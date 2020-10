AirPods Studio verwachtingen: Apple’s eigen hoofdtelefoon

Apple is al sinds 2016 succesvol met de AirPods, de witte draadloze oordopjes. Eind 2019 zijn daar de AirPods Pro aan toegevoegd, een duurdere variant met ruisonderdrukking en in-ear design. Er zijn sterke aanwijzingen dat daar nog een derde versie bij komt, in de vorm van een heuse Apple-hoofdtelefoon. Qua naamgeving wordt gesproken over AirPods Studio. Maar wat zijn de verwachtingen van deze Apple-hoofdtelefoon? Welke functies krijgt de koptelefoon en wanneer verschijnt de AirPods Studio?

Dit weten we over de AirPods Studio, Apple’s aankomende hoofdtelefoon:

AirPods Studio in het kort: wat zijn de functies?

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen van de AirPods Studio:

Eigen hoofdtelefoon van Apple, valt binnen de AirPods-lijn

Twee verwisselbare oorschelpen, magnetisch verbonden aan hoofdband

Ruisonderdrukking met transparantiemodus

Slimme functies vergelijkbaar met AirPods, zoals automatisch wisselen, Hé Siri en meer

Werkt met H1-chip (of nieuwere H2) voor automatisch koppelen met al je apparaten

Verwachte release najaar 2020

Prijs rond de €300

Geruchten over Apple-hoofdtelefoon: wat is er in het nieuws?

Er zijn al sinds 2018 diverse geruchten geweest over de komst van een Apple-hoofdtelefoon. We zetten de belangrijkste voor je op een rij:

17 september 2020 – Er zijn renders van de AirPods Studio verschenen, gebaseerd op gelekte foto’s. De renders laten het design zien van de aankomende hoofdtelefoon. Hoewel het nog gaat om een prototype, geeft het wel een aardig beeld.

22 mei 2020 – Volgens DigiTimes is de productie al begonnen.

12 mei 2020 – De AirPods Studio krijgen vermoedelijk nek- en hoofddetectie. Het maakt dan niet uit hoe je ze draagt: er zit geen linker of rechter kant aan. De hoofdtelefoon detecteert zelf hoe je hem draagt.

10 mei 2020 – Apple zou willen kiezen voor de naam AirPods Studio. Ze hebben codenaam B515 en zullen $349 kosten, beweert geruchtenlekker Jon Prosser.

16 april 2020 – Volgens betrouwbare bronnen krijgt de hoofdtelefoon verwisselbare magnetische onderdelen om hem naar eigen smaak aan te passen.

7 april 2020 – Apple zou de Beats-producten willen uitfaseren, om ruimte te maken voor audioproducten van eigen merk. Apple heeft dit echter ontkend.

9 maart 2020 – Icoontjes van Apple’s high-end koptelefoon zijn gelekt in een versie van iOS 14 die in handen kwam van een geruchtensite. Ze wekken de indruk dat er twee kleuren zijn: zwart en wit.

5 februari 2020 – Qua bediening is er een patent die omschrijft hoe je met veegbewegingen de hoofdtelefoon altijd kan bedienen, omdat hij ziet hoe je hem draagt. Dat betekent dat een veegbeweging naar beneden altijd werkt, ook als de hoofdtelefoon gedraaid en gekanteld op je hoofd zit.

28 mei 2019 – De koptelefoon krijgt mogelijk een flexibele hoofdband, zoals in een patent omschreven werd. Hij is daardoor een stuk makkelijker op te bergen dan andere soortgelijke koptelefoons.

5 maart 2018 – Bloomberg meldde dat al snel dat de hoofdtelefoon mogelijk ruisonderdrukking gaat krijgen. Daarmee ben je meer afgezonderd van je omgevingsgeluid. Inmiddels zien we dit ook al bij de AirPods Pro.

2 maart 2018 – De eerste concepten van de Apple-hoofdtelefoon verschenen in het nieuws, waarop te zien is hoe deze eruit kunnen zien. Of dit dicht bij de realiteit ligt, is nog maar de vraag. Er zijn nog geen beelden van de hoofdtelefoon verschenen, maar het zal ongetwijfeld een typisch Apple-design krijgen.

25 februari 2018 – De bekende analist Ming-Chi Kuo kwam in februari 2018 voor het eerst met het gerucht dat Apple werkt aan een eigen hoofdtelefoon. Toen werd er al gesproken over een high-end over-the-ear hoofdtelefoon met een nieuw design.

#1 Releasedatum AirPods Studio: wanneer verschijnt de Apple koptelefoon?

Het was lange tijd onduidelijk wanneer de Apple-hoofdtelefoon verkrijgbaar zou zijn. Er werd gesproken over een release eind 2019, maar inmiddels is die periode al voorbij gegaan, zonder dat we nog maar één glimp opgevangen hebben van de headset. De meest recente geruchten spreken nu van een release van de hoofdtelefoon in het najaar 2020. Maar Apple moet de koptelefoon natuurlijk eerst nog aankondigen. Dat gaat mogelijk gebeuren tijdens de iPhone 12-event in oktober.

#2 Prijs van Apple hoofdtelefoon

Wat de prijs wordt van de Apple hoofdtelefoon, is nog onduidelijk. In het geruchtencircuit wordt gesproken over $350, een high-end hoofdtelefoon in het hogere prijssegment. Bekende merken als Bose, Sennheiser, Bang & Olufsen en Apple’s eigen Beats hebben hoofdtelefoons in de prijscategorie €250 tot €400. De Beats Solo Pro, de meest recente high-end hoofdtelefoon van Beats, ligt in de winkels voor ongeveer €300.

#3 Naam van Apple’s hoofdtelefoon

Het lijkt er steeds meer op dat Apple voor de AirPods-naam kiest. Dit is inmiddels een gevestigd en populair merk, dus het is logisch dat de Apple koptelefoon ook zo gaat heten. Recente geruchten spreken over de naam AirPods Studio. Apple gebruikt die naam ook al bij de Beats-hoofdtelefoons, dus waardoor je meteen weet dat het om een hoofdtelefoon gaat. Namen als AirPhones of AirPods Extreme zien we minder zitten. Voor het definitieve antwoord, moeten we wachten totdat Apple de hoofdtelefoon aankondigt.

#4 Design van de AirPods Studio

Hoe de AirPods Studio eruit gaan zien, weten we pas echt goed zodra ze zijn aangekondigd. Toch hebben we wel al een beetje een idee van het ontwerp dankzij recente renders. Deze zijn gemaakt op basis van foto’s van een prototype die door de makers van de renders gezien zijn. De hoofdband is gemaakt van leer en textiel. Het textiel heeft wat weg van de buitenkant van de HomePod. De oorschelpen hebben aan de buitenkant een mastklimmende afwerking. Of het uiteindelijke design er ook zo uit ziet, weten we nog niet. Apple kan sinds dit prototype veel veranderd hebben, waardoor het definitieve ontwerp er anders uit kan zien.

#5 Ruisonderdrukking, transparantiemodus en ruimtelijke audio

Betrouwbare bronnen beweerden eerder al dat de AirPods Studio ruisonderdrukking krijgt. Het gaat dan vermoedelijk om actieve ruisonderdrukking, waarbij de microfoons inkomend omgevingsgeluid eruit filtert. Apple doet dit al bij de AirPods Pro en ook bij andere koptelefoonmakers is dit inmiddels de standaard. Bij de AirPods Pro en de Beats Solo Pro heeft Apple ook een transparantiemodus toegevoegd, waarmee bepaalde omgevingsgeluiden zoals stemmen juist versterkt worden. Je kan dan tegelijkertijd genieten van goed geluid, zonder dat je volledig afgesloten bent van je omgeving. Het ontwerp is volgens bronnen een over-the-ear oorschelp, waardoor je eigen oren er dus in vallen.

En over geluid gesproken: er zit waarschijnlijk ook ruimtelijke audio in. Sinds dit najaar biedt Apple in de AirPods ruimtelijke audio. Daarmee lijkt het alsof je middenin de actie zit. Het creëert een soort surround-sound, waarbij ook de sensoren van je iPhone en de hoofdtelefoon gebruikt worden om het geluid aan te passen aan hoe je je hoofd beweegt.

#6 Apple’s eigen H-chip voor snel koppelen en Hé Siri

Waar we ook vanuit kunnen gaan, is dat de hoofdtelefoon werkt met een door Apple ontworpen H-chip. De eerste generatie AirPods hadden nog een W1-chip voor het regelen van de draadloze verbindingen, maar sinds voorjaar 2019 is hier een voor audio-producten specifieke H-chip voor ontworpen. Deze chip is verantwoordelijk voor de snelle verbinding tussen je iPhone en de headset en vinden we nu in de recente AirPods (Pro) en Beats Solo Pro. De chip maakt ook Hé Siri mogelijk, zodat je zonder een knop in te drukken de assistent kan oproepen.

#7 Bediening met knoppen of bewegingen

De AirPods bedienen door te tikken geeft je de mogelijkheid om naar het volgende of vorige nummer te gaan. Bij de AirPods Pro doe je dat met een knijp in het stokje, maar bij een hoofdtelefoon is er mogelijk meer plek voor meer mogelijkheden. Aan de zijkant van de oorschelpen kan Apple knoppen of een vlak voor veegbewegingen toevoegen. Er is al een patent waarbij veenbewegingen gebruikt worden om de hoofdtelefoon te bedienen.

#8 Magnetisch verwisselbare onderdelen

Qua design lijkt het erop dat Apple kiest voor een hoofdtelefoon die je naar eigen smaak aan kan passen. Denk aan de bandjes van de Apple Watch, maar dan met de beugel tussen de twee oorschelpen. Er zouden ook verschillende versies zijn die zorgen voor meer comfort of die juist ideaal zijn voor tijdens het sporten. Er komt een premium versie met lederen uitstraling en een meer sportieve variant. De oorschelpen zou je dan dus los kunnen halen van de hoofdband, dankzij de magnetische verbinding.

#9 Nek- en hoofddetectie

De AirPods hebben al oordetectie. Hierdoor wordt de muziek automatisch gepauzeerd zodra je de AirPods uit doet. Ook verbinden ze automatisch zodra je ze in doet. De AirPods Studio hoofdtelefoon krijgt vermoedelijk een soortgelijke functie. Er zijn aanwijzingen gevonden voor een nek- en hoofddetectie. Hierdoor stopt de muziek automatisch zodra je de hoofdtelefoon van je hoofd af zet en om je nek doet. Ook regelt deze functie de slaapstand van de hoofdtelefoon.

#10 Opbergen in speciale oplaadcase

Apple’s draadloze hoofdtelefoons werken de laatste jaren met een oplaadcase. Of je nou naar de AirPods of Powerbeats Pro kijkt: om ze op laden, stop je ze simpelweg in een doosje. Ze zijn dan meteen goed opgeborgen, zodat je ze niet kwijt raakt. Omdat een koptelefoon een wat groter apparaat is, is het nog de vraag hoe Apple dit wil gaan doen. Misschien kiest Apple voor een specifiek vouwsysteem, maar we vermoeden ook dat direct opladen met een Lightning-kabel ook tot de mogelijkheden behoort.

Wil je niet wachten op de Apple hoofdtelefoon? Dan kun je ook nu al AirPods kopen, zoals de AirPods Pro met ruisonderdrukking. In ons artikel vind je een overzicht van prijzen en aanbiedingen. Bekijk ook onze round-up van hippe draadloze hoofdtelefoons voor je iPhone en iPad.