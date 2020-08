Apple zou eind dit jaar een nieuwe 12-inch MacBook met A14X-chip uitbrengen. Het is daarmee één van de eerste MacBooks met een eigen Apple Silicon-chip. Voor desktopgebruikers is er ook nieuws, want de nieuwe iMac met Apple Silicon komt mogelijk in de tweede helft van 2021.

Apple kondigde tijdens de WWDC de Apple Silicon aan, de eerste eigen ontwikkelde processor voor de Mac. Apple liet destijds al weten dat de eerste MacBook met de eigen chip later dit jaar uit zou komen, maar het was nog altijd de vraag welk model als eerste aan de beurt is. Volgens The China Times, dat bronnen bij de productieketen heeft, is het de eer aan de 12-inch MacBook. De nieuwe lichte 12-inch MacBook krijgt volgens hen een A14X-chip.



’12-inch MacBook met A14X-chip’

De nieuwe MacBook zou codenaam Tonga hebben. Het model maakt gebruik van een A14X-chip, wat een verbeterde versie van de aankomende A14-chip in de iPhones is. Net als de gewone A14-chip is de A14X gemaakt door TSMC, Apple’s partner in het produceren van chips. De MacBook krijgt volgens de bron een 12-inch Retina-display en een usb-c-aansluiting. Of dit er slechts één is zoals bij de vorige generaties, is niet helemaal duidelijk. Met een gewicht van minder dan 1 kilo, lijkt deze MacBook een echte lichtgewicht te worden.

Dankzij de A14X-chip heeft dit model volgens de bron een batterijduur van 15 tot 20 uur. Dat is een stuk langer dan de gebruikelijke 10 tot 12 uur die Apple nu als schatting bij MacBooks geeft. Eén van de voordelen van Apple’s eigen chip is dat deze energiezuiniger zijn. Een ander voordeel is de verbeterde prestaties, maar daar is voor deze 12-inch MacBook nog niets bekend. Het model komt volgens de bron eind dit jaar beschikbaar.

Ook de nieuwe iPad Pro zou gebruikmaken van deze A14X-chip. Al eerder werd gesproken over een 12-inch MacBook met ARM-processor.

‘Nieuwe iMac met Apple Silicon tweede helft 2021’

Daarnaast is Apple ook bezig met een nieuwe iMac. Dezelfde bronnen spreken over iMac met Apple Silicon en een op maat gemaakte GPU van Apple. Dit model, dat de codenaam Lifuka heeft, zou gebruikmaken van een 5-nanometer chip van TSMC. Of dit ook de A14X-chip is, is niet helemaal duidelijk. Er gingen al een tijd geruchten over een geheel nieuwe iMac. Apple heeft in de zomer alleen de 27-inch iMac vernieuwt met een snellere Intel-chip en beter beeldscherm. Voor Apple’s nieuwe iMac zou ook een geheel nieuw design gepland zijn, al spreekt de bron daar nu niet over.