Wat wordt de prijs van de iPhone 12 in Nederland? Voor het definitieve antwoord moeten we nog even geduld hebben, maar er zijn al genoeg geruchten geweest over de prijzen van de iPhone 12. Bovendien zijn de iPhone 11 prijzen een goede indicatie.

De iPhone 12-serie, die bestaat uit vier toestellen, wordt de opvolger van de iPhone 11-reeks uit 2019. Er zijn de afgelopen tijd al veel geruchten over de iPhone 12 voorbij gekomen. Van ontwerp tot camera: bronnen hebben al vrij veel informatie naar buiten gebracht, al moet nog maar blijken wat er allemaal van waar is. Ook wat betreft de prijs van de iPhone 12 is er al het nodige gezegd en geschreven. Op basis van deze geruchten en onze eigen verwachtingen, lees je hier wat de mogelijke prijzen van alle iPhone 12-modellen worden.



Prijzen van de iPhone 12: wat je kan verwachten

Allereerst is het goed om te weten dat de definitieve prijzen nog niet bekend zijn. Apple presenteert de 2020 iPhones in het najaar, vermoedelijk in september. Vanaf dat moment worden ook de definitieve prijzen van de iPhone 12 in Nederland bekend. Maar Apple hanteert vaak vaste prijzen, dus met deze inschattingen weet je hoeveel je ongeveer opzij moet leggen voor de nieuwe iPhone.

Het gaat in totaal om vier modellen, namelijk de:

Hou er ook rekening mee dat de namen tijdelijk zijn en nog kunnen veranderen. Bovendien zijn de opslagcapaciteiten nog niet bekend, hoewel daar wel al wat geruchten over geweest zijn. Zo zou Apple kiezen voor standaard 128GB opslag voor het instapmodel. Bij elk model dat we bespreken, vind je ook ter vergelijking de huidige adviesprijzen van de overeenkomstige modellen van afgelopen jaar.

Zoals je misschien ziet, lijken de Amerikaanse prijzen op het eerste gezicht een stuk lager dan de geschatte Nederlandse prijzen. In ons artikel waarom Apple-producten in Nederland duurder zijn dan in de VS, lees je meer over de exacte redenen.

Bekijk ook Waarom Apple-producten in Nederland duurder zijn dan in Amerika Apple-producten die in de VS 1000 dollar kosten zijn in Nederland vaak veel duurder. Hoe kan dat eigenlijk en hoe ontstaat dit prijsverschil? Wij leggen uit waar het aan ligt.

iPhone 12 prijs van instapmodel

De iPhone 12 wordt het instapmodel van de nieuwe line-up. Dit model krijgt een 5,4-inch OLED-scherm en mogelijk een dubbele camera. Andere verbeteringen zijn 5G, een betere processor en een nieuw design. Het is voor het eerst dat Apple de standaarduitvoering in een kleiner formaat uit gaat brengen. We hebben daardoor geen vergelijkingsmateriaal van een overeenkomstig model. Maar als we op recente geruchten af moeten gaan, kiest Apple voor een vanafprijs van $749,-. In Nederland komt dit overeen met €859,-.

Deze prijzen voor de iPhone 12 verwachten wij:

128GB: €859,-

256GB: €979,-

Bekijk ook iPhone 12: alles wat we al weten over de iPhone van dit jaar De iPhone 12 is het belangrijkste nieuwe toestel van Apple in 2020. Deze smartphone wordt in het najaar van 2020 verwacht en is de kleinere opvolger van de iPhone 11. Wat weten we nu al over dit model en wat kunnen we verwachten? Lees hier alles over de iPhone 12!

iPhone 12 Max prijs

De iPhone 12 Max wordt de grotere versie van de twee instapmodellen. Deze krijgt een 6,1-inch display en wordt de directe opvolger van de iPhone 11. Ook dit model zou in twee opslagcapaciteiten komen, waardoor de instapprijs voor dit model iets hoger komt te liggen dan bij de vergelijkbare iPhone 11. Voor de VS wordt voor de iPhone 12 Max een prijs van $799,- verwacht.

Deze prijzen voor de iPhone 12 Max verwachten wij:

128GB: €909,-

256GB: €1.029,-

Ter vergelijking vind je hieronder de huidige prijzen van de 6,1-inch iPhone 11:

Prijzen iPhone 12 Pro in Nederland

De iPhone 12 Pro wordt de directe opvolger van de huidige iPhone 11 Pro. Er komt een groter 6,1-inch scherm in (in plaats van 5,8-inch), dat vermoedelijk ook ondersteuning krijgt voor ProMotion. Bovendien voegt Apple 5G toe, waardoor het toestel voor Apple mogelijk wat duurder wordt om te produceren. Maar zien we dat ook in de verkoopprijs? Wij denken dat prijs van de iPhone 12 Pro gelijk blijft of misschien zelfs iets goedkoper dan de prijzen van nu. Dat komt omdat de stap in opslaghoeveelheid minder groot is. Apple begint naar alle waarschijnlijkheid bij 128GB. Bij een verdubbeling naar 256GB hanteert Apple ook nu een extra prijsverhoging van €120,-.

Een vanafprijs van $999,- in de VS is wel nog steeds de verwachting. In Nederland komt de prijs van de iPhone 12 Pro dan uit op vanaf €1.159,-. Maar je krijgt er dan wel meer opslag voor bij het instapmodel.

Deze prijzen voor de iPhone 12 Pro verwachten wij:

128GB: €1.159,-

256GB: €1.279,-

512GB: €1.509,-

Dit zijn ter vergelijking bij Apple de prijzen van een losse iPhone 11 Pro:

Bekijk ook iPhone 11 Pro kopen als los toestel: dit is de prijs van een losse iPhone 11 Pro Wil je een losse iPhone 11 Pro kopen, dan vind je hier alle info. We vertellen je over de prijs van de iPhone 11 Pro als los toestel en over bestellen bij de Apple Store en andere winkels. Bekijk de beste deals voor een losse iPhone 11 Pro, zodat je geen euro te veel betaalt.

iPhone 12 Pro Max prijs

De grootste versie van de nieuwe toestellen wordt zoals vanouds ook het duurste model. Deze 6,7-inch iPhone 12 Pro Max krijgt een iets groter scherm dan zijn voorganger (de 6,5-inch iPhone 11 Pro Max), maar behoudt naar verwachting wel dezelfde instapprijs. De verbeteringen zijn verder hetzelfde als bij het kleinere broertje. Als vuistregel kun je aanhouden dat de iPhone 12 Pro Max €100,- duurder wordt dan de iPhone 12 Pro. Net als bij dat model vermoeden we dat de versies met meer opslag net iets goedkoper worden dan afgelopen jaar. In de VS verwachten we een vanafprijs van $1.099,-, in Nederland is dat €1.259,-.

Deze prijzen voor de iPhone 12 Pro Max verwachten wij:

128GB: €1.259,-

256GB: €1.379,-

512GB: €1.609,-

Dit zijn de huidige adviesprijzen van een losse iPhone 11 Pro Max:

Wat gebeurt er met de prijzen van de huidige modellen?

Zodra de nieuwe iPhones in de winkel liggen, zullen de prijzen van de bestaande line-up dalen. We verwachten dat de iPhone 11-serie tussen de €200,- en €100,- goedkoper wordt. Het is nog onduidelijk welke toestellen Apple zelf nog in het assortiment houdt. Momenteel kun je bij Apple nog de iPhone XR, iPhone 11-serie en natuurlijk de iPhone SE 2020 aanschaffen. Wij denken dat Apple de iPhone 11 laat bestaan als goedkoper alternatief, waardoor de iPhone XR uit het assortiment verdwijnt. Bij providers en andere aanbieders blijven de iPhone 11 Pro-modellen nog langere tijd verkrijgbaar, maar dan dus tegen een lagere prijs.

Zoek je nu al een mooie iPhone aanbieding? Wekelijks vind je op iCulture de beste iPhone-deals. Of wacht je liever op de 2020 iPhones?