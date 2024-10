Spacezwart voor het basismodel

De gelekte verpakking maakt duidelijk dat we een nieuwe kleur kunnen verwachten voor het basismodel: Space Black in plaats van Space Gray. Momenteel is er sprake van een verwarrende kleurensituatie: het instapmodel met M3 is verkrijgbaar in Spacegrijs, terwijl de duurdere modellen met M3 Pro/Max in Spacezwart zijn uitgevoerd.

Dit heeft er waarschijnlijk mee te maken dat het instapmodel al veel eerder klaar was. Het blijkt uit het feit dat dit model vanuit de doos met macOS Ventura werd uitgeleverd, terwijl de krachtiger modellen later klaar waren en meteen vanuit de doos al op macOS Sonoma draaiden. Het is ook mogelijk dat Apple de kleur Spacezwart nog even exclusief wilde houden, als extra duwtje in de rug om voor de duurste modellen te kiezen.