niet presenteert. Maar toch zijn er ook twijfelachtige bronnen die beweren dat Apple wel degelijk op z’n minst één iPhone 12 gaat presenteren. Het gaat dan bijvoorbeeld alleen om het instapmodel, dat volgens bronnen ook eerder verschijnt dan de iPhone 12 Pro-serie.

Er zijn ook geruchten over de nieuwe meer betaalbare Apple Watch, als opvolger van de Apple Watch Series 3. Apple zou het huidige design van de Series 4 en 5 (dus met dunnere schermranden en iets rondere kast) in een lager geprijsd model willen stoppen. Om de kosten te drukken, zit er dan mogelijk geen ECG in en ook geen always-on display. We krijgen dus niet één, maar twee nieuwe modellen.

Wat er van alle geruchten waar is, weten we vanaf dinsdagavond 15 september. Hou iCulture daarom ook nauwlettend in de gaten om geen aankondiging te missen.

Poll: waar kijk jij het meest naar uit?

Zoals altijd zijn we benieuwd waar jij nou echt op zit te wachten. Omdat het zo onzeker is wat Apple allemaal aan gaat kondigen, hebben we alle producten die we dit najaar nog verwachten in de poll meegenomen. De vraag is dan ook breder dan alleen het event: naar welke producten van dit najaar kijk jij het meest uit?

Poll niet (goed) zichtbaar? Invullen kan ook hier!

Breng je iPhone in de stemming met een wallpaper

Als jij al klaar bent voor het event, zit er maar één ding op: je iPhone voorbereiden op de aankondigingen. Om alvast in de stemming te komen kun je daarom een mooie wallpaper instellen, die gebaseerd is op de uitnodiging van het event. Zo herinner je jezelf er elke dag weer aan dat er een event aan komt, zodat je er niks van mist.

Alle wallpapers voor Apple’s september 2020 event download je via de links in ons artikel, inclusief instructies voor het instellen.

Lees je in: wat we nu al weten

Tot slot hebben we hieronder alle artikelen verzameld over de onderwerpen die Apple mogelijk gaat bespreken tijdens de keynote. Zaken die ongetwijfeld van pas gaan komen zijn de Apple Watch, iOS 14 en de iPad. De afgelopen tijd hebben we regelmatig vooruit geblikt en voorspellingen gedaan voor de aankondigingen. Heb je een artikel gemist, dan vind je met dit lijstje alles nog overzichtelijk op een rij: