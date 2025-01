Als er een ding is in de wereld van Apple waar we enthousiast over worden, dan zijn het wel de Apple-events. Maar wanneer verwachten we in 2025 de Apple-events? In deze round-up lees je dat.

Wat is een iPhone zonder camera? Of een Mac zonder macOS? Ze horen bij elkaar zoals de events bij Apple zelf horen en zijn onderdeel van de echte Apple-cultuur. Wij kijken dan ook al uit naar de Apple-events van 2025, want er staat weer een berg nieuwe Apple-producten voor 2025 op de planning. En die worden voor een groot deel aangekondigd tijdens de traditionele Apple-events. Maar wanneer kun je het eerste Apple-event van 2025 verwachten? En welke volgen er later dit jaar? We hebben al een paar zekerheden, maar er volgt mogelijk nog veel meer.

Apple-events komen sinds enige tijd in diverse vormen en maten. Het meest bekend is de traditionele online presentatie, die via een Apple-livestream te volgen is. Maar Apple experimenteert soms ook met andere manieren van aankondigen. Zo werd er in de laatste week van afgelopen oktober elke dag een nieuwe Mac aangekondigd. En soms volgt er een plotselinge aankondiging, met niets meer dan een persbericht. Dat is vaak het geval bij kleinere updates, zoals spec-bumps.

Voorjaar: eerste event mogelijk in maart

Apple heeft een af/aan-traditie als het gaat om maart-events. In 2024 was er geen event in maart (maar wel in mei), terwijl Apple in 2023 helemaal geen voorjaarsevent organiseerde. Daarentegen was er wel een maart-event in bijvoorbeeld 2022, 2019, 2018 en 2016. In 2021 was het voorjaarsevent in april. Maar misschien wel de sterkste aanwijzing dat er in ieder iets gaat gebeuren dit voorjaar, is de reeks aankomende producten.

Apple heeft namelijk meerdere nieuwe producten op de planning staan die allemaal dit voorjaar zouden kunnen komen. Zo verwachten we een nieuwe iPad Air 2025, iPad 2025 én een nieuwe iPhone SE 4. Apple werkt ook nog aan een compleet nieuw smart home-display, al is het nog de vraag of die dit voorjaar of wellicht wat later komt. Hoe dan ook is er genoeg materie om tijdens een event te bespreken. En dan hebben we het nog niet eens gehad over apparaten zoals de AirTag 2, die ook nog ergens dit jaar komt. Apple heeft ook nog de MacBook Air M4 in het verschiet, maar het zou ons niets verbazen als deze eerder al via een los persbericht onthuld wordt.

Deze producten zouden aangekondigd kunnen worden:

Wanneer is Apple’s voorjaarsevent van 2025?

Apple’s voorjaarsevents worden meestal in maart gehouden, al was er in 2021 een event in april. Als het event in maart gehouden wordt, dan is dat waarschijnlijk in de laatste week van de maand. Wij gokken daarom dat er op 24 maart 2024 een event gehouden wordt, als er überhaupt een voorjaarsevent komt.

Juni is traditioneel gezien een echte Apple-event maand en dat zal in 2025 niet anders zijn. De jaarlijkse WWDC staat ook dit jaar in het teken van nieuwe software-updates, zoals iOS 19, watchOS 12 en macOS 16. En natuurlijk Apple Intelligence, want we gaan er vanuit dat Apple ook dit jaar op AI-vlak veel nieuws te bieden heeft. Maar de WWDC brengt af en toe ook nog nieuwe hardware. Dat was afgelopen jaar (vanwege de sterke focus op AI) niet het geval, maar het jaar ervoor kregen we nog twee nieuwe desktop-Macs én de Apple Vision Pro. Dit jaar zou zomaar de Mac Studio en/of de Mac Pro weer aan bod kunnen komen, met updates met krachtigere M4-chips.

Deze aankondigingen verwachten we tijdens de WWDC 2025:

iOS 19

iPadOS 19

macOS 16

watchOS 12

tvOS 19

visionOS 3

Nieuwe functies voor AirPods, HomePod, Apple Intelligence en meer

Hardware zoals Mac Studio of Mac Pro

Wanneer is Apple’s WWDC 2025-event?

De WWDC is naar verwachting weer in juni. We verwachten dat Apple de week van 2 tot en met 6 juni of 9 tot en met 13 juni in gedachte heeft. De aankondiging voor de WWDC zelf is waarschijnlijk in maart.

September: iPhone, Apple Watch en meer

Naast de WWDC in juni is het grote iPhone-event in september ook een zekerheid. Waar de WWDC vooral om software draait, staat het september-event altijd in het teken van hardware, en dan met name iPhones en Apple Watches. Maar er zijn soms nog meer nieuwe aankondigingen, zoals AirPods. Dit jaar verwachten we veel ontwikkelingen bij de iPhone en Apple Watch. Er komt een volledig nieuw iPhone-model waar de nodige aandacht naar uit zal gaan, terwijl er tegelijkertijd drie nieuwe Apple Watches-verwacht worden.

Deze aankondigingen verwachten we tijdens Apple’s september-event:

Wanneer is Apple’s september-event?

Waarschijnlijk is Apple’s jaarlijkse iPhone-event in de week van 8 of 15 september 2025. Het event wordt meestal op dinsdag of woensdag gehouden. De uitnodiging voor het event wordt meestal in de laatste week van augustus verstuurd.

Oktober: Apple’s restant van 2025

Niet ieder jaar organiseert Apple een event in oktober, maar het zou zomaar kunnen dat het er dit jaar wel van gaat komen. Apple zou volgens diverse bronnen dit jaar namelijk nog een nieuwe Apple TV en HomePod mini in het verschiet hebben. De twee huidige varianten van deze apparaten werden eveneens in oktober aangekondigd, al was dat in het geval van de HomePod mini doordat het iPhone-event in 2020 vertraagd was. Desalniettemin is een apart event in wat voor vorm dan ook voor oktober geen gekke gedachte. Zeker niet als je je bedenkt dat er later dit jaar ook nog een nieuwe MacBook Pro met M5-chip verwacht wordt.

Deze aankondigingen verwachten we tijdens een mogelijk oktober-event:

Apple TV 4K 2025

HomePod mini 2

MacBook Pro M5

Wanneer komt er een Apple-event in oktober?

Mocht er een Apple-event in oktober komen, dan is dat op z’n vroegst halverwege de maand. Maar wij gokken dat het eerder tegen het einde van de maand zal zijn, zoals Apple dat de afgelopen jaren gedaan heeft. Een productaankondiging in de week van 27 oktober is zeker een optie, maar oktober is nu nog ver weg.

Lees ook ons uitgebreide overzicht met alle verwachte Apple-producten van 2025, want er komt dit jaar heel veel aan. Hou iCulture dus ook in 2025 in de gaten om geen Apple-aankondiging te missen.